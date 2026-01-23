K Íránu míří armáda amerických válečných lodí, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že směrem k Íránu míří „armáda“ amerických válečných lodí. Toto prohlášení, které zaznělo na palubě prezidentského speciálu Air Force One při návratu ze summitu v Davosu, přichází v době extrémního napětí vyvolaného brutálním potlačením protivládních protestů v Íránu a obavami z obnovení tamního jaderného programu.
Trump uvedl, že vyslání flotily je preventivním krokem. Zároveň zopakoval svá dřívější varování adresovaná Teheránu: pokud režim nepřestane s popravami demonstrantů a násilím na vlastních občanech, budou následky pro íránské vedení zdrcující. Podle prezidentových slov jeho předchozí hrozby již vedly ke zrušení stovek plánovaných poprav, což označil za dobré znamení, nicméně dodal, že USA situaci nadále velmi pozorně sledují.
Trumpův přístup k Íránu ale prošel v posledních týdnech vývojem. Ačkoliv demonstrantům sliboval brzkou pomoc, od přímého vojenského úderu před čtrnácti dny ustoupil. Podle diplomatických zdrojů tehdy dospěl k závěru, že žádná z předložených vojenských variant nezaručovala pád režimu bez rizika nekontrolované eskalace. K určité zdrženlivosti jej navíc nabádali i spojenci z arabských států Perského zálivu.
Zatímco Trump mluví o vojenské síle, na povrch vyplouvají děsivá svědectví o událostech z počátku ledna 2026. Během dvanáctého dne celonárodních protestů íránské úřady zcela vypnuly internet a zablokovaly mezinárodní hovory. V této informační izolaci bezpečnostní složky rozpoutaly nejkrvavější zásah v moderních dějinách země.
Podle lidskoprávních organizací bylo během pouhých 48 hodin zabito přes 5 000 lidí. I samotný režim, který útoky připisuje „zahraničním agentům“, připustil přes 3 000 mrtvých. Svědci popisují střelbu z dronů, nasazení vrtulníků a nákladních aut s namontovanými kulomety přímo v obytných čtvrtích Teheránu. Přeživší hovoří o nemocnicích přetékajících raněnými a skladech u hřbitovů, kde byly černé pytle s těly obětí naskládány v několika vrstvách nad sebou.
Vyslaná „armáda“, která zahrnuje letadlovou loď USS Abraham Lincoln a několik torpédoborců, dává Trumpovi širokou škálu možností. Analytici se však shodují, že případný nový útok na Írán by se výrazně lišil od loňské operace Midnight Hammer, při které americké bombardéry B-2 zničily klíčová jaderná zařízení.
Pokud by se USA rozhodly zasáhnout na podporu demonstrantů, musely by se zaměřit na velitelská centra revolučních gard a milicí Basídž. Tyto cíle se však nacházejí v hustě obydlených oblastech. Jakýkoliv zásah, který by způsobil civilní oběti, by mohl být režimem zneužit jako propagandistické vítězství a mohl by obrátit íránskou veřejnost proti Washingtonu.
Jako méně riskantní variantu vojenští experti zmiňují cílené údery na ekonomické zdroje režimu, například na ropné terminály v Perském zálivu, nebo kybernetické útoky na vládní komunikační sítě. Cílem by bylo oslabit schopnost gard koordinovat represe a zároveň vyslat jasný signál íránskému vedení, aniž by došlo k přímé okupaci nebo rozsáhlým civilním ztrátám.
Související
Jak uspokojit Trumpa? Stačila mu 70 let stará dohoda
"Odporné. Zvedá se mi z toho žaludek." Trump vyvolal v Británii výroky o Afghánistánu politickou bouři
Donald Trump , Americká armáda (U.S. Navy) , USS Abraham Lincoln
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Michal Strnad přepsal žebříček miliardářů. Stal se nejbohatším Čechem v historii
před 1 hodinou
K Íránu míří armáda amerických válečných lodí, oznámil Trump
před 2 hodinami
Miliony Ukrajinců čelí bezprostřední hrozbě umrznutí. Evropa obratem posílá stovky generátorů
před 2 hodinami
Jak uspokojit Trumpa? Stačila mu 70 let stará dohoda
před 3 hodinami
Ledovka způsobila hromadnou nehodu na D1. Záchranáři vyhlásili traumaplán
před 4 hodinami
"Odporné. Zvedá se mi z toho žaludek." Trump vyvolal v Británii výroky o Afghánistánu politickou bouři
před 4 hodinami
Pokrok v mírových rozhovorech závisí na tom, jestli ukrajinské síly opustí celý Donbas, prohlásil Peskov
před 5 hodinami
Kličko vyzval po posledních útocích obyvatele Kyjeva k evakuaci
před 6 hodinami
Nežijeme díky milosti USA, prohlásil v Davosu Carney. Trump se mu pomstil zrušením pozvání do Rady míru
před 7 hodinami
Historický zlom nastal. Éra spoléhání se na USA definitivně skončila, shodli se v tichosti evropští lídři
před 7 hodinami
Ledovka pokryla část Česka. Policie kvůli nehodám uzavřela dálnice
před 7 hodinami
Ve Spojených arabských emirátech se chystá historicky první trojstranné jednání o Ukrajině
před 9 hodinami
Počasí do konce víkendu. Meteorologové řekli, kde bude sněžit
včera
Tramvaje čeká v Praze několikadenní výluka. Protáhne se až do února
včera
U střelce z úřadu v Chřibské byly další zbraně. Na místě činu vystřelil asi stokrát
včera
Povedené generálky na Australian Open. Menšík i Machač na australských turnajích kralovali
včera
Do Česka by měl po mnoha letech přijet papež. Přijal pozvání od prezidenta
včera
Babišova vláda zruší televizní poplatky. Názor změnil i ministr Klempíř
včera
Pavlovi někdo vyhrožoval na internetu. Policie zadržela muže
včera
Další český hokejový úspěch. Po stříbru mužské dvacítky má ženská osmnáctka bronz
Po roce si zopakovaly souboj o bronz se Švédskem a po roce z toho bronz opravdu byl. České hokejistky do 18 let se krátce po vstupu do nového roku 2026 postaraly o další medaili ze světového šampionátu pro český hokej. Připomeňme, že úplně v úvodu nového roku si pro stříbro ve své věkové kategorii stihli dojít na mistrovství světa hokejisté do 20 let. Nyní tedy na ně navázala děvčata do 18 let poté, co Švédky dokázaly porazit 4:3.
Zdroj: David Holub