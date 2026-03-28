Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.
Kaja Kallasová, bývalá estonská premiérka známá svým nekompromisním postojem vůči Kremlu, během diskuse o Ukrajině otevřeně zkritizovala Spojené státy. Připomněla Rubiovi jeho vlastní slova z loňského roku, kdy na stejném fóru prohlásil, že pokud Rusko bude brzdit mírové úsilí, Spojeným státům dojde trpělivost a podniknou proti Moskvě razantnější kroky.
„Uplynul rok a Rusko se nepohnulo,“ vmetla Kallasová Rubiovi před zraky ostatních ministrů. Její přímý dotaz na to, kdy přesně Spojeným státům ona proklamovaná trpělivost dojde, vyvolal u šéfa americké diplomacie viditelné podráždění. Rubio podle zdrojů zvýšil hlas a na kritiku reagoval velmi úsečně a defenzivně.
Americký ministr zahraničí odsekl, že USA dělají pro ukončení války maximum. „Pokud si myslíte, že to zvládnete lépe, prosím. My ustoupíme stranou,“ vypálil Rubio směrem ke své evropské kolegyni. Zdůraznil, že Washington se sice snaží komunikovat s oběma stranami konfliktu, ale materiálně, zpravodajsky i vojensky podporuje výhradně Ukrajinu.
Tento incident obnažil hlubokou vzájemnou nedůvěru, která v současnosti panuje mezi USA a jejich evropskými spojenci. Evropští lídři jsou již měsíce nervózní z mírových rozhovorů pod taktovkou Washingtonu, u kterých mají pocit, že nevedou k dostatečnému oslabení ruské agresivity.
Napětí mezi spojenci navíc umocňuje probíhající válka v Íránu. Ta podle mnohých pozorovatelů odklonila americkou pozornost od ukrajinského bojiště. Evropu popudilo zejména nedávné rozhodnutí USA udělit výjimky na prodej ruské ropy, jejíž ceny jsou nyní rekordně vysoké, což fakticky plní válečnou pokladnu Kremlu v době globální energetické krize.
Ukrajinská delegace, která minulý víkend v Miami jednala s vyslanci Donalda Trumpa, potvrdila, že v mírovém procesu nebylo dosaženo žádného významného pokroku. Pro ukrajinské představitele je čím dál zřejmější, že hlavní prioritou Spojených států je nyní stabilizace situace na Blízkém východě, nikoliv Donbas.
Po samotné přestřelce se do diskuse vložilo několik dalších evropských ministrů, kteří se snažili situaci uklidnit a potvrdili, že o americkou diplomatickou aktivitu stále stojí. Na konci schůzky se Rubio s Kallasovou sešli k krátkému soukromému rozhovoru, aby hrany konfliktu obrousili a předešli další eskalaci napětí uvnitř aliance.
Navzdory svědectvím o křiku a emocích se Marco Rubio před novináři snažil celou událost bagatelizovat. Popřel jakékoliv napětí a tvrdil, že schůzky G7 jsou spíše o vyjadřování vděku Americe za její mediační roli. Oficiální místa USA hovoří o „upřímné výměně názorů“, ovšem diplomatický zákulisní střet naznačuje, že jednota Západu prochází těžkou zkouškou.
Zdroj: Libor Novák