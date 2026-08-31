Katastrofa v Nepálu má přes 900 mrtvých. Počet pohřešovaných hrozivě narůstá

Ničivé bleskové povodně v Nepálu si vyžádaly již nejméně 903 lidských životů. Tamní úřady zároveň hlásí prudký nárůst počtu pohřešovaných osob, jejichž bilance se během šesti dnů záchranných prací vyšplhala na 4 247. Ještě v neděli přitom úřady evidovaly 2 502 nezvěstných. Počet potvrzených obětí rovněž vzrostl z původních 781. Záchranáři v zasažených oblastech každodenně nalézají desítky dalších těl.
Podle informací BBC z nepálského Národního úřadu pro snižování rizika katastrof tvoří většinu nezvěstných místní obyvatelé. Z celkového počtu pohřešovaných je 3 655 občany Nepálu, zatímco zbylých 592 osob pochází ze zahraničí. Mezi pohřešovanými se nachází také 933 pracovníků vodních elektráren a 102 příslušníků armády, policie či celní správy. Katastrofa tak zasáhla široké spektrum obyvatelstva i záchranných složek.
Ničivá vlna se nevyhnula ani sousednímu Tibetu, kde čínská státní média uvádějí nejméně 16 mrtvých a 546 pohřešovaných. V nejvíce zasažené oblasti Kjirong pokrývá terén více než metrová vrstva bahna a sedimentů, což výrazně komplikuje pátrání. Do záchranných operací na hranicích bylo nasazeno 117 hasičů a 13 speciálně vycvičených psů. Ačkoliv se provizorní přirozené jezero vypustilo, oblast i nadále čelí vytrvalým dešťům.
Stovky nezvěstných osob uvízly v podzemních tunelech nepálských vodních elektráren, kde pracovaly v momentě příchodu povodňové vlny. Záchranné složky se soustředí zejména na lokality Trishuli-3A, Chilime a Langtang. Týmy záchranářů se snaží do zavalených podzemních prostor pumpovat vzduch, aby udržely případné přeživší naživu. Práce v zatopených a závaly blokovaných tunelech je však mimořádně pomalá a nebezpečná.
Příbuzní uvíznutých dělníků vyjadřují značné rozhořčení nad pomalým tempem záchranných prací. Sita Pandeyová, jejíž manžel Jiblal Adhikari zmizel v elektrárně Trishuli-3A, uvedla, že stále věří v jeho přežití díky vnitřnímu kyslíkovému systému. Dodala však, že s každou další hodinou její naděje slábne. Další z příbuzných Jiban Khadka upozornil, že každá sekunda zpoždění rozhoduje o lidských životech.
Sousední Indie vyslala do Nepálu specializované týmy na pomoc při záchraně a identifikaci obětí. V Káthmándú působí devatenáctičlenný indický forenzní tým, který pomáhá s odběrem a analýzou vzorků DNA. Indičtí experti na záchranu z tunelů navíc spolupracují s nepálskou armádou v oblastech Chilime a Langtang. Podle indického ministerství zahraničí zůstává v Nepálu nezvěstných nejméně 275 indických občanů a dalších 128 osob indického původu.
Mezi pohřešovanými cizinci je také značný počet obyvatel dalších států, včetně nejméně 43 Australanů. Australské úřady potvrdily, že nepřetržitě pracují na lokalizaci svých občanů v zasažených oblastech. Jedné z původně pohřešovaných australských turistek, Caře Severinové, se podařilo s pomocí nepálských průvodců po náročném pochodu dosáhnout bezpečí. Její rodina vyjádřila hlubokou vděčnost místním průvodcům za záchranu života.
Ve vodami zasaženém okrese Čitvan na dolním toku řeky pokračují hromadné pohřby neidentifikovaných obětí, jejichž těla odnesl proud. Zdravotníci a policisté odebírají ze všech ostatků vzorky DNA pro pozdější porovnání s příbuznými. Úřady již pohřbily téměř 200 z 272 nalezených těl a zbývající plánují pohřbít v nejbližší době. Každý hrob je opatřen sériovým číslem a podrobnou dokumentací, neboť stav těl znemožňuje přímou identifikaci.
V horské oblasti Rasuwa a tamním městě Dhunche jsou obyvatelé i záchranáři zcela závislí na elektrických generátorech. Přístupové cesty z hlavního města byly sice zprovozněny, jsou však úzké, klikaté a pokryté hustým bahnem. Vzdušným prostorem neustále přelétávají záchranářské vrtulníky dodávající základní pomoc. Mnohé přilehlé vesnice byly zcela smeteny a přeživší obyvatelé nyní přebývají v provizorních táborech.
Přeživší povodní popisují tragické momenty, kdy strhující proud bahna a vody odnášel jejich nejbližší. Obyvatelka okresu Nuwakot Kalpana Mallová uvedla, že v bleskové povodni přímo před jejíma očima zmizeli její rodiče, sestra i její děti. Šance na útěk byla podle jejích slov nulová a dravý proud smetl prakticky vše. Mallová se spolu se svým synem zachránila pouze díky tomu, že včas vyšplhali na střechu domu.
Další z obyvatelek zasažené oblasti Goma Panditová popsala obrovské materiální a hospodářské škody, které povodeň způsobila. Příval vody jí odnesl veškerý dobytek včetně buvolů a zničil úrodu na polích. Vzhledem k ničivé síle živlu přišla také o tuny uskladněné kukuřice, rýže a desítky pytlů hořčičného semínka. Mnoho rodin v oblasti tak zůstalo bez jakýchkoliv prostředků ke živobytí.
Odborníci poukazují na to, že k podobným sesuvům půdy a povodním může přispívat tání ledovců a degradace permafrostu v regionu Hindúkuš a Himálaj. Geolog Daniel Shugar potvrdil, že tenčení ledovců zvyšuje riziko sesuvů, nicméně je předčasné tuto konkrétní událost jednoznačně připsat klimatickým změnám. Geovědec Simon Cook dodal, že oteplování permafrostu narušuje stabilitu horských svahů.
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Noční úder ruských bezpilotních prostředků na Kyjevskou oblast si vyžádal nejméně 37 lidských životů. Dalších 42 osob, včetně čtyř dětí, utrpělo zranění. Šéf tamní regionální vojenské správy Tymur Tkačenko potvrdil, že útok masivně zasáhl Bučanský okres, kde muselo být bezprostředně evakuováno přes 380 obyvatel. Záchranné složky a prohledávací týmy pokračují v odklízení sutin a kontrole poškozených objektů.
Zdroj: Libor Novák