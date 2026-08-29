Katastrofální povodně v Nepálu mají už přes 600 mrtvých. Pohřešují se 3000 lidí

Libor Novák

29. srpna 2026 14:35

Bleskové povodně v Nepálu
Bleskové povodně v Nepálu Foto: reprofoto twitter

Katastrofální bleskové povodně a sesuvy půdy v nepálsko-tibetském pohraničí si dosud vyžádaly nejméně 626 obětí v Nepálu a sedm potvrzených mrtvých na území čínského Tibetu. Čtyři dny od vypuknutí tragédie se pátrací a záchranné operace dostávají do kritické fáze. Úřady obou zemí navíc čelí obrovskému rozsahu pohřešovaných osob, jejichž počet v samotném Nepálu dosahuje téměř tří tisíc a na čínské straně hranice překročil pět set padesát, píše The Guardian.

Bleskovou zkázu způsobilo masivní zhroucení části ledovce na hoře Langtang Lirung v Himálaji. Hroucení ledovcového masivu a skalní lavina vyvolaly otřesy o síle 5,2 stupně, které byly zpočátku mylně považovány za přirozené zemětřesení. Pád desítek milionů krychlových metrů ledu a horniny uvolnil obrovské množství vody a bahna, jež se obrovskou rychlostí prohnaly říčními údolími a smetly vše, co jim stálo v cestě.

Lidé v zasažených oblastech prožívají chvíle hlubokého zoufalství a bezmoci. U vojenského tábora v nepálském okrese Nuwakot se srocují stovky obyvatel, kteří na vyvěšených seznamech pohřešovaných marně hledají jména svých nejbližších. Přeživší přišli během několika málo minut o veškerý majetek i střechu nad hlavou a mnozí z nich popisují sílu přívalové vlny jako ničivou zeď z bahna a kamení, ze které nebylo úniku.

Záchranné složky v nepálském okrese Rasuwa svádějí dramatický boj s časem při záchraně lidí uvězněných v tunelu vodní elektrárny Trishuli-1. Uvnitř objektu zalitého hustým bahnem zůstává podle odhadů uvíznuto více než sto osob. Nepálská armáda využívá k vyprošťování lanové systémy a speciální koše, avšak vrstva bahna dosahující výšky až jednoho a půl metru v kombinaci s omezenými možnostmi pro přistání vrtulníků operaci extrémně komplikuje.

Čínským záchranářům se po překonání zničeného horského terénu podařilo poprvé dosáhnout klíčového hraničního přechodu Gyirong. Záchranné týmy musely při postupu divokou přírodou a po zřícených skalních stěnách používat lana, neboť přístupové cesty zcela zanikly. Na samotném hraničním stanovišti, které dříve tvořil komplex budov a infrastruktury, našli záchranáři podle svých slov už jen souvislé trosky a bahniště.

Tragédie zasáhla také řadu zahraničních návštěvníků a náboženských poutníků, kteří do oblasti směřovali k posvátným hinduistickým místům. Zahraniční úřady evidují stovky nezvěstných cizinců, mezi nimiž je i více než tři desítky britských občanů. Mezi pohřešovanými jsou celé rodiny s dětmi, zdravotničtí pracovníci či duchovní, kteří se v době nástupu bleskové povodně nacházeli na trase do Tibetu nebo v okolí jezera Gosainkunda.

Extrémní přírodní katastrofa způsobila rozsáhlé škody na klíčové infrastruktuře celého regionu. Povodeň zničila desítky kilometrů silničních spojů, strhla mosty a těžce poškodila několik hydroelektráren. V reakci na vytvoření nebezpečného přirozeného hradního jezera z nahromaděných sutin musely být v některých úsecích záchranné práce dočasně pozastaveny kvůli riziku vzniku další přívalové vlny.

Nepálští představitelé již oficiálně požádali mezinárodní společenství o finanční a humanitární pomoc. Nepálský ministr zahraničí Shisir Khanal potvrdil, že náklady na celkovou rekonstrukci zničených území a obnovu základních služeb dosáhnou miliard dolarů. Ministr financí Swarnim Wagle předběžně odhadl potřebné prostředky na pět miliard dolarů, přičemž podrobné vyhodnocování materiálních ztrát stále probíhá.

Odborníci na klimatologii a geologii upozorňují, že tato katastrofa ukazuje na rostoucí zranitelnost oblasti Himálaje v důsledku globálních změn klimatu. Vysoké teploty v předchozích dnech oslabily ledovcovou strukturu a vazby mezi ledem a skalním podložím. Kolaps ledovce v takovém měřítku představuje podle vědců událost, která svou intenzitou a ničivou silou překračuje většinu historicky zaznamenaných událostí v tomto regionu.

Pátrací týmy v Nepálu i Tibetu nadále pokračují v prohledávání zasažených oblastí podél toku řek, i když naděje na nalezení dalších živých lidí rychle klesá. Tamní úřady se vedle pátrání po pohřešovaných zaměřují na zajištění nouzového ubytování pro tisíce obyvatel bez domova, distribuci pitné vody a zdravotnické péče a na náročnou identifikaci těl obětí.

před 4 minutami

Vlna vymazala z povrchu země celé vesnice. Zaplavená místa jsou nepřístupná, kolik lidí bahno pohřbilo nikdo neví

Související

Čína, ilustrační fotografie

Čína záběry katastrofy v Nepálu cenzuruje. Ven nepustí videa ani výpovědi svědků

Zatímco záběry dravého proudu vody strhávajícího budovy v pohraničním přechodu Gyirong na hranici mezi Nepálem a Tibetem obletěly celý svět, obyvatelé Číny viděli z této katastrofy jen velmi málo. Tamní státní televize odvysílala z dramatických okamžiků pouze jediný statický snímek a videa popisující rozsah neštěstí z čínského internetu podléhajícího přísné cenzuře rychle mizí. Informování o záplavách, které si vyžádaly stovky obětí a pohřešovaných, podléhá prísnému dohledu státních orgánů.
Bleskové povodně v Nepálu

Katastrofa v Nepálu už má přes 600 mrtvých. Tisíce lidí se dál pohřešují

Záchranné práce na hranicích mezi Nepálem a Tibetem vstoupily do čtvrtého dne po pustošivé bleskové povodni, která region zasáhla ve středu. Podle nejnovějších údajů nepálského Národního úřadu pro snižování rizika katastrof a jejich řízení si přírodní pohroma v Nepálu vyžádala již nejméně 626 lidských životů. Dalších více než 2 400 osob se nadále pohřešuje, přičemž bilance obětí i pohřešovaných v posledních hodinách výrazně vzrostla.

Více souvisejících

Povodně v Nepálu

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Aktualizováno před 1 hodinou

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Tragédie u Buči: Ruský noční úder si vyžádal nejméně 37 mrtvých a stovky evakuovaných

Noční úder ruských bezpilotních prostředků na Kyjevskou oblast si vyžádal nejméně 37 lidských životů. Dalších 42 osob, včetně čtyř dětí, utrpělo zranění. Šéf tamní regionální vojenské správy Tymur Tkačenko potvrdil, že útok masivně zasáhl Bučanský okres, kde muselo být bezprostředně evakuováno přes 380 obyvatel. Záchranné složky a prohledávací týmy pokračují v odklízení sutin a kontrole poškozených objektů.

před 2 hodinami

Dmitrij Peskov

Jednání o míru se nekoná. Rozhovory jsou mrtvé, přiznává Moskva

Mluvčí Kanceláře prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov oznámil, že mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou se v současné době nacházejí ve fázi hluboké pauzy. Podle jeho vyjádření je důvodem pokračující ruská ofenzíva na východní frontě, přičemž ruské jednotky podle něj zaznamenávají postupy.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Kanada

Ruší Netflix, nekupují pivo. Kanaďané začali bojkotovat americké služby a zboží

Obchodní spor a uvalení vysokých amerických cel vyvolaly mezi kanadskými obyvateli rozsáhlý bojkot zboží a služeb pocházejících ze Spojených států. Reakce veřejnosti přišla poté, co americká administrativa zavedla padesátiprocentní cla na kanadské zboží v hodnotě dvaceti miliard dolarů a kanadský premiér Mark Carney přikročil k odpovídajícím protiopatřením. Napětí dál vyostřily politické výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho kroky v pohraničních otázkách.

před 5 hodinami

Bleskové povodně v Nepálu

Katastrofální povodně v Nepálu mají už přes 600 mrtvých. Pohřešují se 3000 lidí

Katastrofální bleskové povodně a sesuvy půdy v nepálsko-tibetském pohraničí si dosud vyžádaly nejméně 626 obětí v Nepálu a sedm potvrzených mrtvých na území čínského Tibetu. Čtyři dny od vypuknutí tragédie se pátrací a záchranné operace dostávají do kritické fáze. Úřady obou zemí navíc čelí obrovskému rozsahu pohřešovaných osob, jejichž počet v samotném Nepálu dosahuje téměř tří tisíc a na čínské straně hranice překročil pět set padesát, píše The Guardian.

před 7 hodinami

před 9 hodinami

Čína, ilustrační fotografie

Čína záběry katastrofy v Nepálu cenzuruje. Ven nepustí videa ani výpovědi svědků

Zatímco záběry dravého proudu vody strhávajícího budovy v pohraničním přechodu Gyirong na hranici mezi Nepálem a Tibetem obletěly celý svět, obyvatelé Číny viděli z této katastrofy jen velmi málo. Tamní státní televize odvysílala z dramatických okamžiků pouze jediný statický snímek a videa popisující rozsah neštěstí z čínského internetu podléhajícího přísné cenzuře rychle mizí. Informování o záplavách, které si vyžádaly stovky obětí a pohřešovaných, podléhá prísnému dohledu státních orgánů.

před 10 hodinami

před 12 hodinami

Bleskové povodně v Nepálu

Katastrofa v Nepálu už má přes 600 mrtvých. Tisíce lidí se dál pohřešují

Záchranné práce na hranicích mezi Nepálem a Tibetem vstoupily do čtvrtého dne po pustošivé bleskové povodni, která region zasáhla ve středu. Podle nejnovějších údajů nepálského Národního úřadu pro snižování rizika katastrof a jejich řízení si přírodní pohroma v Nepálu vyžádala již nejméně 626 lidských životů. Dalších více než 2 400 osob se nadále pohřešuje, přičemž bilance obětí i pohřešovaných v posledních hodinách výrazně vzrostla.

před 14 hodinami

včera

včera

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo reaguje na útoky na pracovníky OSPOD. Podává trestní oznámení

Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo podat trestní oznámení kvůli příspěvkům, v nichž se kritika systému sociálně-právní ochrany dětí mění v osobní útoky, veřejné dehonestování nebo výroky, které mohou u konkrétních pracovníků vyvolat obavy o jejich bezpečnost. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. 

včera

Alena Schillerová, Andrej Babiš

Lepší penzijko. Vláda schválila změny ve spoření na důchod

Vláda schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Oproti červnovému návrhu Ministerstva financí novela doznala pouze legislativně-technických úprav. Lepší penzijko řádně prošlo meziresortním připomínkovým řízením a posouzením Legislativní radou vlády. Po jednomyslném schválení jej nyní dostane k projednání Poslanecká sněmovna. Platnost změn je navrhována k 1. lednu 2027.

včera

včera

Himaláje

Jak se ledovec promění ve smrtící vlnu z bahna a vody? Odborník vysvětlil, co se stalo v Nepálu

Zřícení ledovce v Tibetu vyvolalo ničení v údolí v Nepálu, kde masa vody a suti připravila o život stovky lidí a další stovky se stále pohřešují. Odborník na aplikovanou geomorfologii Stuart Dunning pro The Conversation vysvětluje, že přesná posloupnost událostí je předmětem zkoumání. Mezi možné příčiny patří masivní sesuv horninového podloží, který strhl ledovec, nebo naopak prvotní selhání ledovce s následným sesuvem skály.

včera

včera

Bouřka, ilustrační foto

Počasí: Na Česko se ženou silné bouřky. V jednom kraji mohou být podle meteorologů extrémní

Do České republiky postupuje od západu zvlněná studená fronta, která s sebou přináší dešťové srážky, přeháňky a místy i silné až velmi silné bouřky. Nejpravděpodobnější výskyt intenzivních bouřkových jevů meteorologové očekávají v jižních a jihozápadních Čechách. Naopak nejnižší riziko bouřek i výraznějších srážek platí pro jihovýchodní polovinu Moravy a Slezska. 

včera

včera

Může Trump svévolně přejmenovat jezero? Pro své vlastní potřeby ano, jinde se nic nemění

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, kterým nariazuje oficiálním úřadům Spojených států přejmenovat Ontarijské jezero na „Jezero Amerika“. Tento krok přichází v době vyostřené obchodní války s Kanadou, která vzplanula po zkrachovalých jednáních a zavedení padesátiprocentních cel na vybrané kanadské zboží.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy