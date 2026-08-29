Katastrofální povodně v Nepálu mají už přes 600 mrtvých. Pohřešují se 3000 lidí

Katastrofální bleskové povodně a sesuvy půdy v nepálsko-tibetském pohraničí si dosud vyžádaly nejméně 626 obětí v Nepálu a sedm potvrzených mrtvých na území čínského Tibetu. Čtyři dny od vypuknutí tragédie se pátrací a záchranné operace dostávají do kritické fáze. Úřady obou zemí navíc čelí obrovskému rozsahu pohřešovaných osob, jejichž počet v samotném Nepálu dosahuje téměř tří tisíc a na čínské straně hranice překročil pět set padesát, píše The Guardian.
Bleskovou zkázu způsobilo masivní zhroucení části ledovce na hoře Langtang Lirung v Himálaji. Hroucení ledovcového masivu a skalní lavina vyvolaly otřesy o síle 5,2 stupně, které byly zpočátku mylně považovány za přirozené zemětřesení. Pád desítek milionů krychlových metrů ledu a horniny uvolnil obrovské množství vody a bahna, jež se obrovskou rychlostí prohnaly říčními údolími a smetly vše, co jim stálo v cestě.
Lidé v zasažených oblastech prožívají chvíle hlubokého zoufalství a bezmoci. U vojenského tábora v nepálském okrese Nuwakot se srocují stovky obyvatel, kteří na vyvěšených seznamech pohřešovaných marně hledají jména svých nejbližších. Přeživší přišli během několika málo minut o veškerý majetek i střechu nad hlavou a mnozí z nich popisují sílu přívalové vlny jako ničivou zeď z bahna a kamení, ze které nebylo úniku.
Záchranné složky v nepálském okrese Rasuwa svádějí dramatický boj s časem při záchraně lidí uvězněných v tunelu vodní elektrárny Trishuli-1. Uvnitř objektu zalitého hustým bahnem zůstává podle odhadů uvíznuto více než sto osob. Nepálská armáda využívá k vyprošťování lanové systémy a speciální koše, avšak vrstva bahna dosahující výšky až jednoho a půl metru v kombinaci s omezenými možnostmi pro přistání vrtulníků operaci extrémně komplikuje.
Čínským záchranářům se po překonání zničeného horského terénu podařilo poprvé dosáhnout klíčového hraničního přechodu Gyirong. Záchranné týmy musely při postupu divokou přírodou a po zřícených skalních stěnách používat lana, neboť přístupové cesty zcela zanikly. Na samotném hraničním stanovišti, které dříve tvořil komplex budov a infrastruktury, našli záchranáři podle svých slov už jen souvislé trosky a bahniště.
Tragédie zasáhla také řadu zahraničních návštěvníků a náboženských poutníků, kteří do oblasti směřovali k posvátným hinduistickým místům. Zahraniční úřady evidují stovky nezvěstných cizinců, mezi nimiž je i více než tři desítky britských občanů. Mezi pohřešovanými jsou celé rodiny s dětmi, zdravotničtí pracovníci či duchovní, kteří se v době nástupu bleskové povodně nacházeli na trase do Tibetu nebo v okolí jezera Gosainkunda.
Extrémní přírodní katastrofa způsobila rozsáhlé škody na klíčové infrastruktuře celého regionu. Povodeň zničila desítky kilometrů silničních spojů, strhla mosty a těžce poškodila několik hydroelektráren. V reakci na vytvoření nebezpečného přirozeného hradního jezera z nahromaděných sutin musely být v některých úsecích záchranné práce dočasně pozastaveny kvůli riziku vzniku další přívalové vlny.
Nepálští představitelé již oficiálně požádali mezinárodní společenství o finanční a humanitární pomoc. Nepálský ministr zahraničí Shisir Khanal potvrdil, že náklady na celkovou rekonstrukci zničených území a obnovu základních služeb dosáhnou miliard dolarů. Ministr financí Swarnim Wagle předběžně odhadl potřebné prostředky na pět miliard dolarů, přičemž podrobné vyhodnocování materiálních ztrát stále probíhá.
Odborníci na klimatologii a geologii upozorňují, že tato katastrofa ukazuje na rostoucí zranitelnost oblasti Himálaje v důsledku globálních změn klimatu. Vysoké teploty v předchozích dnech oslabily ledovcovou strukturu a vazby mezi ledem a skalním podložím. Kolaps ledovce v takovém měřítku představuje podle vědců událost, která svou intenzitou a ničivou silou překračuje většinu historicky zaznamenaných událostí v tomto regionu.
Pátrací týmy v Nepálu i Tibetu nadále pokračují v prohledávání zasažených oblastí podél toku řek, i když naděje na nalezení dalších živých lidí rychle klesá. Tamní úřady se vedle pátrání po pohřešovaných zaměřují na zajištění nouzového ubytování pro tisíce obyvatel bez domova, distribuci pitné vody a zdravotnické péče a na náročnou identifikaci těl obětí.
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Zdroj: Libor Novák