Kdo nahradí Zelenského? Hvězda Ukrajina potvrdila, že bude kandidovat na prezidenta

Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj oznámil prezidentu Volodymyru Zelenskému svůj záměr kandidovat na hlavu státu, pokud se na podzim uskuteční prezidentské volby.
Podle informací deníku Ukrajinska pravda, který se odvolává na své důvěryhodné zdroje, se prezidentská kancelář na Bankovové ulici snažila bývalého šéfa ozbrojených sil od jeho politických ambicí odradit.
Zalužnyj byl kvůli této záležitosti narychlo povolán do Kyjeva z Velké Británie. Bývalý vysoce postavený voják totiž v současné době působí v Londýně, kde zastává diplomatický post velvyslance Ukrajiny ve Spojeném království.
Média již v minulosti opakovaně poukazovala na to, že bývalý vrchní velitel ozbrojených sil je vnímán jako hlavní politický konkurent současného prezidenta Zelenského. Podle dřívějších zpráv se Zalužnyj již delší dobu snaží navazovat kontakty s dalšími potenciálními politickými rivaly současné vládní garnitury.
Valerij Fedorovyč Zalužnyj je ukrajinský diplomat a bývalý čtyřhvězdičkový generál, který se stal celosvětově známým jako vrchní velitel Ozbrojených sil Ukrajiny v první fázi plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V současnosti působí jako ukrajinský velvyslanec ve Spojeném království a je považován za klíčovou politickou figuru na ukrajinské domácí scéně.
Do funkce vrchního velitele armády jej prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval v červenci 2021. Pod Zalužného vedením prošla ukrajinská armáda zásadní reformou a decentralizací velení, což se ukázalo jako klíčové po únoru 2022.
Úspěšná obrana Kyjeva, odražení prvotního ruského náporu a následné úspěšné protiofenzívy v Charkovské a Chersonské oblasti na podzim 2022 z něj v očích domácí i mezinárodní veřejnosti udělaly vojenského stratéga mezinárodního významu. Mezi ukrajinskými vojáky i civilisty si získal obrovskou autoritu a lidé ho často přezdívali „železný generál“.
V průběhu roku 2023 se však začaly objevovat názorové neshody mezi generálem Zalužným a prezidentem Zelenským. Napětí eskalovalo po ne zcela úspěšné ukrajinské protiofenzívě v létě 2023. Rozdílné pohledy se týkaly další strategie vedení války, potřeby nové mobilizace a celkového směřování konfliktu.
Vztahy se veřejně vyostřily poté, co Zalužnyj v prestižním časopise The Economist otevřeně popsal situaci na frontě jako patovou, což bylo v rozporu s tehdejší oficiální rétorikou Kyjeva. V únoru 2024 prezident Zelenskyj generála Zalužného z funkce vrchního velitele odvolal a nahradil ho Oleksandrem Syrským. Zalužnyj byl následně z armády propuštěn ze zdravotních důvodů.
Po odchodu z armády byl Zalužnyj jmenován do funkce velvyslance Ukrajiny ve Velké Británii, kam odcestoval plnit diplomatické úkoly. Tento krok byl mnoha politology vnímán jako snaha vládních kruhů odsunout mimořádně populárního expolicistu z domácího politického dění.
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Zdroj: Libor Novák