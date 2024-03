Korčok si za každé euro "koupil" jen dva hlasy. Pellegrini skoro pět, ale financování kampaně budí pochyby

Korčok loni a letos za kampaň utratil zhruba 429 tisíc eur, jak plyne z údajů na jeho transparentním účtu. Pellegrini vedl kampaň kratší dobu, takže jeho transparentní účet zachycuje pohyby pouze letošního data – výdaje na kampaň činí k dnešku mírně přes 177 tisíc eur. Na Slovensku ze zákona platí horní hranice možných výdajů na kampaň ve výši 500 tisíc eur. To před druhým kolem, jež se bude konat za dva týdny, staví do komfortnější pozice Pellegriniho, který tedy může do té doby čerpat násobně vyšší částku než jeho soupeř.

Přitom navíc platí, že Pellegriniho stál jeden získaný hlas násobně méně než Korčoka. Za jedno euro vydané v kampani – alespoň tedy podle údajů na transparentním účtu – si Pellegrini „koupil“ hned 4,71 hlasu slovenských voličů, zatímco Korčok jen 2,23 hlasu, tedy ani ne polovinu.

Pellegrini však těžil z toho, že jeho jméno zůstalo hluboce otištěno v povědomí široké slovenské veřejnosti od loňských parlamentních voleb, na jejichž základě vstoupila strana Hlas, kterou vede, do vlády a Pellegrini sám se stal předsedou parlamentu. Korčok byl širší veřejnosti mnohem méně známý a rovněž pozornost médií neměl tak automatickou, pročež je celkem přirozené, že musel za kampaň vydat více než Pellegrini.

Slovenská pobočka organizace Transparency International ale financování Pellegriniho kampaně hodnotí jako mnohem méně transparentní, než tomu je v případě Korčokově. Ve skutečnosti prý i celkové náklady na Pellegriniho kampaň totiž přesahují částku 400 tisíc eur, v rozporu s údaji na jeho transparentním účtu. Má to být dáno tím, že Pellegrini podle indicií, jež Transparency International předkládá, tají největší billboardovou kampaň ze všech kandidátů vůbec. Údajně měla dosud stát nějakých 250 tisíc eur.

Problematická jen přitom nejen výdajová strana Pellegriniho transparentního účtu, nýbrž i ta příjmová. Na ní je jeden jediný dárce, a sice zmíněná strana Hlas, kterou před čtyřmi lety spoluzakládal a kterou od té doby vede. Hlas jeho kampani letos v lednu daroval hned 250 tisíc eur. Pokud by se přitom jednalo o prostředky, které Hlas získal jako státní příspěvek za svůj výsledek v uvedených loňských parlamentních volbách, šlo by o porušení pravidel financování kampaně. Na vině by v takovém případě byla strana, tedy Hlas, nikoli Pellegrini coby prezidentský kandidát. Hlasu se zatím podezření z porušení pravidel financování rozptýlit nepodařilo.