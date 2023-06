Kyjev může počítat s další masivní pomocí, země v Londýně slíbily miliardy dolarů

Ministr zahraničí Jan Lipavský se účastní konference také. Informoval o tom jeho resort na webových stránkách. Hlavním tématem pro něj má být obnova klíčové infrastruktury na Ukrajině. Lipavský chce zdůraznit úsilí veřejného, soukromého, neziskového i akademického sektoru v pomoci Ukrajině i uprchlíkům v České republice.

O prvních výstupech z této konference na twitteru napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Rishi Sunak oznámil nový balíček finanční podpory pro Ukrajiny ve výši tří miliard dolarů. Ursula von der Leyenová navrhla nový nástroj Evropské unie ve výši 50 miliard eur na podporu obnovy Ukrajiny. Ministr zahraničí USA Antony Blinken oznámil nový balíček pomoci ve výši 1,3 miliardy dolarů pro potřeby energetiky a infrastruktury na Ukrajině,“ shrnul.

Kroky EU potvrdila předsedkyně Evropské komise von der Leyenová. „Chceme, aby reformy Ukrajiny odpovídaly investicím EU. Námi navrhovaný nástroj pro Ukrajinu by zajistil podporu do roku 2027 až do výše 50 miliard,“ napsala.

„Těší mě, že se tolik spojenců, partnerů a podniků spojilo, aby podpořili obnovu Ukrajiny po ruské válce. Spravedlivý a trvalý mír bude vytvořen nejen díky dlouhodobé vojenské síle Ukrajiny, ale také díky síle její ekonomiky, demokracie a lidu,“ vylíčil Blinken na twitteru.

Zelenskyj si už dříve během odpoledne pochvaloval, že se Ukrajině podařilo spojit Evropskou unii jako nikdy předtím. „Jedná se o skutečnou jednotu hodnot, která se odráží v mnoha politických, hospodářských, sankčních a humanitárních rozhodnutích. Ukrajina aktivovala celou tu sílu solidarity, pro kterou byla EU koncipována.“

Upozornil také, že uznání morální a vůdčí role NATO při ochraně míru bude možné pouze při členství Ukrajiny. „Ukrajina také aktivuje morální sílu NATO,“ doplnil.

Česká republika dnes učinila ještě více kroků v boji proti vliv Ruské federace. Vláda schválila zprávu o revizi vztahů s Ruskem, informoval dnes na twitteru český ministr zahraničí Jan Lipavský. Došlo k výraznému snížení diplomatické přítomnosti Ruska v Česku, vláda dále zmrazila ruský majetek v hodnotě asi 10 miliard korun a plánuje dále snižovat energetickou závislost na agresorovi.

„Se zemí, která vede agresivní válku proti svému sousedovi a ohrožuje mezinárodní řád, nelze mít vztahy jako dříve. Dokud se ruská společnost nezmění, bude Rusko představovat pro Evropu hrozbu. Občanská společnost a obránci lidských práv mají v Česku jednoznačně podporu,“ napsal šéf diplomacie.