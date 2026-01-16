Kyjev podle Trumpa brzdí ukončení války. Zelenskyj mu předložil důkaz, že se plete

Volodymyr Zelenskyj odmítl vyjádření Donalda Trumpa, který mu připsal odpovědnost za váznoucí mírová jednání. Ukrajinský lídr ve svém videoposelství prohlásil, že jeho země neklade uzavření míru žádné překážky. Reagoval tak na dřívější Trumpův výrok, podle kterého je to právě ukrajinský prezident, kdo brání dohodě. Americký prezident navíc naznačil, že Vladimir Putin je k jednání ochotnější než strana napadeného státu.
Kyjev argumentuje tím, že o skutečných záměrech Ruska nejlépe vypovídají neustálé útoky drony a raketami. Zelenskyj zdůraznil, že úsilí o zničení Ukrajiny je jasným důkazem, že Kreml o žádnou dohodu ve skutečnosti nestojí. Podle ukrajinského prezidenta nelze věřit v mírové úmysly někoho, kdo soustavně ostřeluje civilní cíle.
Energetická síť v zemi se potýká s katastrofálními škodami způsobenými ruskými nálety. Situaci zhoršují silné mrazy, které Rusko zneužívá jako nástroj k utrpení civilistů. V reakci na tento stav byl vyhlášen výjimečný režim v energetice, aby bylo možné urychlit opravy klíčových zařízení. Zelenskyj přiznal, že tempo obnovy infrastruktury je pro přežití zimy naprosto zásadní.
O budoucím diplomatickém postupu ve vztahu k USA jednal Zelenskyj také s Markem Ruttem, šéfem NATO. Společně hledají způsoby, jak se vyrovnat se změnou politického kurzu ve Washingtonu. Ukrajina se snaží své spojence ujistit, že skutečný mír nesmí být vykoupen kapitulací před agresorem. Klíčem k řešení musí být podle Kyjeva dodržování mezinárodního práva a ochrana státní suverenity.
Londýn v těchto dnech podpořil Ukrajinu finanční injekcí ve výši 20 milionů liber. Tyto peníze jsou určeny na stabilizaci energetického sektoru, aby miliony lidí nezůstaly bez tepla. Britská pomoc je pro zemi klíčová v době, kdy se očekává další stupňování ruského tlaku na civilní cíle.
Rozdílný pohled na ukončení konfliktu mezi Washingtonem a Kyjevem se tak stává čím dál zřetelnějším. Zatímco Trump prosazuje rychlou dohodu za každou cenu, Zelenskyj varuje před naivitou ve vztahu k Moskvě. Jakýkoli nátlak na ukrajinskou stranu vnímá Kyjev jako nebezpečný precedens, který by mohl ohrozit stabilitu celé Evropy.
