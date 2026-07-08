Le Penová v rozhovoru prozradila, co bude s její prezidentskou kandidaturou

Francouzská politička Marine Le Penová naznačila, že se zúčastní prezidentských voleb v příštím roce. Proti úternímu verdiktu se totiž hodlá odvolat. Le Penová byla v úterý odsouzena za zneužití veřejných prostředků, ale za mříže podle rozsudku nemusí.
Le Penová v rozhovoru pro televizní stanici TF1 prozradila, že půjde jakoukoliv soudní cestou, aby v případu dokázala svou nevinu. "Dneska jsem kandidátkou," konstatovala. Dříve přitom tvrdila, že na hlavu státu nebude kandidovat, pokud v rámci trestu dostane sledovací zařízení, což se stalo.
"Řekla jsem, že nebudu dělat kampaň, pokud budu mít elektronický monitorovací náramek. Ale protože mám možnost se odvolat a odvolání odkládá účinnost rozhodnutí, budu dělat kampaň bez elektronického náramku," vysvětlila politička.
Soud v úterý uznal Le Penovou vinnou a uložil jí tříletý trest, který se skládá z roku s elektronickým náramkem a dvouleté podmínky. Politička má také zaplatit pokutu ve výši sto tisíc eur (přes 2,4 milionu korun). Jen na patnáct měsíců má zároveň fakticky zakázán výkon veřejných funkcí.
Fakta byla podle soudkyně nezpochybnitelná. Ke zneužívání prostředků Evropské unie, které je třeba považovat za veřejné prostředky, docházelo po dobu jedenácti let, přičemž částka nakonec vyšplhala na 2,8 milionu eur. Peníze byly reálně určeny pro zaměstnance. Soudkyně konstatovala, že jednání Le Penová a dalších obžalovaných diskreditovalo evropské instituce a vytvářelo nerovné prostředí na poli politických stran.
Po vynesení rozsudku se objevily spekulace, zda na prezidenta nebude kandidovat spíše Jordan Bardella. Odsouzená politička v rozhovoru naznačila, že by s ním ráda spolupracovala v tandemu jako prezidentka a premiér.
Pokud bude Le Penová opravdu kandidovat, půjde již o její čtvrtý pokus. Nejméně úspěšná byla v roce 2012, v letech 2017 a 2022 prohrála pouze s úřadujícím prezidentem Macronem.
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Zdroj: Lucie Podzimková