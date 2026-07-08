Le Penová v rozhovoru prozradila, co bude s její prezidentskou kandidaturou

Lucie Podzimková

8. července 2026 10:41

Marine Le Penová
Marine Le Penová Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Francouzská politička Marine Le Penová naznačila, že se zúčastní prezidentských voleb v příštím roce. Proti úternímu verdiktu se totiž hodlá odvolat. Le Penová byla v úterý odsouzena za zneužití veřejných prostředků, ale za mříže podle rozsudku nemusí. 

Le Penová v rozhovoru pro televizní stanici TF1 prozradila, že půjde jakoukoliv soudní cestou, aby v případu dokázala svou nevinu. "Dneska jsem kandidátkou," konstatovala. Dříve přitom tvrdila, že na hlavu státu nebude kandidovat, pokud v rámci trestu dostane sledovací zařízení, což se stalo. 

"Řekla jsem, že nebudu dělat kampaň, pokud budu mít elektronický monitorovací náramek. Ale protože mám možnost se odvolat a odvolání odkládá účinnost rozhodnutí, budu dělat kampaň bez elektronického náramku," vysvětlila politička. 

Soud v úterý uznal Le Penovou vinnou a uložil jí tříletý trest, který se skládá z roku s elektronickým náramkem a dvouleté podmínky. Politička má také zaplatit pokutu ve výši sto tisíc eur (přes 2,4 milionu korun). Jen na patnáct měsíců má zároveň fakticky zakázán výkon veřejných funkcí. 

Fakta byla podle soudkyně nezpochybnitelná. Ke zneužívání prostředků Evropské unie, které je třeba považovat za veřejné prostředky, docházelo po dobu jedenácti let, přičemž částka nakonec vyšplhala na 2,8 milionu eur. Peníze byly reálně určeny pro zaměstnance. Soudkyně konstatovala, že jednání Le Penová a dalších obžalovaných diskreditovalo evropské instituce a vytvářelo nerovné prostředí na poli politických stran. 

Po vynesení rozsudku se objevily spekulace, zda na prezidenta nebude kandidovat spíše Jordan Bardella. Odsouzená politička v rozhovoru naznačila, že by s ním ráda spolupracovala v tandemu jako prezidentka a premiér. 

Pokud bude Le Penová opravdu kandidovat, půjde již o její čtvrtý pokus. Nejméně úspěšná byla v roce 2012, v letech 2017 a 2022 prohrála pouze s úřadujícím prezidentem Macronem. 

včera

Le Penová je vinna, dostala náramek. Ve volbách ale kandidovat může

Související

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)

Procitli už i pravicoví populisté. Dejte od Trumpa ruce pryč, vzkázala Le Penová

Evropští pravicoví populisté, kteří v minulosti vzhlíželi k Donaldu Trumpovi jako ke svému ideovému vzoru, od něj v posledních týdnech dávají ruce pryč. Americký prezident se na starém kontinentu stal natolik kontroverzní postavou, že i jeho nejbližší spojenci ho nyní vnímají spíše jako politickou zátěž. Marine Le Penová, lídryně francouzského Národního sdružení, již svým spolustraníkům jasně vzkázala, že je nutné si od Trumpa udržovat odstup.

Více souvisejících

Marine Le Pen Francie prezidentské volby ve Francii

Aktuálně se děje

před 20 minutami

před 1 hodinou

Aktualizováno před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

Aleš Juchelka

Superdávku čekají úpravy. Do výše dávky se promítnou na podzim

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje upravit parametry dávky státní sociální pomoci (DSSP) na základě prvních zkušeností z jejího fungování. Vyšší podporu mají nově získat samoživitelé se staršími dětmi do 15 let i domácnosti v regionech, kde dosavadní nastavení neodpovídalo skutečným cenám bydlení. Změny ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka předložil formou pozměňovacího návrhu, aby se mohly co nejrychleji promítnout do výše vyplácených dávek.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Zelenskyj jede na summit NATO s jasným úkolem. Měl by se i setkat s Trumpem

Ukrajina sice není členem NATO, přesto se její prezident Volodymyr Zelenskyj pečlivě připravuje na právě začínající alianční setkání. V Turecku hodlá zatlačit na spojence Kyjeva, aby poskytli další prostředky protivzdušné obrany, které pomohou s obranou proti ruským útokům. Informovala o tom BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy