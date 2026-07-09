Le Penová odstartovala kampaň pro prezidentské volby

Lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová odstartovala svou kampaň pro prezidentské volby v západní Francii s jasnou strategií, jejímž ústředním prvkem je neustálá přítomnost jejího třicetiletého chráněnce Jordana Bardelly.
Cílem tohoto spojenectví je využít Bardellův úspěch u mladých voličů, jeho komunikační schopnosti a vazby na podnikatelské elity k získání skeptických voličů mimo tradiční jádro Národní obrody. Le Penová se po třech předchozích neúspěšných pokusech o zisk Elysejského paláce potýká s obtížemi při vysvětlování, v čem bude její nynější program jiný, a mladý europoslanec jí má pomoci tyto slabiny kompenzovat.
Společné vystupování obou politiků se zintenzivnilo poté, co odvolací soud potvrdil vinu Le Penové v kauze zneužívání fondů Evropského parlamentu. Soud jí sice uložil roční domácí vězení, ale zároveň zkrátil původní zákaz výkonu volených funkcí natolik, že jí umožnil kandidovat v prezidentských volbách.
Politička se proti verdiktu okamžitě odvolala k nejvyššímu soudu, čímž výkon trestu domácího vězení do rozhodnutí této instance pozastavila, a vzápětí oznámila svou kandidaturu. Bardella ji od té doby doprovází na všech klíčových cestách včetně rozhovoru pro televizní stanici TF1 nebo středeční návštěvy města La Flèche, kde se dvojice prezentovala jako společný tým, v němž by Le Penová v případě volebního vítězství zastávala prezidentský úřad a Bardella pozici premiéra.
Tento model takzvaného politického lístku, kdy kandidáti na nejvyšší úřady vystupují v kampani společně, však nemá ve francouzském ústavním systému silnou tradici, neboť tamní prezident disponuje rozsáhlými exekutivními pravomocemi a silnou individuální rolí.
Podle politologů sice toto spojení muže a ženy či zkušené političky s mladým dravým kolegou přináší řadu komunikačních výhod, zároveň však skrývá riziko v možných programových neshodách. Rozdíly se mohou projevit například v otázce důchodové reformy, kde Le Penová striktně trvá na zrušení Macronových změn, zatímco Bardella dříve naznačoval flexibilnější přístup s cílem oslovit umírněné pravicové voliče.
Právě Bardellův konvenčnější obraz má navíc zmírnit dopady soudních kauz, které provázejí samotnou Le Penovou. Její odpůrci poukazují na to, že kampaň vedená ve stínu korupčního skandálu může odradit voliče z řad pravicové střední třídy, kteří mají jméno Le Pen spojené s jejím otcem Jeanem-Mariem.
Spojenci z Národní obrody se naopak snaží vykreslit situaci jako projev politické odolnosti své lídryně a první povolební průzkumy agentury Ifop naznačují, že by Le Penová pohodlně postoupila do druhého kola, v němž by mohla porazit středopravicového kandidáta Édouarda Philippa.
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Zdroj: Jan Hrabě