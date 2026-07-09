Le Penová má nakročeno k vítězství v prezidentské volbě, naznačují průzkumy

Francouzská politička Marine Le Penová je i podle nejnovějších průzkumů jasnou favoritkou prezidentských voleb, které se uskuteční v příštím roce. Podpora kontroverzní dámy se nesnížila ani poté, co byla v uplynulých dnech odsouzena kvůli zneužití veřejných prostředků.
Podle dvou průzkumů, které si objednala francouzská média po vyhlášení rozsudku, by Le Penová zvítězila v prvním i druhém kole prezidentských voleb v dubnu příštího roku. Nálady voličů se tak výrazně nezměnily, protože politička vévodila průzkum již před vynesením verdiktu.
Le Penová by v prvním kole mohla získat až 36 procent hlasů. Žádný z jejích možných soupeřů by se zároveň nedostal ani na 20 procent. Průzkumy zároveň očekávají vítězství političky i v druhém kole, ačkoliv by její náskok byl zřejmě výrazně těsnější.
Le Penová v rozhovoru pro televizní stanici TF1 prozradila, že půjde jakoukoliv soudní cestou, aby v případu dokázala svou nevinu. "Dneska jsem kandidátkou," konstatovala. Dříve přitom tvrdila, že na hlavu státu nebude kandidovat, pokud v rámci trestu dostane sledovací zařízení, což se stalo.
"Řekla jsem, že nebudu dělat kampaň, pokud budu mít elektronický monitorovací náramek. Ale protože mám možnost se odvolat a odvolání odkládá účinnost rozhodnutí, budu dělat kampaň bez elektronického náramku," vysvětlila politička.
Soud v úterý uznal Le Penovou vinnou a uložil jí tříletý trest, který se skládá z roku s elektronickým náramkem a dvouleté podmínky. Politička má také zaplatit pokutu ve výši sto tisíc eur (přes 2,4 milionu korun). Jen na patnáct měsíců má zároveň fakticky zakázán výkon veřejných funkcí.
Fakta byla podle soudkyně nezpochybnitelná. Ke zneužívání prostředků Evropské unie, které je třeba považovat za veřejné prostředky, docházelo po dobu jedenácti let, přičemž částka nakonec vyšplhala na 2,8 milionu eur. Peníze byly reálně určeny pro zaměstnance. Soudkyně konstatovala, že jednání Le Penová a dalších obžalovaných diskreditovalo evropské instituce a vytvářelo nerovné prostředí na poli politických stran.
Pokud bude Le Penová opravdu kandidovat, půjde již o její čtvrtý pokus. Nejméně úspěšná byla v roce 2012, v letech 2017 a 2022 prohrála pouze s úřadujícím prezidentem Macronem.
Související
Le Penová v rozhovoru prozradila, co bude s její prezidentskou kandidaturou
Le Penová je vinna, dostala náramek. Ve volbách ale kandidovat může
Marine Le Pen , prezidentské volby ve Francii , Francie , průzkumy
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Podivná cesta domů. Trump se pokusil vysvětlit, proč v Británii měnil letoun
před 1 hodinou
Pavel zveřejnil lékařskou zprávu. Má doporučenou dietu
před 2 hodinami
Le Penová má nakročeno k vítězství v prezidentské volbě, naznačují průzkumy
před 2 hodinami
Pavel naznačil, že Ukrajina má dva měsíce na ukončení války s Ruskem
před 3 hodinami
Počasí potěší milovníky léta. Tropické hodnoty se ale nečekají
Aktualizováno před 4 hodinami
Zemřela legendární zpěvačka Bonnie Tyler
před 5 hodinami
V Británii fakticky začal výběr nového premiéra. Favorit je jasný
před 5 hodinami
Velký požár ve Zlíně. Hoří v areálu Svitu, platí třetí stupeň poplachu
před 6 hodinami
Trump tvrdí, že mu volali z Íránu. Teherán se prý chce dohodnout
před 7 hodinami
Babiš prozradil, co přednesl na summitu NATO. Česko hodlá navýšit obranné výdaje
před 8 hodinami
Trumpova slova se naplnila. Američané znovu zaútočili v Íránu
před 9 hodinami
Počasí se oteplí, ubyde srážek. Jeden problém se tak prohloubí
včera
Rodičovský příspěvek bude 400 tisíc korun. Sněmovna schválila i úpravy superdávky
včera
Artis Brno dalším nováčkem Chance ligy. Nahrazuje vyloučenou Karvinou
včera
Závěry summitu NATO. Deklarace zmiňuje Rusko, Ukrajinu i Írán
včera
Babiš a Macinka ztrapnili jen sebe, rýpl si expremiér Fiala
včera
Španělé se gólem v závěru postarali o poslední Ronaldův zápas na MS. Američané končí
včera
Velká důlní tragédie před 65 lety. Zahynulo přes 100 horníků
včera
Babiš si podal ruku s Trumpem. Kritika Česka kvůli výdajům se nekonala
včera
Trump z Ankary varoval Írán. Znovu vás tvrdě zasáhneme, vzkázal
Šéf Bílého domu Donald Trump naznačil, že americká armáda v následujících hodinách znovu zaútočí na cíle v Íránu. Navázal tak na předchozí dnešní vyjádření, v němž naznačil, že alespoň v jeho očích skončilo příměří na Blízkém východě.
Zdroj: Lucie Podzimková