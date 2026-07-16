Lidé demonstrují, vojáci se bouří. Ukrajinou mohutně otřásá konec Fedorova

Libor Novák

16. července 2026 12:27

Mychajlo Fedorov
Mychajlo Fedorov Foto: mil.gov.ua

V rámci rozsáhlé vládní reorganizace na Ukrajině byl odvolán ministr obrany Mychajlo Fedorov, a to i přes nedávné vojenské úspěchy na bojišti. Tento krok vyvolal okamžité veřejné protesty v ulicích a vlnu nesouhlasu uvnitř samotných ozbrojených sil. Pětatřicetiletý Fedorov, který v úřadu strávil pouhých šest měsíců, byl oceňován za inovativní přístup k technologiím, ale dostal se do střetu s tradičními strukturami ukrajinského obranného aparátu. Jeho nástupce bude již pátým ministrem obrany od začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022.

Proti nečekanému rozhodnutí prezidenta Volodomyra Zelenského se v několika ukrajinských městech sešly davy demonstrantů, které tvořili převážně mladí lidé. V centru Kyjeva, například na náměstí Ivana Franka, lidé provolávali hanbu a drželi transparenty s nápisy požadujícími stažení rukou od Fedorova či ukončení sabotování vítězství.

Propuštění populárního ministra vyvolalo značné pobouření také mezi vojáky na frontě a v řadách občanské společnosti. Například voják Oleksandr pro média uvedl, že do armády vstoupil právě kvůli důvěře ve Fedorovovu vizi a jeho odvolání považuje za nejhorší Zelenského chybu.

Oznámení o konci ministra obrany přišlo v dramatické situaci, kdy brzy ráno zasáhly Kyjev ruské rakety. Hlasité exploze otřásly hlavním městem jen několik hodin před plánovaným příjezdem britského premiéra Keira Starmera, pro něhož jde o jedno z posledních zahraničních vystoupení ve funkci. Podle státní služby pro mimořádné události úder zasáhl dvě městské čtvrti a usmrtil dva lidi, včetně jednoho teenagera. Útok navíc způsobil požáry ve skladech a zapálil zaparkovaná vozidla.

Ruské ostřelování městských obytných budov dlouhodobě způsobuje Ukrajině těžké civilní ztráty, přičemž OSN označila letošní červen za nejtragičtější měsíc od dubna 2022. Prezident Zelenskyj proto opakovaně žádá západní spojence o posílení vyčerpané protivzdušné obrany.

Naději přineslo nedávné vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa na summitu NATO v Ankaře, kde předběžně schválil možnost, aby si Ukrajina sama licenčně vyráběla střely pro systémy Patriot. Trumpovy výroky však byly vágní a věc dosud nekonzultoval se samotnými americkými výrobci.

Ukrajinské prezidentské úřadování prozatím neposkytlo oficiální zdůvodnění celého vládního restartu, při němž byla odvolána také premiérka Julija Svyrydenková a demisi podal celý kabinet.

Zelenskyj se však před oznámením sešel s Fedorovem na dlouhém jednání a následně veřejně zdůraznil, že klíčovou prioritou je jednota a shoda na stejných názorech mezi ministerstvem obrany a armáním velením. Z jeho slov jasně vyplynulo, že mezi odvolaným ministrem a vedením armády existovaly hluboké názorové neshody.

Podle analytiků stály za pádem ministra obrany především vleklé spory s hlavním velitelem ozbrojených sil generálem Oleksandrem Syrským ohledně priorit vedení války. Někteří představitelé Fedorovovi vyčítali také pomalý postup při reformě vojenské mobilizace.

Zástupci vládní strany Služebník lidu mimo to anonymně uváděli, že ministr reformy spíše pouze imitoval na prezentacích a byl příliš autoritářský. Naopak opoziční poslanec Jaroslav Železňak označil toto personální rozhodnutí za hloupé a nespravedlivé.

Fedorov si získal uznání již ve své předchozí roli ministra pro digitální transformaci, kdy bezprostředně po ruské invazi pomáhal organizovat dobrovolnickou IT armádu pro kybernetické útoky proti Rusku. Později stál v čele úspěšné fundraisingové kampaně Armáda dronů a do vedení války zavedl prvky takzvané gamifikace.

Tento systém přiděloval ukrajinským vojenským jednotkám speciální kredity za úspěšné zasahování ruských cílů. Mezi řadovými vojáky byl oblíbený také proto, že se zasadil o zavedení jedněch z nejvyšších platů pro pěchotu a útočné jednotky na světě a prosadil pevné termíny služby.

V čele ministerstva obrany se Fedorov zaměřil na asymetrickou válku a podporu technologických start-upů vyvíjejících bezpilotní letouny. Hned na počátku svého mandátu úspěšně přesvědčil zakladatele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zablokoval využívání satelitních terminálů Starlink ruskou armádou, což ochromilo operace Kremlu na frontě.

Pod jeho vedením se rozvinula masivní kampaň střednědosahových dronů, které začaly útočit na cíle hluboko v ruském vnitrozemí. Tyto údery zasáhly ruské ropné rafinérie, válečné lodě a sklady zbraní, což vedlo k narušení ruské logistiky a zpomalení jejich postupu.

Intenzivní dronové útoky dokonce donutily Moskvu k dočasnému zastavení lodní dopravy v klíčovém průplavu do Černého moře, který byl pro Kyjev dlouhé roky nedostupný, což omezilo ruské obchodní možnosti se světem. Fedorov se také zavázal s pomocí dronů zcela odříznout anektovaný poloostrov Krym od Ruska.

Zavedl rovněž povinné hloubkové analýzy po každém ruském útoku, díky čemuž ukrajinské letectvo výrazně zlepšilo úspěšnost zachycování nepřátelských bezpilotních letounů. Bývalý ministr sám uvedl, že za čtyři měsíce jeho úřad pořídil více dronů než za celý předchozí rok.

Odchod inovativního šéfa resortu vyvolal okamžité reakce v armádních špičkách. Renomovaný velitel dronové jednotky a zástupce velitele ukrajinského letectva Pavlo Jelizarov na protest proti odvolání ministra okamžitě rezignoval na svou funkci a označil tento krok za velké zlo pro obranyschopnost země.

Významný bloger Serhij Sternenko, který s exministrem spolupracoval jako poradce, označil Fedorova za nejlepšího ministra obrany v historii Ukrajiny a postěžoval si na byrokratické překážky a umělá zpoždění, která stála v cestě hlubším reformám.

Samotný Mychajlo Fedorov ve svém prohlášení na Facebooku poděkoval za čest sloužit vlasti a zdůraznil, že v boji za porážku nepřítele bude pokračovat i nadále prostřednictvím rychlých inovací a organizační síly. Ukrajinský parlament má o novém ministrovi obrany hlasovat ještě během čtvrtka. Hlavním kandidátem navrženým na uvolněný post je Ihor Klymenko, který v současné době vede ministerstvo vnitra.

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