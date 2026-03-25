Likvidace jaderného programu výměnou za konec sankcí. Unikly první detaily íránského mírového plánu

Libor Novák

25. března 2026 10:07

Podle zpráv amerických a izraelských médií udělaly Spojené státy zásadní krok k ukončení konfliktu s Íránem. Washington měl Teheránu předat patnáctibodový mírový plán, přičemž jako prostředník v této diplomatické aktivitě figuruje Pákistán, který se již dříve nabídl jako hostitel mírových rozhovorů. Ačkoliv Bílý dům existenci dokumentu zatím oficiálně nepotvrdil, média jako The New York Times či izraelský Kanál 12 již začala zveřejňovat jeho klíčové body.

Stěžejní částí amerického návrhu je úplná likvidace íránského jaderného programu. Podle uniklých informací plán vyžaduje vyřazení z provozu a následné zničení jaderných zařízení v Natanzu, Isfahánu a Fordo. Írán by se měl rovněž vzdát veškerého obohaceného materiálu, který by přešel pod kontrolu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), a zavázat se, že na svém území již nikdy nebude jaderný materiál obohacovat.

Dalším bodem, na který Spojené státy kladou velký důraz, je ukončení íránského vlivu v regionu prostřednictvím spřátelených ozbrojených skupin. Teherán by měl přestat financovat i vyzbrojovat své spojence na Blízkém východě. Podmínky se dotýkají i íránského raketového arzenálu, jehož množství a dosah by měly být v budoucnu striktně omezeny pouze na účely sebeobrany.

Výměnou za tyto ústupky nabízí Washington Íránu cestu k ekonomické obnově a modernizaci. Plán počítá s úplným zrušením všech sankcí a odstraněním hrozby jejich opětovného zavedení. Spojené státy by se navíc měly podílet na rozvoji civilního jaderného projektu v Búšehru, který by sloužil výhradně k výrobě elektrické energie pod mezinárodním dohledem.

Důležitou kapitolou vyjednávání je zajištění svobodné plavby v Hormuzském průlivu, který USA chtějí prohlásit za svobodnou námořní zónu. Írán na tento tlak reagoval prohlášením své mise při OSN, podle kterého umožní průjezd „nepřátelským plavidlům“ za předpokladu, že budou svou cestu koordinovat s íránskými úřady. Teherán tak dává najevo, že si nad touto strategickou tepnou hodlá udržet kontrolu až do chvíle, než bude podepsána finální dohoda.

V posledních dnech se v průlivu již začala uplatňovat neformální pravidla, kdy lodě z Číny, Indie nebo Pákistánu proplouvají bezpečně díky předchozí domluvě. Plavidla se přitom vyhýbají úzkým koridorům u Ománu a volí trasu blíže k íránskému pobřeží, což úřadům v Teheránu umožňuje provoz efektivně monitorovat. Íránská strana zdůrazňuje, že bezpečný průjezd garantuje pouze těm, kteří se nepodílejí na agresi proti jejich zemi.

Prezident Donald Trump se k situaci vyjádřil velmi optimisticky a prohlásil, že tato válka je již vyhraná. Zmínil také tajemný „velký dar“, který Spojené státy od íránských vyjednavačů obdržely. Má jít o velmi hodnotné gesto související s ropou, plynem a právě situací v Hormuzském průlivu. Podle Trumpa jsou lidé na íránské straně zoufale ochotní se dohodnout, což dokazuje i jejich nedávná vstřícnost.

Součástí aktuálních diskusí je i možný měsíční klid zbraní, který by poskytl prostor pro detailní vyjednávání o všech patnácti bodech. Na americké straně se do jednání aktivně zapojují viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio. Přestože Trump mluví o úspěšné změně režimu, jedním dechem varuje, že v této fázi zatím nikomu stoprocentně nedůvěřuje.

Zatímco se mluví o míru, vojenská připravenost zůstává vysoká. Podle některých zdrojů se očekává, že Pentagon by mohl do regionu vyslat jednotky 82. výsadkové divize, včetně pozemních sil a velitelských prvků. Skutečný konec války a návrat k úplné stabilitě tak bude záviset na tom, zda se podaří přetavit současné zákulisní dohody v oficiální a trvalý mír.

Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem

Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.
Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem

Írán začal uplatňovat svůj rostoucí vliv nad jednou z nejdůležitějších námořních tras světa a od některých obchodních plavidel vyžaduje poplatky za průjezd Hormuzským průlivem. Podle informací agentury Bloomberg se jedná o neformální mýtné, které je vyžadováno nárazově. Platby za jednu plavbu mohou dosahovat až výše dvou milionů dolarů, což vyvolává značnou nervozitu na světových trzích.

NASA zveřejnila unikátní snímky z misí Apollo

NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce

Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.

Petr Macinka

Oligarchie, korupce, potlačování odpůrců. Macinka táhne Česko špatným směrem, podporou Orbána velebí kolaboraci a ruské praktiky

Ministr zahraničí Petr Macinka se rozhodl vynechat jednání vlastní vlády a místo toho odcestoval do Budapešti podpořit kampaň Viktora Orbána. Zatímco jeho kolegové v Praze zasedali, Macinka na summitu frakce Patrioti pro Evropu přednesl projev oslavující maďarský režim. Jeho absence na vládním jednání je smutným důkazem, kde leží jeho skutečné politické priority.

Alí Abdolláhí Aliabádí

„Budeme bojovat až do úplného vítězství.“ Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA

Íránská vojenská elita v úterý rázně odmítla tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o probíhajících mírových rozhovorech a úvahy o pětidenním příměří označila za nepodložené. Mluvčí nejvyššího íránského vojenského velení prohlásil, že ozbrojené síly islámské republiky budou v probíhajícím konfliktu se Spojenými státy a Izraelem bojovat „až do úplného vítězství“. Toto prohlášení definitivně zchladilo naděje na brzkou deeskalaci, o které Trump informoval v uplynulých dnech.

J. D. Vance

Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance

Americký viceprezident JD Vance by se mohl stát hlavním vyjednavačem Spojených států v připravovaných mírových rozhovorech s Íránem, které se pokouší zprostředkovat Pákistán. Diplomatické zdroje naznačují, že k setkání v Islámábádu by mohlo dojít již tento týden. Tato iniciativa následuje po nedělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem, jehož tématem byl měsíc trvající válečný konflikt.

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu

Ruské síly zahájily na východní Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu, do které nasadily desítky tanků a obrněných vozidel. Podle ukrajinské armády a vojenských analytiků nabírá tento útok na intenzitě právě v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadřuje vážné obavy z dopadů konfliktu na Blízkém východě na situaci ve své zemi, píše CNN.

AfD (Alternativa pro Německo)

Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu

Evropští diplomaté a němečtí zákonodárci vyjadřují podle webu Politico vážné obavy z dalšího možného úniku důvěrných informací z Bruselu přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem neklidu je přístup poslanců krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) do rozsáhlé databáze vnitroevropských dokumentů. Existuje důvodné podezření, že citlivé debaty o geopolitických otázkách, jako je financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv, jsou kvůli této straně vystaveny ruskému dohledu.

Péter Szijjártó navštívil Česko

„Normální součást diplomatické praxe.“ Maďarsko je překvapeno, že s Lavrovem nekomunikují i další ministři

Evropská komise vyjádřila hluboké znepokojení nad zprávami, podle kterých maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó předával Rusku citlivé informace z interních jednání Evropské unie. Deník Washington Post s odvoláním na bezpečnostní činitele uvedl, že Szijjártó během přestávek na summitech pravidelně informoval svého ruského protějška Sergeje Lavrova. Maďarský ministr tato obvinění rezolutně odmítl a označil je za nesmyslné konspirační teorie a falešné zprávy.

Jednáme s Íránem, jsme na prahu dohody, prohlásil Trump. Lži a manipulace s ropnými trhy, reaguje Teherán

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy a Írán vedly rozhovory, během nichž obě strany nalezly shodu v hlavních bodech. Podle jeho vyjádření by mohlo brzy dojít k uzavření dohody, která by ukončila probíhající válečný konflikt. Toto tvrzení však Teherán vzápětí popřel a označil jej za nepravdivé.

