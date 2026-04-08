Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří

Libor Novák

8. dubna 2026 13:37

Foto: president.gov.ua

Britský premiér Keir Starmer se dnes vydal na diplomatickou cestu do Perského zálivu, aby s tamními lídry projednal další kroky po uzavření čtrnáctidenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K dohodě o klidu zbraní došlo v úterý večer, čímž bylo těsně před vypršením zrušeno ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Íránu hrozil rozsáhlou destrukcí, pokud nepřistoupí na jeho podmínky.

Starmer dohodu o příměří přivítal a označil ji za moment úlevy pro celý region i svět. Podle jeho slov musí nyní Británie spolu se svými partnery udělat vše pro to, aby se tento dočasný stav podařilo udržet a proměnit v trvalou dohodu.

Klíčovým bodem jednání bude také znovuotevření Hormuzského průlivu, který je zásadní cestou pro světový obchod s ropou a plynem a jehož uzavření citelně zasáhlo globální ekonomiku i spotřebitele.

Návštěva premiéra v regionu byla plánována již dříve, přichází však v době, kdy Starmer čelil rostoucímu tlaku, aby omezil přístup amerických sil k britským leteckým základnám. Stalo se tak poté, co Trump varoval před vyhlazením „celé civilizace“. Ačkoliv britská vláda tato slova přímo nekritizovala, řada vojenských pozorovatelů a důstojníků ve výslužbě je označila za rétoriku hraničící s válečnými zločiny.

Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová v souvislosti s krizí jednala se svým americkým protějškem Marcem Rubiem. Apelovala na rychlé ukončení konfliktu a vyjádřila podporu diplomatickému úsilí, které by zabránilo další eskalaci.

Cooperová rovněž vedla minulý týden v Londýně schůzku zástupců více než 40 zemí, která se zaměřila na ekonomická a diplomatická opatření s cílem přimět Írán k uvolnění Hormuzského průlivu, uzavřeného od začátku útoků.

5. dubna 2026 10:51

Ovládli jsme Luhanskou oblast, opakuje stále dokola Rusko. Podle expertů i Kyjeva je to aprílový žert

Související

Keir Starmer (labouristi)

Londýn svolává zástupce 35 zemí. Na krizovém summitu bude řešit znovuotevření Hormuzského průlivu

Velká Británie se ujímá role diplomatického lídra v prohlubující se blízkovýchodní krizi. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že Londýn bude ve čtvrtek hostit zástupce 35 zemí na krizovém summitu. Hlavním tématem rozhovorů bude hledání cest k znovuotevření Hormuzského průlivu, který je v současné době zablokován íránskými silami v reakci na vojenské údery Spojených států a Izraele.

Více souvisejících

Velká Británie Keir Starmer (labouristi)

Aktuálně se děje

před 27 minutami

Keir Starmer (labouristi)

před 1 hodinou

Viktor Orbán, maďarský premiér

Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána

Devadesátá léta v Budapešti připomínala Chicago v dobách největší slávy Al Caponeho. Války gangů, výbuchy v centru města a všudypřítomná korupce tvořily kulis bývalého maďarského podsvětí. Nyní, jen několik dní před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna 2026, přichází server The Insider s výbušným svědectvím László Kovácse. Tento bývalý kulturista a kurýr organizovaného zločinu tvrdí, že osobně doručoval miliony dolarů špičkám maďarské policie i politiky, včetně Viktora Orbána.

před 2 hodinami

J. D. Vance a Viktor Orbán

Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského

Americký viceprezident JD Vance během své bezprecedentní návštěvy Budapešti nešetřil ostrou kritikou na adresu evropských spojenců. Ve svých projevech se zaměřil především na energetickou politiku a přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. Vance zdůraznil, že jeho tvrdá slova pramení z hlubokého zájmu o úspěch Evropy, ačkoliv současné směřování mnoha tamních metropolí považuje za fatální selhání vedení.

před 2 hodinami

Válka v Izraeli

Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Navzdory vyhlášenému dvoutýdennímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem zůstává situace na Blízkém východě napjatá a nepřehledná. Izraelská armáda (IDF) oficiálně oznámila, že i přes zastavení přímých úderů na íránské území hodlá pokračovat v intenzivních bojových a pozemních operacích v Libanonu. Jejím hlavním cílem zůstává militantní hnutí Hizballáh, které se těší podpoře Teheránu.

před 3 hodinami

Péter Magyar

Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

před 4 hodinami

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.

před 5 hodinami

Ilustrační fotografie.

V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. 

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

před 12 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že dosáhl dohody o čtrnáctidenním příměří s Íránem. Toto rozhodnutí přišlo jen hodinu před vypršením jeho vlastního ultimáta, které stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident na sociálních sítích uvedl, že po tuto dobu pozastavuje veškeré útoky a bombardování, přičemž zdůraznil, že klid zbraní musí být oboustranný.

před 13 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.

včera

Martin Stropnický

Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku

Martin Stropnický, který v minulosti patřil k nejpopulárnějším tvářím hnutí ANO a prošel resorty obrany, zahraničí i kultury, se do aktuálního politického dění vracet nehodlá. V pořadu Osobnost Plus přiznal, že mu v dnešní politice chybí étos a především základní slušnost. Tu přitom nepovažuje za projev slabosti, ale naopak za vlastnost, která vyžaduje velkou vnitřní sílu.

včera

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky

OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

včera

Petr Pavel

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

včera

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

včera

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

včera

J. D. Vance a Viktor Orbán

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

včera

Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy