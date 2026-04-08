Britský premiér Keir Starmer se dnes vydal na diplomatickou cestu do Perského zálivu, aby s tamními lídry projednal další kroky po uzavření čtrnáctidenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K dohodě o klidu zbraní došlo v úterý večer, čímž bylo těsně před vypršením zrušeno ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Íránu hrozil rozsáhlou destrukcí, pokud nepřistoupí na jeho podmínky.
Starmer dohodu o příměří přivítal a označil ji za moment úlevy pro celý region i svět. Podle jeho slov musí nyní Británie spolu se svými partnery udělat vše pro to, aby se tento dočasný stav podařilo udržet a proměnit v trvalou dohodu.
Klíčovým bodem jednání bude také znovuotevření Hormuzského průlivu, který je zásadní cestou pro světový obchod s ropou a plynem a jehož uzavření citelně zasáhlo globální ekonomiku i spotřebitele.
Návštěva premiéra v regionu byla plánována již dříve, přichází však v době, kdy Starmer čelil rostoucímu tlaku, aby omezil přístup amerických sil k britským leteckým základnám. Stalo se tak poté, co Trump varoval před vyhlazením „celé civilizace“. Ačkoliv britská vláda tato slova přímo nekritizovala, řada vojenských pozorovatelů a důstojníků ve výslužbě je označila za rétoriku hraničící s válečnými zločiny.
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová v souvislosti s krizí jednala se svým americkým protějškem Marcem Rubiem. Apelovala na rychlé ukončení konfliktu a vyjádřila podporu diplomatickému úsilí, které by zabránilo další eskalaci.
Cooperová rovněž vedla minulý týden v Londýně schůzku zástupců více než 40 zemí, která se zaměřila na ekonomická a diplomatická opatření s cílem přimět Írán k uvolnění Hormuzského průlivu, uzavřeného od začátku útoků.
před 27 minutami
Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří
Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.
Zdroj: Libor Novák