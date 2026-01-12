Bilance obětí brutálních zásahů proti íránským demonstrantům neustále stoupá a podle nejnovějších údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights se počet mrtvých vyšplhal již na 648 osob. Mezi zabitými je i devět dětí mladších osmnácti let, což jen podtrhuje bezohlednost, s jakou režim proti vlastnímu obyvatelstvu postupuje. Od začátku nepokojů, které vypukly koncem prosince, byly navíc zraněny tisíce lidí, přičemž mezinárodní organizace mají kvůli informační blokádě jen omezené možnosti, jak situaci v terénu monitorovat.
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se navzdory těmto zprávám pokouší situaci prezentovat jako vítězství nad vnějšími nepřáteli. Po uspořádání provládních shromáždění označil uplynulý den za historický milník, kdy se národu podařilo zhatit plány Američanů. Ve svém projevu se sice tentokrát vyhnul přímým útokům na amerického prezidenta, ale jasně vzkázal, že Washington musí přestat s údajným podněcováním nepokojů.
Svědectví obyvatel, kterým se podařilo navzdory výpadkům internetu spojit se světem, však vykreslují zcela odlišný obraz reality. Zatímco státní média vysílají záběry davů oslavujících režim, mnoho íránských rodin se v tichosti loučí se svými blízkými, kteří přišli o život při protestech. Paradoxní situace nastala i v online prostoru, kde oficiální kanály íránských úřadů normálně fungují, zatímco běžní občané mají přístup k většině webových stránek zablokován.
Napětí se přenáší i na diplomatickou úroveň, zejména ve vztazích s Velkou Británií. Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová v telefonickém rozhovoru se svým íránským protějškem Abbásem Araghčím ostře odsoudila násilí a vyzvala k okamžitému zastavení represí. Zdůraznila, že brutalita páchaná na pokojných demonstrantech je naprosto nepřijatelná a íránská vláda musí začít respektovat základní lidská práva a svobody.
Araghčí na tuto kritiku reagoval velmi podrážděně a varoval Londýn, aby se přestal vměšovat do vnitřních záležitostí jeho země. Místo řešení násilí v ulicích Teheránu se soustředil na bezpečnost íránského diplomatického personálu v Británii. Prohlásil, že pokud britská vláda nedokáže zajistit ochranu jejich velvyslanectví, bude Írán nucen zvážit kompletní evakuaci svých diplomatů z Londýna.
Místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala zopakoval své pochybnosti ohledně ruské odpovědnosti za tragické výbuchy ve Vrběticích. Fiala poznamenal, že nedošlo k soudnímu projednání případu. Policie nicméně konstatovala, že se podařilo prokázat podíl ruské vojenské rozvědky GRU.
Zdroj: Jan Hrabě