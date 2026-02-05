Myslím, že bych měl jít do nebe, prohlásil Trump. Vykonal prý „obrovské množství dobrých“ věcí

Americký prezident Donald Trump během svého vystoupení na Národní modlitební snídani prohlásil, že věří ve svůj pravděpodobný příchod do nebe.
„Opravdu si myslím, že bych se tam asi měl dostat,“ uvedl Trump na adresu svých šancí na posmrtný život. Zároveň dodal, že sice není dokonalým kandidátem, ale vykonal prý obrovské množství dobrého pro dokonalé lidi.
Prezident se během projevu vyjádřil i ke svým dřívějším výrokům, které vyvolaly značnou pozornost médií a kritiku.
Vysvětlil, že jeho předchozí slova o tom, že do nebe nesměřuje, byla míněna pouze jako žert. Trump zdůraznil, že se často rozhoduje být ve vztahu k médiím sarkastický, protože novináři podle něj překrucují jeho slova.
V rámci svého vystoupení se vysmál způsobu, jakým tisk o jeho dřívějších komentářích informoval, a doplnil, že se tehdy jen dobře bavil.
Tyto aktuální poznámky následují po události z loňského října, kdy během cesty do Izraele na palubě letadla Air Force One novinářům řekl, že si nemyslí, že by existovalo něco, co by ho do nebe dostalo.
Klempíř chtěl mluvit s umělci, ale poté couvl. Pozvání platí i nadále
Výměna názorů mezi ministrem kultury Oto Klempířem a několika umělci pokračuje. Točí se kolem možného setkání obou stran, které navrhl člen nynější vlády. Zástupci umělecké sféry ani po posledních vyjádřeních ministra nestáhli pozvánku na debatu v jednom z pražských divadel.
Zdroj: Jan Hrabě