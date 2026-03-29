Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA

Vojenský konflikt mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé vstoupil do svého třicátého dne. Situace na Blízkém východě se nadále dramatizuje, přičemž íránské politické špičky vysílají do světa silná prohlášení o připravenosti na přímý pozemní střet. Předseda íránského parlamentu Mohammad Báqer Qálibáf otevřeně obvinil Washington z pokrytectví a tajných příprav invaze.
Qálibáf, který se v probíhající krizi stal jedním z nejvýraznějších hlasů Teheránu, tvrdí, že Spojené státy navenek mluví o vyjednávání, ale v zákulisí plánují vyslání pozemních vojsk. Podle něj se americká administrativa snaží prostřednictvím diplomacie dosáhnout toho, v čem v otevřeném boji neuspěla. Zmínil v této souvislosti seznam patnácti bodů, které USA údajně předložily jako podklad pro rozhovory.
„Nepřítel veřejně posílá zprávy o vyjednávání, zatímco tajně plánuje pozemní invazi. Netuší však, že naši muži na americké vojáky čekají, připraveni rozpoutat zkázu a trvale potrestat jejich regionální spojence,“ prohlásil Qálibáf v projevu plném vzdoru. Zdůraznil, že dokud bude Washington požadovat kapitulaci Íránu, odpověď Teheránu zůstane jasná: „Pokoření je pro nás nepřijatelné.“
Pochybnosti o schopnostech americké armády vyjádřil íránský mluvčí i na sociální síti X. Pozastavil se nad tím, jak by Spojené státy mohly chránit své vojáky na íránské půdě, když je nedokážou ochránit ani na vlastních základnách v regionu, kde jsou podle jeho slov schovaní v hotelech a parcích. Před riziky pozemní války varoval i velitel íránské armády, podle něhož by takový konflikt byl pro „nepřítele“ extrémně nákladný a jeho následky nenapravitelné.
Na straně Spojených států jsou signály o dalším postupu nejednoznačné. Americké centrální velitelství (CENTCOM) potvrdilo, že do oblasti Blízkého východu dorazila výsadková loď USS Tripoli, na jejíž palubě je 3 500 mariňáků a námořníků. Kromě toho se očekává nasazení dalších více než tisíce vojáků, jejichž rozkazy k přesunu byly schváleny v uplynulých dnech.
Oficiální místa ve Washingtonu se však snaží mírnit obavy z rozsáhlé pozemní invaze. Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Spojené státy mohou svých cílů v této válce dosáhnout i bez nasazení pozemních jednotek. V podobném duchu se vyjádřila i tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt, která uvedla, že prezident Donald Trump v tuto chvíli vyslání vojáků do pozemních bojů neplánuje.
Mezitím se na diplomatické úrovni rozeběhly pokusy o deeskalaci napětí. Pákistán se stal hostitelem setkání ministrů zahraničí Turecka, Egypta a Saúdské Arábie. Cílem těchto rozhovorů je nalézt cestu k ukončení bojů a zabránit tomu, aby se konflikt přelil do katastrofální pozemní války, která by mohla destabilizovat celý region na desítky let dopředu.
Příjezd lodi USS Tripoli a dalších posil však naznačuje, že Pentagon zvažuje všechny varianty budoucího vývoje.
