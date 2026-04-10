Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo se našlo v ledovcové trhlině

Ve věku 75 let zemřel známý polárník Miroslav Jakeš. Tělo dobrodruha se našlo v ledovcové trhlině na Špicberkách, oznámil to úřad zdejšího guvernéra. Jakeš se proslavil například tím, že v roce 1993 jako první český občan dosáhl na lyžích severního pólu.
"Jde o českého občana Miroslava Jakeše (75), který byl nalezen mrtvý v trhlině ledovce Skilfonna v národním parku Sør-Spitsbergen. Byl nalezen v trhlině v hloubce 20 metrů," uvedl úřad s tím, že jméno zesnulého zveřejňuje po dohodě s rodinou. Úředníci zdůraznili, že Jakeš měl dlouholeté zkušenosti s expedicemi do Arktidy a Antarktidy.
V tiskové zprávě také popsali celou pátrací akci. Úřad během Velikonočního pondělí obdržel zprávu o pohřešovaném muži, který je sám na cestě na Sørkapp a naposledy se ozval ve čtvrtek večer. První pátrací akce s pomocí vrtulníku byla neúspěšná.
Pátrání pokračovalo v úterý, ale vrtulník nemohl přistát kvůli špatnému počasí. Podařilo se však objevit stopy lyží a hůlek na hraně trhliny. Od té chvíle se pracovalo s verzí, že polárník ještě před víkendem spadl dolů. Úřady ho následně prohlásily za mrtvého.
"Ve čtvrtek ráno se povětrnostní podmínky zlepšily a guvernér poslal helikoptéru, aby muže našla. Zesnulý byl lokalizován a v rámci dlouhé operace vyzvednut z trhliny," dodal úřad.
Jakeš se už v roce 1982 stal držitelem československého zimního výškového rekordu, když na hoře Čo Oju vystoupal do výšky 6500 metrů nad mořem. V dalších letech přešel Grónsko, vystoupil v zimě na nejvyšší jihoamerickou horu Aconcaguu. Podílel se také na založení polární stanice Eco-Nelson v Antarktidě na Nelsonově ostrově.
V roce 1993 dosáhl na lyžích jako první Čech severního pólu. Největšího ocenění se dočkal za sólový přechod Grónska z východu na západ, který podnikl v roce 1996.
Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu
Zdroj: Libor Novák