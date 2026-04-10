Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo se našlo v ledovcové trhlině

Jan Hrabě

10. dubna 2026 10:35

Miroslav Jakeš

Ve věku 75 let zemřel známý polárník Miroslav Jakeš. Tělo dobrodruha se našlo v ledovcové trhlině na Špicberkách, oznámil to úřad zdejšího guvernéra. Jakeš se proslavil například tím, že v roce 1993 jako první český občan dosáhl na lyžích severního pólu. 

"Jde o českého občana Miroslava Jakeše (75), který byl nalezen mrtvý v trhlině ledovce Skilfonna v národním parku Sør-Spitsbergen. Byl nalezen v trhlině v hloubce 20 metrů," uvedl úřad s tím, že jméno zesnulého zveřejňuje po dohodě s rodinou. Úředníci zdůraznili, že Jakeš měl dlouholeté zkušenosti s expedicemi do Arktidy a Antarktidy. 

V tiskové zprávě také popsali celou pátrací akci. Úřad během Velikonočního pondělí obdržel zprávu o pohřešovaném muži, který je sám na cestě na Sørkapp a naposledy se ozval ve čtvrtek večer. První pátrací akce s pomocí vrtulníku byla neúspěšná.

Pátrání pokračovalo v úterý, ale vrtulník nemohl přistát kvůli špatnému počasí. Podařilo se však objevit stopy lyží a hůlek na hraně trhliny. Od té chvíle se pracovalo s verzí, že polárník ještě před víkendem spadl dolů. Úřady ho následně prohlásily za mrtvého. 

"Ve čtvrtek ráno se povětrnostní podmínky zlepšily a guvernér poslal helikoptéru, aby muže našla. Zesnulý byl lokalizován a v rámci dlouhé operace vyzvednut z trhliny," dodal úřad. 

Jakeš se už v roce 1982 stal držitelem československého zimního výškového rekordu, když na hoře Čo Oju vystoupal do výšky 6500 metrů nad mořem. V dalších letech přešel Grónsko, vystoupil v zimě na nejvyšší jihoamerickou horu Aconcaguu. Podílel se také na založení polární stanice Eco-Nelson v Antarktidě na Nelsonově ostrově. 

V roce 1993 dosáhl na lyžích jako první Čech severního pólu. Největšího ocenění se dočkal za sólový přechod Grónska z východu na západ, který podnikl v roce 1996. 

před 23 minutami

Miroslav Jakeš úmrtí

Aktuálně se děje

před 23 minutami

Vladimir Putin

Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se dohodli na dočasném klidu zbraní u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Příměří v délce 32 hodin vstoupí v platnost v sobotu 11. dubna v 16:00 a potrvá do půlnoci z neděle na pondělí. Kreml ve svém prohlášení uvedl, že očekává od ukrajinské strany následování tohoto příkladu, zatímco Zelenskyj potvrdil připravenost Kyjeva k recipročním krokům, které sám dříve navrhoval.

před 1 hodinou

Írán, ilustrační foto

V pákistánském Islámábádu se tento víkend odehrají klíčová jednání mezi Spojenými státy a Íránem, která mohou rozhodnout o osudu milionů lidí na Blízkém východě i o stabilitě světové ekonomiky. Město se na příjezd delegací připravilo vyhlášením náhlého dvoudenního státního svátku, čímž vyklidilo ulice a umožnilo zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Jde o první vzájemné rozhovory obou stran od začátku války.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

F-16 Israel Defense Forces

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rezolutně prohlásil, že v Libanonu žádné příměří neplatí. Přestože v úterý večer vstoupil v platnost klid zbraní v širší válce s Íránem, Netanjahu zdůraznil, že izraelská armáda bude pokračovat v útocích na Hizballáh „plnou silou“. Tento postoj potvrdily i čerstvé nálety na cíle, které Izrael označil za odpalovací zařízení hnutí v hustě obydlených oblastech.

před 2 hodinami

Prezident Trump

Vztahy mezi Spojenými státy a jejich partnery v NATO procházejí těžkou zkouškou. Americký prezident Donald Trump během nedávného setkání s generálním tajemníkem aliance Markem Ruttem neskrýval svou frustraci z nedostatku vojenské podpory v konfliktu s Íránem. Podle diplomatických zdrojů webu Politico se uzavřené jednání v Bílém domě změnilo v ostrou slovní přestřelku, během níž Trump nešetřil urážkami a pohrozil spojencům blíže nespecifikovanými odvetnými kroky.

před 3 hodinami

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Celý svět s napětím sleduje pákistánský Islámábád, kde se tento víkend odehrají zásadní mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Výsledek těchto rozhovorů může ovlivnit životy milionů lidí na celém Blízkém východě a přímo zasáhnout do osudu globální ekonomiky. Pákistánská metropole se na tuto událost připravila vyhlášením mimořádného dvoudenního státního svátku, který vyprázdnil ulice a umožnil zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření pro obě delegace.

před 4 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Mussolini v roce 1930, pronášející svůj typicky prožívaný projev

Benito Mussolini se nechvalně zapsal do dějin jako zakladatel fašismu. Právě tento vůdcovský totalitní politický systém začal velice brzy vadit nejenom obyvatelům Itálie, a tak se proti němu lidé bouřili. Kromě nejrůznějších forem odboje se někteří radikální jedinci rozhodli diktátory fyzicky odstranit. Přesně před 100 lety, sedmého dubnového dne roku 1926, spáchala na Mussoliniho atentát dokonce žena.

včera

Ilustrační foto

Ministerstvo financí pokračuje v regulaci trhu s palivy a pro pátek 10. dubna 2026 stanovilo nové, citelně nižší cenové stropy pro pohonné hmoty. Na základě aktuálního cenového výměru dochází k plošnému snížení maximálních částek, které si provozovatelé čerpacích stanic mohou za litr základního benzínu a nafty účtovat.

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Demokratický senátor Tim Kaine ve svém aktuálním komentáři důrazně varuje před snahami prezidenta Donalda Trumpa o oslabení nebo opuštění NATO. Kaine označuje případné vystoupení z Aliance za akt „národní sebemrskačství“ (self-sabotage) a připomíná, že NATO je nejmocnější vojenskou aliancí v dějinách, která je pro bezpečnost USA i světovou demokracii naprosto nepostradatelná.

včera

Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel vystoupil s ostrou kritikou na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle jeho slov se Trumpovi svými nedávnými výroky o fungování a roli NATO podařilo poškodit důvěryhodnost této aliance výrazněji, než kolik dokázal ruský prezident Vladimir Putin za několik posledních let. Tato slova pronesl Pavel během akce pořádané na půdě Univerzity Karlovy v Praze, uvedl server The Guardian.

včera

Ilustrační foto

Zavedení cenových stropů na pohonné hmoty v České republice se v první den své platnosti obešlo bez dramatických výkyvů. Podle analýzy hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, který vychází z aktuálních dat společnosti CCS, se průměrná cena benzínu prakticky nepohnula, když zaznamenala jen symbolický nárůst o tři haléře. Nafta sice zlevnila, ale její pokles o 29 haléřů na litr je hodnocen jako poměrně slabý.

včera

včera

Čína, ilustrační fotografie

Zatímco se svět snaží zorientovat v tom, čeho bylo úterním oznámením o příměří mezi USA a Íránem skutečně dosaženo, jedna mocnost se podle webu The Guardian již nyní jeví jako jasný vítěz. Čína sklízí uznání za to, že dotlačila Írán k jednacímu stolu, čímž výrazně posílila svou roli klíčového regionálního zprostředkovatele. V čínských médiích se objevují komentáře, které Peking vykresluje jako „dospělého v místnosti“, jenž dokáže řešit mezinárodní krize zodpovědněji než západní mocnosti.

včera

J. D. Vance a Viktor Orbán

Americký viceprezident JD Vance během své návštěvy Budapešti rezolutně odmítl obvinění, že se Spojené státy vměšují do maďarských parlamentních voleb. Podle něj jsou taková tvrzení „temně ironická“, přičemž sám obvinil Evropskou unii, že právě ona stojí za jedním z nejhorších příkladů cizího zasahování do vnitřních záležitostí země. Vance vystoupil v institucích napojených na premiéra Viktora Orbána pouhé čtyři dny předtím, než Maďaři zamíří k volebním urnám.

včera

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nejnovějším rozhovoru ostře zkritizoval postoj Spojených států k Rusku. Podle něj Washington záměrně ignoruje přesvědčivé důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu s útoky na americké základny na Blízkém východě. Zelenskyj tvrdí, že důvodem této nečinnosti je nepochopitelná důvěra, kterou administrativa Donalda Trumpa chová vůči Vladimiru Putinovi.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy