Na uvolnění Hormuzského průlivu se bude podílet i Británie, prohlásil Trump. Podle Londýna je to úplně jinak

Spojené království odmítlo účast na chystané námořní blokádě Hormuzského průlivu, kterou prosazuje administrativa Donalda Trumpa. Přestože Londýn podle deníku The Guardian připouští možnost asistence při odminování této strategické cesty, od samotné blokády se distancuje. Britský kabinet má totiž vážné obavy, že by aktivní zapojení do Trumpových plánů mohlo nebezpečně vyostřit už tak kritickou situaci na Blízkém východě.
Sám Donald Trump přitom v televizi Fox News prezentoval situaci odlišně, když prohlásil, že na uvolnění průlivu budou spolupracovat spojenci z NATO včetně Británie. Londýn sice v oblasti moderní techniku pro boj s minami a drony má, úředníci z Whitehallu však jasně oddělují technické zajištění bezpečnosti plavby od politicky citlivé a agresivní blokády.
Vládní mluvčí zdůraznil, že prioritou Británie zůstává volný pohyb lodí, který je klíčový pro světové hospodářství i zkrocení domácí inflace. Britové se zároveň staví proti íránským požadavkům na placení mýtného. Londýn nyní usiluje o vytvoření mezinárodní koalice, například s Francií, která by zajistila bezpečnost v průlivu bez nutnosti přímého zapojení do války.
Diplomatické napětí mezi oběma mocnostmi prohlubují i Trumpovy výpady proti premiéru Keiru Starmerovi. Americký prezident jej kvůli zdrženlivému postoji k dodávkám zbraní přirovnal k Nevillu Chamberlainovi, symbolu předválečných ústupků nacismu. Starmer tyto útoky přešel mlčením a namísto nich dává přednost jednání s arabskými partnery, mimo jiné se sultánem Ománu.
V britské vládě vyvolávají Trumpova vyjádření značnou nevoli. Ministr zdravotnictví Wes Streeting označil prezidentova slova za provokativní a uznal, že vzájemné vztahy jsou momentálně napjaté, přestože bezpečnostní zájmy obou zemí zůstávají provázané. Ocenil také Starmerovo dřívější rozhodnutí nepodpořit první vlnu útoků na Írán.
Krize dopadá i na britské hospodářství. Ministryně financí Rachel Reevesová upozornila, že válečný stav pocítí tamní rodiny i firmy na svých výdajích a vláda bude muset přijmout odpovědná opatření. Celková nejistota trvá i kvůli neúspěšným mírovým hovorům v Pákistánu, které skončily bez dohody a ohrozily i dosavadní krátkodobý klid zbraní.
Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který stojí v čele své strany Tisza, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.
Zdroj: Libor Novák