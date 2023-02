Nad Kyjevem bylo zjištěno asi šest nepřátelských balónů

Evropa se po ruském útoku na Ukrajinu musela probudit, a to do naprosto nové reality, do nového světa, řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell v úvodu debaty Evropského parlamentu o roce války Ruska proti Ukrajině. Členské státy vyzval ke zvýšení a zrychlení vojenské pomoci Ukrajině.