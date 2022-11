Nákupy v Polsku už nemusí být tak výhodné. Kvůli zdanění

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se v nadcházejících týdnech na ukrajinskou žádost chystá vyslat kontrolní mise do Černobylské jaderné elektrárny a do dalších tří funkčních ukrajinských jaderných zařízení. Mise, které se zaměří na jadernou bezpečnost, by měly v každém ze zařízení strávit asi týden. Informovala o tom MAAE na svém webu.