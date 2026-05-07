NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor

Americký prezident Donald Trump musel nečekaně zastavit operaci „Projekt Svoboda“, jejímž cílem bylo prolomit íránskou blokádu v Hormuzském průlivu a zajistit bezpečný průjezd lodí. K tomuto náhlému obratu došlo pouhých 36 hodin po spuštění akce poté, co klíčový spojenec v Perském zálivu – Saúdská Arábie – zablokoval americké armádě přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru.
Podle zdrojů NBC z americké administrativy vyvolalo Trumpovo nedělní oznámení operace na sociálních sítích v Rijádu značné pobouření, protože s ním nebylo předem konzultováno. Saúdská Arábie v reakci na to informovala Washington, že nepovolí starty amerických letadel ze základny Prince Sultana ani přelety přes své území pro účely této mise. Telefonát mezi Trumpem a saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem situaci nevyřešil, což prezidenta donutilo operaci pozastavit, aby obnovil kriticky důležitý vojenský přístup do regionu.
Kromě Saúdské Arábie byli zaskočeni i další spojenci, například Katar a Omán, se kterými Bílý dům začal koordinovat postup až ve chvíli, kdy projekt fakticky běžel. Saúdské zdroje uvádějí, že království sice udržuje s Trumpem a ministrem zahraničí Rubiem pravidelný kontakt, ale v současnosti dává přednost diplomatickému úsilí zprostředkovanému Pákistánem, které má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt s Íránem.
Trump na sociálních sítích uvedl, že „Project Freedom“ je pozastaven na krátkou dobu, aby se ukázalo, zda se podaří finalizovat a podepsat dohodu o ukončení války. „Myslím, že máme velmi dobrou šanci na ukončení bojů. Pokud se to nepovede, budeme je muset znovu začít tvrdě bombardovat,“ prohlásil prezident v rozhovoru pro PBS před svou plánovanou cestou do Číny.
Situace v Hormuzském průlivu zůstává napjatá. Během krátkého trvání operace se pod ochranou amerického námořnictva podařilo proplout dvěma lodím pod vlajkou USA, zatímco další plavidla na průjezd stále čekají. Na Trumpa narůstá politický tlak v souvislosti s blížícími se kongresovými volbami, přičemž někteří jeho poradci ho nabádají k totálnímu zničení íránských vojenských kapacit, pokud Teherán na dohodu nepřistoupí.
Íránská strana zatím hodnotí mírový návrh, který jí byl předložen, s opatrností. Mluvčí tamního ministerstva zahraničí potvrdil, že režim text posuzuje, zatímco představitelé parlamentu varují, že Írán má stále „prst na spoušti“. Diplomaté z Jordánska však naznačují, že Teherán je k jednání dotlačen katastrofální ekonomickou situací, kdy země kvůli válce a sankcím nezvládá vyplácet ani základní mzdy.
Ministr zahraničí Petr Macinka, reprezentující hnutí Motoristé, vyhrotil spor se svými politickými odpůrci. Poté, co už v neděli v televizním vysílání označil část opozice za „méněcenné lidi", nyní přešel s konkrétními jmény. Ve svém středečním vyjádření na dotaz novinářky Nory Fridrichové výslovně zmínil šéfa ODS Martina Kupku, poslankyni Evu Decroix a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana.
