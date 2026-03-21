Nebezpečí nehrozí. Írán tvrdí, že došlo k útoku na jaderné zařízení

Lucie Podzimková

21. března 2026 12:56

Írán tvrdí, že jaderné zařízení Natanz v centrální části země se v sobotu stalo terčem útoků. Informovala o tom britská BBC. Během probíhajícího konfliktu k tomu mělo dojít už podruhé. Natanz navíc čelil americkému útoku už loni. 

Írán v prohlášení, které zveřejnila státní média, uvedl, že po útocích byla provedena měření ohledně možné radioaktivní kontaminace. Podle dostupných informací nebyl odhalen žádný únik radioaktivity, lidem v okolí zařízení by nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

Teherán odsoudil útoky a konstatoval, že jde o porušení mezinárodních smluv o nešíření jaderných zbraní a dalších pravidel ohledně jaderné bezpečnosti. 

Írán už na začátku března informoval o útoku na Natanz s tím, že nedošlo k úniku radioaktivity do ovzduší. Američané zaútočili na íránská jaderná zařízení Natanz, Fordo a Isfahan již v červnu loňského roku. Americký prezident Donald Trump následně prohlásil, že útoky zcela ochromily íránský jaderný program. 

Trump v aktuálním příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Spojené státy americké jsou velmi blízko naplnění cílů probíhající blízkovýchodní operace proti íránskému režimu, který označil za teroristický. 

Podle amerického prezidenta se povedlo kompletně zničit íránský raketový arzenál, jeho obranný průmysl a také námořnictvo a letectvo. Zmínil také, že se opět podařilo odvrátit hrozbu, že Teherán získá jadernou zbraň. "Vždy budeme v pozici, kdy USA mohou rychle a silně zareagovat na takovou situaci," konstatoval. 

Šéf Bílého domu zároveň konstatoval, že se Američanům podařilo ochránit jejich spojence na Blízkém východě. Konkrétně jmenoval Izrael, Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. 

Pravda o íránské odvetě. Američané utrpěli škody za stamiliony dolarů

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.

Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu

Česko je mezi zeměmi, které chtějí zajišťovat bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu, jímž proudí do světa cenná ropa. Vyplývá to z informací zahraničních médií. Washington ostatně naznačil, že o zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu by se měly starat státy, které ho využívají. 

Norská princezna zápasí s vážnou nemocí. Čeká ji transplantace

Jedna z evropských královských rodin se obává o svou prominentní členku. Zdravotní stav norské korunní princezny Mette-Marit, která se dlouhodobě potýká s chronickou plicní fibrózou, se znovu zhoršil. Informoval o tom web Topky.sk, který se odvolává na zahraniční zpravodajské agentury. 

Babiš vyzval zbrojařské firmy k maximálnímu zabezpečení areálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s vyšetřováním pátečního požáru v Pardubicích vyzval zbrojařské firmy, aby své areály co možná nejlépe zabezpečily. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. Stupeň ohrožení terorismem se pro tuto chvíli nemění a zůstává na druhém ze čtyř. 

Nový vzkaz mladého Chameneího. Otce označil za mučedníka

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí se znovu ozval. U příležitosti oslav perského nového roku zveřejnil obsáhlý vzkaz, který odvysílala státní televize. Vrací se v něm k úmrtí svého otce. Zároveň tvrdí, že Írán neútočil na Turecko a Omán. 

Zemřel legendární akční herec Chuck Norris

Z USA dorazila zpráva, které se nechce moc věřit. Ve věku 86 let zemřel legendární akční herec Chuck Norris. O úmrtí informovala jeho rodina. Norrise, který v březnu oslavil 86. narozeniny, dobře znali i čeští televizní diváci. 

Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO

Americký prezident Donald Trump se opět pustil do členských zemí NATO kvůli jejich neochotě pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Trump obvinil spojence ze zbabělosti. Podle jeho slov se nechtějí zapojit ani v okamžiku, kdy je válka na Blízkém východě v podstatě vyhraná. 

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích. Hlásí se k němu skupina hájící zájmy Palestinců

Hasiči od pátečního rána zasahují u požáru haly v Pardubicích. Případem se zabývá policie, která prověřuje informaci, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. Mělo by jít o organizaci, která hájí zájmy Palestinců. 

Zdroj: Jan Hrabě

