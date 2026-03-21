Nebezpečí nehrozí. Írán tvrdí, že došlo k útoku na jaderné zařízení

Írán tvrdí, že jaderné zařízení Natanz v centrální části země se v sobotu stalo terčem útoků. Informovala o tom britská BBC. Během probíhajícího konfliktu k tomu mělo dojít už podruhé. Natanz navíc čelil americkému útoku už loni.
Írán v prohlášení, které zveřejnila státní média, uvedl, že po útocích byla provedena měření ohledně možné radioaktivní kontaminace. Podle dostupných informací nebyl odhalen žádný únik radioaktivity, lidem v okolí zařízení by nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí.
Teherán odsoudil útoky a konstatoval, že jde o porušení mezinárodních smluv o nešíření jaderných zbraní a dalších pravidel ohledně jaderné bezpečnosti.
Írán už na začátku března informoval o útoku na Natanz s tím, že nedošlo k úniku radioaktivity do ovzduší. Američané zaútočili na íránská jaderná zařízení Natanz, Fordo a Isfahan již v červnu loňského roku. Americký prezident Donald Trump následně prohlásil, že útoky zcela ochromily íránský jaderný program.
Trump v aktuálním příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Spojené státy americké jsou velmi blízko naplnění cílů probíhající blízkovýchodní operace proti íránskému režimu, který označil za teroristický.
Podle amerického prezidenta se povedlo kompletně zničit íránský raketový arzenál, jeho obranný průmysl a také námořnictvo a letectvo. Zmínil také, že se opět podařilo odvrátit hrozbu, že Teherán získá jadernou zbraň. "Vždy budeme v pozici, kdy USA mohou rychle a silně zareagovat na takovou situaci," konstatoval.
Šéf Bílého domu zároveň konstatoval, že se Američanům podařilo ochránit jejich spojence na Blízkém východě. Konkrétně jmenoval Izrael, Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt.
Policie vyšetřuje požár v Pardubicích. Hlásí se k němu skupina hájící zájmy Palestinců
Hasiči od pátečního rána zasahují u požáru haly v Pardubicích. Případem se zabývá policie, která prověřuje informaci, že se k útoku přihlásila konkrétní skupina. Mělo by jít o organizaci, která hájí zájmy Palestinců.
Zdroj: Jan Hrabě