Nejsilnější pasy světa: V TOP 10 se umístilo i Česko, Slovensko si vede ještě lépe

Televize CNN zveřejnila nový žebříček nejmocnějších cestovních dokladů planety. Podle aktuální zprávy Henley Passport Index, která čerpá z exkluzivních dat Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), vládne světu mobility asijský městský stát Singapur. Jeho občané se bez nutnosti žádat předem o vízum dostanou do 192 z celkem 227 sledovaných destinací. Singapur si tak upevnil pozici globálního lídra v oblasti cestovní svobody.
Asijskou dominanci na vrcholu potvrzuje i sdílené druhé místo, o které se dělí Japonsko a Jižní Korea. Držitelé pasů těchto zemí mají otevřené dveře do 188 koutů světa. Tento trend ukazuje, že politická stabilita a silná diplomatická vyjednávání v asijsko-pacifickém regionu nesou své ovoce v podobě nebývalé svobody pohybu pro jejich obyvatele.
Evropa však v žebříčku nezůstává pozadu a zcela ovládla třetí a čtvrtou příčku. O třetí místo se dělí Dánsko, Lucembursko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko, přičemž všechny tyto země nabízejí bezvízový vstup do 186 destinací. Čtvrtá pozice je pak čistě evropskou záležitostí deseti států, mezi nimiž nechybí Francie, Německo, Itálie či Nizozemsko, které shodně dosáhly skóre 185 bodů.
Velkým skokanem historie žebříčku jsou Spojené arabské emiráty. Ty se v letošním roce umístily na páté příčce po boku Maďarska, Portugalska, Slovenska a Slovinska. UAE za posledních dvacet let udělaly neuvěřitelný pokrok, když do svého portfolia přidaly 149 bezvízových destinací a posunuly se o 57 míst vzhůru. Tento úspěch je přisuzován vytrvalému diplomatickému úsilí a celosvětové liberalizaci vízové politiky ze strany emirátů.
Česká republika si v celosvětovém srovnání vede velmi nadstandardně. Společně s Chorvatskem, Polskem, Estonskem, Maltou a Novým Zélandem obsadila šestou příčku. Čeští občané tak mohou bez víz cestovat do 183 zemí světa. To potvrzuje vysoký kredit České republiky na mezinárodním poli a stabilitu, kterou náš cestovní doklad představuje pro úřady v zahraničí.
Naopak smutným rekordmanem v poklesu je Velká Británie. Ta zaznamenala největší meziroční ztrátu, když přišla o bezvízový přístup do osmi destinací a propadla se na sedmé místo. Podobně jsou na tom i Spojené státy, které se sice po krátkém výpadku vrátily do první desítky na 10. pozici, ale za poslední dvě desetiletí zaznamenaly jeden z největších propadů v historii indexu, hned po Venezuele a Vanuatu.
Odborníci, jako například novinář Misha Glenny, upozorňují, že síla pasu není jen technickou záležitostí, ale věrným odrazem diplomatické věrohodnosti státu. Eroze práv na mobilitu u zemí jako USA nebo Británie podle něj signalizuje hlubší geopolitické změny a vnitřní politickou nestabilitu. Na opačném pólu pak zůstává izolovaný Afghánistán s pouhými 24 dostupnými destinacemi, což vytváří propastný rozdíl mezi cestovními privilegii bohatého severu a chudšího jihu.
Zajímavým fenoménem roku 2025 byl rekordní nárůst zájmu Američanů o druhé občanství. Společnost Henley & Partners uvádí, že občané USA tvoří celých 30 % jejich klientely hledající alternativní pasy. I když se světová mobilita za posledních dvacet let celkově zvýšila, výhody se koncentrují u ekonomicky nejsilnějších států. Pas se tak v dnešní době stává rozhodujícím faktorem nejen pro dovolenou, ale i pro osobní bezpečnost a ekonomické příležitosti.
