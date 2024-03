Němci se bojí ruské špionáže. Myslí si, že na ni nejsou připraveni

Podle průzkumu je až 70 procent respondentů znepokojeno narůstající špionážní aktivitou a 67 procent se obává nedostatečné připravenosti na ni. Většina, tedy 62 procent dotázaných, je také znepokojena možností, že Německo by mohlo být přímo zasaženo do války, kterou Rusko vedle na Ukrajině.

Nedávné zveřejnění uniklého záznamu z rozhovoru vysokopostavených představitelů německého letectva ruskými médii vyvolalo neklid v diplomatických kruzích. Tento záznam obsahoval důvěrné informace o scénářích nasazení střel typu Taurus v případě jejich možného dodání na Ukrajinu a byl zjevně diskutován na nezabezpečené platformě.

Průzkum ukázal, že Němci jsou otevření větším výdajům v sektoru obrany. Tři ze čtyř respondentů považují za správné rozhodnutí vlády v Berlíně permanentně utratit alespoň dvě procenta z hrubého domácího produktu na obranu – což je výrazně více než v předchozím období.

Podle 43 procent respondentů by měly být vyšší výdaje na obranu financovány šetřením v jiných oblastech. Dalších 34 procent podporuje pozastavení dluhové brzdy a čerpání úvěrů. Za zvyšování daní a odvodů bylo jen devět procent respondentů.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že většina respondentů, konkrétně 61 procent, podporuje postoj německého kancléře Olafa Scholze, který dosud odmítá dodání řízených střel Taurus na Ukrajinu. Podobné výsledky přinesl i průzkum agentury YouGov pro DPA, podle kterého je proti dodání těchto raket 58 procent dotázaných a pouze 28 procent je podporuje.

Scholz minulý týden jednoznačně odmítl dodání raket Taurus s obavou, že by to mohlo zatažení Německa do války, pokud by tyto střely zasáhly ruské území.