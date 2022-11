Němci zdůraznili Varšavě, že nabízené systémy Patriot jsou na obranu území NATO

Šéf vládních lidovců Marian Jurečka nepočítá s tím, že by KDU-ČSL na ministra životního prostředí navrhovala jiného kandidáta než Petra Hladíka. Podle Jurečky je prezident republiky Miloš Zeman připraven Hladíka do funkce jmenovat. Předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka, který resort životního prostředí nyní řídí, to dnes řekl ČTK. Dodal, že se snaží o to, aby bylo možné nového ministra jmenovat co nejdřív.