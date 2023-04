Německé armádě se nepodaří do roku 2030 doplnit chybějící výbavu

Německá armáda není schopna do roku 2030 kompletně doplnit vojenské vybavení, které jí nyní schází. V rozhovoru s deníkem Welt am Sonntag to uvedl německý ministr obrany Boris Pistorius. Německo dodalo část svého vybavení Ukrajině, aby mohla vzdorovat ruské agresi, a další techniku už postrádat nemůže, dodal Pistorius.