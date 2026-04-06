Není to první pokus o mír. Požadavky Američanů a Íránců se dosud rozcházely

Blíží se konec války na Blízkém východě? Naděje existuje, protože Pákistán předložil Spojeným státům americkým i Íránu návrh mírové dohody. Nejde ale o první takovou iniciativu od chvíle, kdy vypukla americko-izraelská operace.
Jak upozornila britská BBC, dřívější diplomatické pokusy byly neúspěšné, protože jedna ze stran s něčím nesouhlasila, případně úplně popřela konání jakýchkoliv jednání. Proto je nutné i nejnovější vývoj brát s rezervou.
Už 24. března se v médiích objevily informace o patnáctibodovém návrhu. Obsahem plánu měly například požadavky, aby Írán zničil klíčová jaderná zařízení, otevřel Hormuzský průliv a přestal financovat Hizballáh či Hamás. Na oplátku by se zmírnily sankce. Teherán odmítl, přičemž íránská média uvedla, že požaduje reparace a garance, že nedojde k dalšímu útoku.
Přesně o týden později přišla zmínka o pětibodovém plánu z dílny Pákistánu a Číny. Americký prezident Donald Trump se tehdy nechal slyšet, že jednání probíhají extrémně dobře, zatímco Írán popřel jakýkoliv kontakt. Šéf Bílého domu za další dva dny prohlásil, že Írán žádá Spojené státy o příměří. Íránská diplomacie to označila za lež.
O nejnovějším návrhu příměří informovala agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. Podle zdroje agentury je nutné se na všem dohodnout ještě během pondělního dne. Návrh má podobu memoranda. Plán počítá s příměřím po dobu 45 dnů a dvěma fázemi, které by vedly k úplnému ukončení konfliktu mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně.
Pákistán je během jednání v kontaktu s americkým viceprezidentem J. D. Vancem, speciálním vyslancem Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím. Návrh předpokládá zastavení bojů, znovuotevření Hormuzského průlivu a uzavření rozsáhlejší dohody během 15 až 20 dní. Závěrečná jednání by měla proběhnout s očí do očí v Islámábádu.
Američané, Íránci ani Pákistánci zatím nechtějí rozhovory komentovat. Teherán dříve sdělil, že chce permanentní příměří a záruky, že Američané a Izraelci nezaútočí znovu. Zároveň se očekává, že případná finální dohoda bude obsahovat íránský závazek neusilovat o výrobu jaderných zbraní.
V blízkosti maďarských hranic došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu, který si vyžádal okamžitou reakci nejvyšších státních představitelů. V bezprostřední blízkosti strategicky významné plynové stanice na srbské straně byly nalezeny předměty připomínající výbušniny. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na tuto hrozbu a po konzultaci se srbskou stranou svolal na nedělní odpoledne mimořádné zasedání Rady obrany státu.
