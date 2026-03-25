Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři

Libor Novák

25. března 2026 20:38

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti Foto: The White House

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa v probíhajícím konfliktu s Íránem vyvolává mezi evropskými spojenci značné rozpaky. Podle vysokých představitelů několika vlád jsou požadavky Washingtonu na pomoc při zajištění Hormuzského průlivu natolik zmatené a protichůdné, že jakákoliv reálná spolupráce uvízla na mrtvém bodě, píše server Politico. Evropské státy sice deklarovaly ochotu pomoci s obnovením námořního obchodu, v praxi se však k vyslání vojenské techniky do válečné zóny nikoho nespěchá.

Hlavním kamenem úrazu je chybějící oficiální žádost ze strany Spojených států. Ačkoliv Trump veřejně označil spojence za „zbabělce“ za to, že se dobrovolně nepřihlásili k ochraně strategické vodní cesty, jeho administrativa dosud nepředložila žádný konkrétní seznam potřebného vybavení nebo sil. Tato nepředvídatelnost ztěžuje evropským vládám jakékoliv strategické plánování, což potvrdil i německý ministr obrany Boris Pistorius, když vyzval k větší jasnosti a předvídatelnosti ze strany USA.

Evropská zdrženlivost pramení také z rostoucího sebevědomí kontinentu, který už nehodlá slepě následovat Washington do konfliktů, jež s ním nebyly konzultovány. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dokonce otevřeně zpochybnil oprávněnost celé války a uvedl, že tvrzení o bezprostředním ohrožení Spojených států, které útoky ospravedlňuje, stojí na velmi slabých základech. Evropa se tak postupně posouvá od snahy Trumpa uklidňovat k přímé konfrontaci s jeho rozhodnutími.

Diplomaté v Bruselu navíc poukazují na absurdní rozpor v americké rétorice. Spojené státy dlouhodobě tlačí na Evropany, aby převzali plnou zodpovědnost za obranu svého kontinentu a podporu Ukrajiny, aby se Washington mohl soustředit na jiné regiony. Nyní však Trump po těch samých zemích požaduje, aby své kapacity nasadily na Blízkém východě k ochraně globálních dodavatelských řetězců. Tento přístup vnímají evropští lídři jako hluboce nesourodý a logicky chybný.

Bílý dům si však z kritiky nic nedělá. Podle jeho mluvčích je americká armáda plně připravena systematicky eliminovat schopnost íránského režimu narušovat toky energií a Trump věří, že průliv bude brzy otevřen. Washington se snaží interpretovat společná prohlášení spojenců o podpoře jako důkaz, že Evropa slyší na prezidentovo volání, i když v realitě k žádným přesunům lodí nedochází.

Místo konkrétních činů se tak spojenci zatím uchylují k organizování summitů a schůzek. Velká Británie plánuje v blízké budoucnosti hostit bezpečnostní konferenci a ministři zahraničí skupiny G7 budou o situaci v Perském zálivu jednat u Paříže. Tato diplomatická aktivita má udržet zdání jednoty, zatímco v zákulisí panuje shoda na tom, že dokud neskončí nejtvrdší fáze bojů, žádné evropské lodě do průlivu nevplují.

Odborníci přitom upozorňují, že Evropa má technické kapacity, které by USA v oblasti citelně pomohly. Jde zejména o specializovaná plavidla pro vyhledávání a ničení námořních min. Zatímco Spojené státy mají k dispozici pouze čtyři takové lodě, evropské námořnictvo jich provozuje kolem čtyřiceti. Podobně by mohly pomoci i evropské torpédoborce při doprovodu konvojů, což by ulevilo vytíženým americkým silám.

Zástupci evropských armád však zdůrazňují, že jakékoliv nasazení techniky přichází v úvahu až ve chvíli, kdy konflikt výrazně poleví nebo úplně ustane. Představa, že by evropské lodě operovaly uprostřed aktivní války, kterou vyvolal někdo jiný bez jejich vědomí, je pro většinu metropolí nepřijatelná. Strach z íránské odvety a zatažení do širšího regionálního konfliktu je v tuto chvíli silnější než touha vyhovět Trumpovým výzvám.

Celá situace tak podtrhuje rostoucí propast mezi oběma břehy Atlantiku. Evropa se poprvé ve větší míře odvažuje říci „ne“ požadavku, který považuje za nebezpečný a právně sporný. Dokud Washington neukončí nepřátelství a jasně nevysvětlí své další kroky, zůstane námořní koalice v Hormuzském průlivu spíše jen projektem na papíře než reálnou silou na moři.

před 1 hodinou

HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor

AfD (Alternativa pro Německo)

Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu

Evropští diplomaté a němečtí zákonodárci vyjadřují podle webu Politico vážné obavy z dalšího možného úniku důvěrných informací z Bruselu přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem neklidu je přístup poslanců krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) do rozsáhlé databáze vnitroevropských dokumentů. Existuje důvodné podezření, že citlivé debaty o geopolitických otázkách, jako je financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv, jsou kvůli této straně vystaveny ruskému dohledu.
Evropský parlament

Politico: Budapešť funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. EU vylučuje Maďarsko z citlivých diskusí

Vztahy mezi Maďarskem a zbytkem Evropské unie narazily na nové dno. Brusel začal výrazně omezovat tok důvěrných informací směrem k Budapešti kvůli rostoucím obavám, že vláda Viktora Orbána funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. Podle diplomatických zdrojů se citlivé záležitosti stále častěji projednávají v menších skupinách států, ze kterých je Maďarsko záměrně vynecháváno.

EU (Evropská unie) Donald Trump

před 21 minutami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

před 1 hodinou

F-16 Israel Defense Forces

HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor

Izraelská armáda čelí vážným obviněním z opakovaného a nezákonného používání bílého fosforu v obydlených oblastech jižního Libanonu. Organizace Human Rights Watch (HRW) spolu s dalšími výzkumníky zdokumentovala nasazení této kontroverzní látky, která má za následek nejen devastaci krajiny, ale i bezprostřední ohrožení civilistů. Podle expertů Izrael tuto zbraň využívá k taktice „spálené země“, aby odkryl terén a znemožnil bojovníkům Hizballáhu úkryt.

před 2 hodinami

Mette Frederiksenová

Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi

Dánská politická scéna prochází zásadním obratem. Dosavadní premiérka Mette Frederiksenová oficiálně podala demisi do rukou krále Frederika, čímž formálně ukončila působení své tříčlenné koaliční vlády. Tento krok následoval bezprostředně po oznámení volebních výsledků, které jasně ukázaly, že stávající kabinet ztratil v parlamentu potřebnou většinu.

před 4 hodinami

Írán, ilustrační foto

Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku

Íránská strana poprvé konkrétněji reagovala na americký patnáctibodový mírový plán, se kterým přišla administrativa Donalda Trumpa. Státní televize Press TV zveřejnila v polovině týdne pět klíčových podmínek, za kterých je Teherán ochoten ukončit válečný stav. Skutečnost, že informace přinesl právě anglicky mluvící kanál ovládaný státem, naznačuje, že vzkaz je adresován přímo Washingtonu a mezinárodnímu společenství.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Benzinky

Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell

Evropa by se mohla již během příštího měsíce potýkat s vážným nedostatkem pohonných hmot a energií. Varoval před tím šéf ropného gigantu Shell Wael Sawan na energetické konferenci v texaském Houstonu. Podle něj je kritickým bodem opětovné otevření Hormuzského průlivu, který Írán v rámci současné krize fakticky zablokoval pro přepravu ropy a zemního plynu.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Poslanecká sněmovna

„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule...“ Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalice

Atmosféra v Poslanecké sněmovně ve středu pořádně zhoustla, když se projednávání změn v odvodech pro živnostníky zvrhlo v ostrou osobní přestřelku. Hlavními aktéry se stali předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a lidovecký poslanec Marian Jurečka. Bývalý ministr práce se do šéfa dolní komory opřel s nevídanou razancí a nešetřil výrazy jako „lhář“, „srab“ či „chudák“.

před 9 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump vyjednává jen sám se sebou, vzkazuje Teherán k dohodě. Válka s Íránem je nezákonná, přisadilo si Španělsko

Situace na Blízkém východě nabývá v posledních hodinách bizarních rozměrů, kdy se prohlášení Washingtonu a Teheránu diametrálně rozcházejí. Zatímco americký prezident Donald Trump optimisticky hovoří o probíhajících mírových jednáních a blízké dohodě, íránské vojenské špičky se Spojeným státům vysmívají. Podle íránského armádního mluvčího Ebrahíma Zolfakarího to vypadá, že Bílý dům v rámci svých vnitřních konfliktů možná vyjednává jen sám se sebou.

před 10 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Diplomaté jsou skeptičtí: Trumpův mírový plán je rok starý, pro Írán byl těžko přijatelný

Diplomatické kruhy vyjadřují značnou skepsi ohledně nového patnáctibodového mírového plánu, o kterém v posledních dnech hovoří americký prezident Donald Trump. Podle zjištění diplomatů obeznámených s průběhem vyjednávání se zdá, že nejde o převratnou novinku, ale spíše o oprášený a dnes již v mnoha ohledech zastaralý rámec, který Washington předložil Teheránu již v květnu 2025, píše The Guardian.

před 10 hodinami

Írán

Likvidace jaderného programu výměnou za konec sankcí. Unikly první detaily íránského mírového plánu

Podle zpráv amerických a izraelských médií udělaly Spojené státy zásadní krok k ukončení konfliktu s Íránem. Washington měl Teheránu předat patnáctibodový mírový plán, přičemž jako prostředník v této diplomatické aktivitě figuruje Pákistán, který se již dříve nabídl jako hostitel mírových rozhovorů. Ačkoliv Bílý dům existenci dokumentu zatím oficiálně nepotvrdil, média jako The New York Times či izraelský Kanál 12 již začala zveřejňovat jeho klíčové body.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.

před 12 hodinami

NASA zveřejnila unikátní snímky z misí Apollo

NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce

Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.

před 13 hodinami

včera

včera

Sarah Fergusonová řeší dilema. V USA chtějí kvůli Epsteinovi rozhovor i svědectví

Sarah Fergusonová je v paměti Britů zapsána jako exmanželka prince Andrewa, jehož zásadně pronásleduje jeho minulost. V poslední době se ukázalo, že i někdejší vévodkyně se má z čeho zpovídat. Na Ostrovech se nyní řeší, co bude Sarah dělat. 

Zdroj: Lucie Podzimková

