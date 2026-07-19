Nikopol. Ukrajinské město, o kterém jste nikdy neslyšeli, by mohlo obranu před drony učit celý svět

Libor Novák

19. července 2026 15:50

Zničená Ukrajina.
Zničená Ukrajina. Foto: Facebook / Володимир Зеленський

Jihoukrajinské město Nikopol se v hlavních zprávách objevuje jen zřídka, neboť zůstává ve stínu hrozeb spojených s nedalekou okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnou, která leží přímo na protějším břehu řeky. Podle místních úřadů je však toto frontové město terčem útoků prakticky každý den od samého počátku ruské invaze. Vzhledem k bezprostřední blízkosti nepřátelských pozic, jež jsou na druhém břehu Dněpru vzdálené pouhé tři kilometry, čelí civilní obyvatelé permanentnímu riziku náletů bezpilotních letounů s krátkým doletem. Místní dobrovolníci potvrzují, že ačkoliv si na neustálé nebezpečí do jisté míry zvykli, všudypřítomný strach je nikdy zcela neopouští a je nesmírně obtížné sledovat, jak toto napětí doléhá na starší či hendikepované spoluobčany.

Záběry zveřejněné úřady v červnu ukázaly tragickou realitu, kdy malý ruský dron zaútočil na starší ženu na invalidním vozíku, přičemž při tomto incidentu přišli o život tři lidé včetně jejího syna. V dubnu zase útok FPV dronu na městský autobus připravil o život čtyři osoby. Tyto události jasně demonstrují narůstající trend, kdy ruské bezpilotní letouny řízené pomocí prvního pohledu cílí přímo na civilisty namísto vojenských cílů, což je jev, s nímž se potýkají i další frontová města jako Cherson nebo Kramatorsk. Ruská strana přitom opakovaně tvrdí, že v Nikopoli likviduje výhradně hrozby ze strany ukrajinských ozbrojených sil, což je však v přímém rozporu s reálnou situací na místě.

Intenzita útoků se v posledních měsících dramaticky zvýšila, když počet spatřených dronů stoupl z původních dvou až tří za den na přibližně tři stroje během každé hodiny, a to bez ohledu na denní či noční dobu. Neustálá hrozba donutila obyvatele zásadně změnit své každodenní chování, aby se nestali oběťmi toho, co sami nazývají lidským safari. Lidé se vyhýbají delšímu pobytu na otevřených prostranstvích, jako jsou autobusové zastávky, přičemž školy i školky zůstávají uzavřené a provoz městských autobusů či národní pošty bývá pravidelně přerušován. Místní obyvatelé se nové realitě přizpůsobují i tím, že při chůzi po ulici už nesledují cestu pod nohama, ale neustále se dívají nahoru k obloze.

Před začátkem plnohodnotné invaze měla Nikopol kolem sta tisíc obyvatel a byla známá především pěstováním jahod pro ukrajinský trh. Dnes místní představitelé odhadují, že z města odešla již polovina populace a ulice se lidem vyprazdňují přímo před očima. Lidé zabývající se nákladní dopravou se místo svého původního podnikání nyní věnují spíše organizování evakuací. Během uplynulých čtyř let se naučili spolehlivě rozlišovat mezi bojovými drony a pomalejšími průzkumnými stroji. Ačkoliv se lidské smysly vůči nebezpečí postupem času otupily, strach přetrvává, protože podle místních se v takových podmínkách nebojí pouze blázni.

Jako reakce na novou hrozbu se v Nikopoli, podobně jako v Chersonu či Kramatorsku, začaly nad silnicemi objevovat rybářské sítě, které dokážou FPV drony zachytit. Místní obyvatelé navíc pracují na tom, aby tyto sítě rozšířili i nad chodníky a zajistili tak bezpečnější pohyb pěších. Kromě fyzických zábran pohání technologické inovace také snaha varovat civilisty prostřednictvím městských mobilních aplikací a speciálních ručních detektorů dronů, které při přiblížení hrozby začnou vydávat zvukový signál. Tyto kapesní přístroje jsou účinné zejména proti strojům fungujícím na analogových rádiových frekvencích a poskytují lidem alespoň několik minut na to, aby opustili nebezpečný prostor a vyhledali úkryt. Proti dronům s předem naprogramovanou trasou, digitálním signálem nebo optickými kabely jsou však neúčinné.

Detektory jsou ukrajinskými výrobci paradoxně distribuovány více do civilního sektoru než armádě, jelikož ruské síly využívají tyto oblasti k výcviku nových pilotů dronů nebo k vedení psychologického nátlaku na obyvatelstvo. Problémem však zůstává jejich vysoká pořizovací cena, která se pohybuje kolem 500 dolarů, a také složitější ovládání pro samotné řidiče. Dopravní společnosti proto v místech s internetovým připojením spoléhají spíše na soukromé komunikační aplikace informující o pohybu rojů bezpilotních letounů, které se objevují hlavně v ranních hodinách. V částech města bez signálu pak řidiči autobusů využívají k vzájemnému varování klasické vysílačky, a pokud se nebezpečí přiblíží, vozidlo okamžitě zastaví, aby cestující mohli utéct do bezpečné vzdálenosti.

Kvůli častým útokům na veřejnou dopravu mají řidiči strach chodit do práce a celkový počet cestujících výrazně klesl. Ti, kteří zůstali, však ke svým řidičům chovají větší důvěru a chovají se k sobě solidárněji. Do systému varování se zapojilo i místní rádio, které do své aplikace přidalo funkci pro rychlé hlášení výskytu dronů širokou veřejností. Moderátor pak okamžitě přerušuje hudební vysílání aktuálními informacemi o poloze letounu, k čemuž dochází i několikrát během krátké chvíle. permanentní hrozba se však netýká pouze silniční dopravy, ale zasahuje i železnici.

Na vlakových trasách po celé zemi se stalo běžnou praxí, že v případě detekce dronů v blízkosti trati musí být vlak okamžitě zastaven a cestující evakuováni. Lidé jsou instruováni, aby se po opuštění soupravy rozptýlili do různých směrů, čímž se minimalizuje riziko velkého počtu obětí při případném zásahu. Od začátku invaze v roce 2022 zaznamenaly ukrajinské železnice již více než 5 000 útoků. Rušňovodiči potvrzují, že situace se za poslední rok drasticky zhoršila a útoky jsou vedeny nejen na nákladní, ale i na osobní vlaky. Práce na železnici je kvůli častým výpadkům proudu v trakčním vedení a nuceným zastávkám v otevřených polích, kde lidé bez možnosti úkrytu čekají i několik hodin, čím dál náročnější.

Zatímco se válka s využitím dronů stává novým standardem, analytici upozorňují, že zkušenosti z měst jako Nikopol mohou zásadně ovlivnit budoucí obranné strategie západních zemí. Ukrajinský průmysl a občanská společnost se staly experty na čelení vyvíjejícím se hrozbám, zatímco Rusko a Írán neustále zdokonalují své vlastní útočné kapacity. Odborníci na radarové systémy zdůrazňují nutnost extrémní agility, jelikož nové protizbraně musí být vyvinuty ideálně do šesti měsíců od objevení nové technologické hrozby. V samotné Nikopoli se mezitím zbylí obyvatelé snaží přežít s tím, co mají, organizují sbírky na nákup vlastních detektorů a odmítají opustit své domovy.

před 7 hodinami

Rusko v noci podniklo největší raketový útok na Ukrajinu od začátku invaze

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Ukrajina

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Zničená Ukrajina.

Nikopol. Ukrajinské město, o kterém jste nikdy neslyšeli, by mohlo obranu před drony učit celý svět

Jihoukrajinské město Nikopol se v hlavních zprávách objevuje jen zřídka, neboť zůstává ve stínu hrozeb spojených s nedalekou okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnou, která leží přímo na protějším břehu řeky. Podle místních úřadů je však toto frontové město terčem útoků prakticky každý den od samého počátku ruské invaze. Vzhledem k bezprostřední blízkosti nepřátelských pozic, jež jsou na druhém břehu Dněpru vzdálené pouhé tři kilometry, čelí civilní obyvatelé permanentnímu riziku náletů bezpilotních letounů s krátkým doletem. Místní dobrovolníci potvrzují, že ačkoliv si na neustálé nebezpečí do jisté míry zvykli, všudypřítomný strach je nikdy zcela neopouští a je nesmírně obtížné sledovat, jak toto napětí doléhá na starší či hendikepované spoluobčany.

před 2 hodinami

Andrej Babiš

Supernemocnice v Letňanech nebude. Místo toho chce Babiš opět komplexní vládní čtvrť

Premiér Andrej Babiš (ANO) se hodlá vrátit ke svému dřívějšímu záměru a znovu usiluje o vybudování komplexní vládní čtvrti v pražských Letňanech. Tento nápad podle vlastních slov poprvé dostal v roce 2015 během setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Předchozí pokus o realizaci tohoto plánu však selhal kvůli nedohodě s pražským magistrátem ohledně poskytnutí nezbytných pozemků. Zda se projekt tentokrát posune kupředu, bude opět záviset na výsledku nových vyjednávání s vedením hlavního města.

před 3 hodinami

Tomio Okamura

Okamura míří na na pracovní cestu do Číny. Může jednat o zadrženém občanovi

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v neděli odpoledne odletěl na pracovní cestu do Číny. Před svým odletem v televizním diskusním pořadu CNN Prima News uvedl, že návštěvu předem konzultoval na koordinačních schůzkách s ministerstvem zahraničí a také s vedením českých tajných služeb kvůli vzájemné výměně informací.

před 4 hodinami

Fotbalová Francie

Anglie slaví první cenný kov od roku 1966. Bronz získala po zvládnuté přestřelce s Francií

Takový zápas o bronz fotbalové mistrovství světa ve své historii dosud nevidělo. Duel mezi Francií a Anglií nabídl spektakulární podívanou, u které platí, že „kdo ji neviděl, jako by nebyl“. V zápase, ve kterém nefungovaly zálohy, ani obrany obou mužstev totiž nabídlo hned neuvěřitelných deset branek. Po prvním poločase to vypadalo na dokonalý ručník pro francouzské fotbalisty, neboť ti právě po první půli prohrávali jasně 0:4. Loučící se kouč Francie Didier Deschamps pak měl zřejmě o přestávce proslov, který zabral a Francie tak ve druhé půli snížila na 3:4. Fanoušci Albionu se tak báli, aby je nestihl stejný trest za pasivitu, jakou předvedli Angličané v semifinále s Argentinou. Nakonec ale duel zvládli, když se výsledek divokého zápasu zastavil na skóre 6:4 pro Anglii. Francouzům tak k vysněnému obratu nepomohly ani dvě přesné trefy Mbappého, za to Angličané tak slaví první cenný kov z fotbalového MS po dlouhých 60 letech.

před 5 hodinami

Donald Trump

Při íránském útoku zemřeli dva američtí vojáci. USA provedly v odvetě další sérii úderů

Spojené státy americké podnikly další sérii leteckých úderů na Írán. Podle prohlášení Centrálního velení USA měla tato operace za cíl rychle potrestat Íránské revoluční gardy za předchozí útok dronem a raketou na americkou základnu v Jordánsku. Při tomto íránském úderu zahynuli dva američtí vojáci, jejichž smrt označil prezident Donald Trump za velmi smutnou událost s tím, že padli ve službě své zemi. Zároveň zopakoval, že Washington je i nadále odhodlán nikdy nedovolit Íránu získat jadernou zbraň.

před 6 hodinami

Na stadionech, které hostí letošní MS, se běžně hraje spíš americký fotbal.

Lístek za dva miliony dolarů? Skutečným vítězem MS ve fotbale je FIFA, ceny vstupenek jsou nejdražší v historii

Nedělní finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Španělskem na MetLife Stadium v New Jersey je na nejlepší cestě stát se nejnákladnější sportovní událostí historie, co se týče cen lístků. Původní částky stanovené federací FIFA přitom už při spuštění prodeje šokovaly veřejnost, když nejlevnější místa na horní palubě vyšla na 4 210 dolarů a lístky blíže k hrací ploše stály 6 730 dolarů. Postupně je navíc organizátoři u nejvyšší kategorie zvýšili až na 10 990 dolarů.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Tamás Sulyok

Sulyok ustoupil. Maďarský prezident schválil své vlastní odvolání z funkce

Maďarská hlava státu Tamás Sulyok vyjádřila souhlas se svým odchodem z funkce. Učinil tak poté, co stvrdil svým podpisem ústavní dodatek, který prosadila vládní strana Tisza současného premiéra Pétera Magyara. Tato legislativní úprava okamžitě ukončuje Sulyokův mandát, přičemž jako důvod uvádí zásadní ztrátu důvěry veřejnosti v tohoto lídra. Sulyok byl přitom do úřadu zvolen teprve na počátku roku 2024 zákonodárci z tehdy vládnoucí nacionalistické strany Fidesz expremiéra Viktora Orbána.

před 10 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj chce urovnat vztahy s Polskem. Otevře spisy o masakrech ve Volyni

Ukrajinská vláda připravuje nové kroky v diplomatických vztazích s Polskem, které se zaměří na citlivé historické otázky spojené s volyňskou tragédií z 20. století. Prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání o polské politice oznámil, že klíčovými prioritami v Evropě zůstávají sousedské, rovné a oboustranně výhodné vztahy založené na vzájemném respektu. V rámci dohodnutých opatření dojde k plnému otevření archivů Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) a Vnější zpravodajské služby, jež obsahují materiály k těmto historickým událostem. 

včera

Lesní požár

Kanadu spaluje na 900 lesních požárů. Tvrdě dopadají i na obyvatele USA

Rozsáhlé lesní požáry v Kanadě vyvolaly vážnou ekologickou situaci, když se hustý kouř přesunul nad území Spojených států a drasticky zhoršil kvalitu ovzduší v mnoha velkých městech. Zasaženy byly především regiony severovýchodu a středozápadu, kde se obyvatelé museli potýkat nejen se smogovým oparem, ale zároveň i s rekordně vysokými letními teplotami. Podle meteorologických předpovědí navíc hrozí, že nepříznivé podmínky přetrvají v některých oblastech po celou dobu víkendu.

včera

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Ukrajina provedla úspěšné útoky na ruská logistická centra, oznámil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že tamní síly provedly úspěšné údery na dvě významná ruská logistická centra v Moskevské a Tambovské oblasti. Podle vyjádření hlavy státu byla tato zařízení, vzdálená přes 500 a přibližně 700 kilometrů od frontové linie, využívána k dodávkám sankcionovaných komponentů určených pro výrobu bezpilotních letounů a navigačních systémů. Koordinovaná operace byla reakcí na ruské útoky zacílené proti ukrajinským městům a civilní infrastruktuře.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump odstartoval největší hazard kariéry. Může skončit pozemní invazí do Íránu, varují experti

Americký prezident Donald Trump pokračuje ve svém dlouholetém politickém stylu založeném na vysokých sázkách a porušování zavedených norem. Během své kariéry díky tomuto přístupu překonal řadu bankrotů i politických skandálů, které ho nakonec vynesly až do Bílého domu. Nyní se však zdá, že se pouští do největšího hazardu svého prezidentského období, když obnovuje válečný konflikt s Íránem pouhý měsíc poté, co podepsal dohodu o příměří.

včera

Na stadionech, které hostí letošní MS, se běžně hraje spíš americký fotbal.

Organizátoři fotbalového MS doufají ve zlepšení klimatických podmínek. Chystá se finále, jaké se dosud nevidělo

Letošní světový šampionát už je před branami svého finále. Nejprve v sobotu večer od 23:00 středoevropského času je na programu duel o bronz mezi Francií a Anglií, všechno vyvrcholí pak v neděli od 21:00 velkým finále mezi Španělskem a Argentinou. Při jakých klimatických podmínkách se ale odehraje, to je zatím otázkou. Kvůli lesním požárům v Kanadě totiž dějiště finále New York svírá smog a tamní obyvatelé i úřady doufají, že vše rozežene včas déšť. Mezitím se ale už kvůli tomu stihl rozhořet další spor mezi USA a Kanadou, kdy prezident USA Donald Trump kvůli rozšíření požáru pohrozil Kanadě cly. Mezitím Mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla s dosud nevídanými novinkami, které budou finále fotbalového MS doprovázet.

včera

Prezident Trump

Trump obvinil Peking z největšího úniku dat v historii. Pak navrhnul uspořádání MS ve fotbale spolu s Čínou

Tvrzení o čínském kybernetickém útoku, které prezident Donald Trump přednesl ve svém čtvrtečním televizním projevu, by za normálních okolností znamenalo zásadní narušení vztahů mezi Washingtonem a Pekingem. Prezident prohlásil, že Čína stojí za největším únikem volebních dat v historii, přičemž se odvolal na menšinový názor zpravodajských služeb, podle něhož se asijská velmoc snažila v roce 2020 podkopat jeho volební šance.

včera

včera

EU pod tlakem. Klimatické závazky naráží na drsnou realitu, Brusel musel ustoupit

Evropská komise představila dva zásadní legislativní návrhy, které mají ukázat, zda dokáže splnit své klimatické závazky a zároveň ochránit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Prvním z nich je plán na podporu energetické transformace a elektrifikace, druhým pak rozsáhlá reforma systému obchodování s emisními povolenkami (ETS). 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy