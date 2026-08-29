Noční úder na Kyjevskou oblast si vyžádal nejméně 27 mrtvých a stovky evakuovaných

Noční úder ruských bezpilotních prostředků na Kyjevskou oblast si vyžádal nejméně 27 lidských životů. Dalších 42 osob, včetně čtyř dětí, utrpělo zranění. Šéf tamní regionální vojenské správy Tymur Tkačenko potvrdil, že útok masivně zasáhl Bučanský okres, kde muselo být bezprostředně evakuováno přes 380 obyvatel. Záchranné složky a prohledávací týmy pokračují v odklízení sutin a kontrole poškozených objektů.
Tragickou bilanci noci dále rozšířil samostatný útok v Boryspilském okresu, při kterém zahynul čtrnáctiletý chlapec. Oblastní představitelé podle BBC označili událost za další projev ruského teroru namířeného proti civilnímu obyvatelstvu. V zasaženém regionu Buči poškození zasáhlo na padesát obytných domů a po náletu vypukl rozsáhlý požár, který se rozšířil i na okolní stavby a restauraci.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil hlubokou soustrast rodinám obětí a informoval o nasazení více než tří stovek záchranářů v nejvíce postižených lokalitách. Úder podle něj zasáhl také sklad ve vesnici Myla, po čemž následovala sekundární exploze. V souvislosti s tímto incidentem zahájily ukrajinské orgány trestní řízení pro podezření z nedbalosti, neboť se prověřuje, zda v blízkosti obytných zón nebyly v rozporu s bezpečnostními předpisy uskladněny výbušné materiály.
Noční vzdušné údery nebyly omezeny pouze na okolí hlavního města, ale zasáhly i další ukrajinské regiony, konkrétně Oděskou, Dněpropetrovskou, Sumskou a Záporožskou oblast. Prezident Zelenskyj na sociálních sítích zdůraznil, že Ukrajina nemůže čelit takto intenzivním útokům sama, a vyjádřil vděčnost všem partnerům za poskytování dalších balíků vojenské pomoci i za zpřísňování sankcí vůči Rusku. Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že během jediné noci dokázala zneškodnit celkem 233 ruských dronů.
Eskalace dálkových úderů mezi oběma státy v posledních měsících výrazně sílí, přičemž ukrajinské síly zaměřují své operace především na ruskou hospodářskou a logistickou infrastrukturu. Ruská strana z uplynulých 24 hodin hlásí útoky na Bělgorodskou a Rostovskou oblast. Podle guvernéra Rostovské oblasti Jurije Slusara bylo při ukrajinském úderu v regionu zraněno sedm lidí.
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Zdroj: Jan Hrabě