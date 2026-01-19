Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo

Americký prezident Donald Trump poslal norskému premiérovi Jonasi Gahru Støreovi dopis, který vyvolal v diplomatických kruzích značné pozdvižení. Trump v něm přímo spojil své nátlakové kroky vůči Grónsku se skutečností, že mu za rok 2025 nebyla udělena Nobelova cena za mír. Obsah listu, o kterém jako první informovala stanice CBS News, potvrdil i sám norský premiér.
V dopise, který Trump adresoval „drahému Jonasovi“, prezident uvádí, že vzhledem k tomu, že se Norsko rozhodlo mu neudělit cenu za údajné zastavení osmi válek, necítí se již povinen „myslet čistě na mír“.
Dodal, že ačkoliv mír pro něj zůstává důležitý, nyní se hodlá soustředit na to, co je „dobré a správné pro Spojené státy“. Tento výrok je vnímán jako otevřená hrozba spojencům v NATO, že Washington je připraven prosadit své zájmy v Arktidě i silou.
Norský premiér Støre na dopis reagoval prohlášením, v němž znovu trpělivě vysvětlil, že o ceně nerozhoduje norská vláda, ale nezávislý Nobelův výbor jmenovaný parlamentem. Støre rovněž upřesnil, že Trumpova zpráva přišla jako reakce na společnou výzvu Norska a Finska k deeskalaci napětí. Norsko podle něj plně podporuje územní celistvost Dánského království a odmítá jakékoliv zpochybňování dánské suverenity nad Grónskem.
Prezident Trump ve svém psaní zašel tak daleko, že zpochybnil historické nároky Dánska na ostrov. Tvrdí, že neexistují žádné písemné dokumenty o vlastnictví a že dánský nárok je založen pouze na tom, že tam před staletími „přistála loď“. Zároveň zdůraznil, že svět nebude v bezpečí, dokud Spojené státy nezískají nad Grónskem „úplnou a totální kontrolu“, protože Dánsko podle něj není schopno ochránit území před vlivem Ruska a Číny.
Napětí se přeneslo i do obchodní sféry, když Trump o víkendu pohrozil uvalením desetiprocentních cel na dovoz z Británie a sedmi dalších evropských zemí, pokud mu neumožní Grónsko odkoupit. Tato cla mají začít platit od 1. února a v červnu se mohou zvýšit až na 25 %.
Související
Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně
Není to výjimka. Otce olympijského šampiona odsoudili za týraní potomků
norsko , Donald Trump , Jonas Gahr Støre
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo
před 28 minutami
Zemřel známý herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič
před 56 minutami
Vláda odmítla zálohování PET lahví a plechovek, schválila Den české vlajky
před 1 hodinou
"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko
před 1 hodinou
Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život
před 2 hodinami
Trump pozval Putina do Rady míru, která má dohlížet na Pásmo Gazy
před 3 hodinami
Větrné počasí trvá. Meteorologové prodloužili výstrahu
před 3 hodinami
16 tisíc mrtvých, 300 tisíc zraněných, tisíce lidí přišly o zrak. Írán podle lékařů skutečná čísla obětí demonstrací tají
před 4 hodinami
Letouny Ukrajině neprodáme, oznámil po jednání koalice Okamura
Aktualizováno před 4 hodinami
Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění
před 4 hodinami
Trump spojil snahu o získání Grónska s neudělenou Nobelovkou. Už nejsem vázaný mírem, napsal do Norska
před 5 hodinami
15 let po Fukušimě se Japonsko připravuje na restart největší jaderné elektrárny na světě
před 5 hodinami
Okamura: Ministr Zůna prodej armádních L-159 Ukrajině odmítá
před 6 hodinami
Dříve nepředstavitelné, dnes realita. Brusel může poprvé aktivovat obchodní „bazuku“
před 7 hodinami
Trump uvrhl NATO do nejhlubší krize v historii. Riskuje rozpad aliance
Aktualizováno před 7 hodinami
Ve Španělsku se srazily rychlovlaky převážející stovky lidí. Nejméně 39 mrtvých a sto zraněných
před 8 hodinami
Počasí: Meteorologové vydali výstrahu, část republiky zasáhne silný vítr
Aktualizováno včera
Jan Darmovzal je zpět v Česku. Na letišti s ním přistál vládní speciál
včera
Experti nad Trumpovým zájmem o Grónsko kroutí hlavou. Čína a Rusko musí mít obrovskou radost, varuje EU
včera
Letadlo s vězněným Čechem je na cestě domů. V Praze přistane dnes večer
Český občan Jan Darmovzal, který byl od září 2024 držen ve venezuelském vězení, je po měsících nejistoty na cestě domů. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v pořadu Otázky Václava Moravce potvrdil, že vládní speciál s propuštěným Čechem by měl v Praze přistát během nedělního večera. Spolu s ním se na palubě nacházejí další tři nebo čtyři cizinci, které režim Nicoláse Madura rovněž zadržoval bez věrohodných důkazů. Podle informací serveru EuroZprávy.cz by měl speciál přistát kolem desáté hodiny večerní.
Zdroj: Libor Novák