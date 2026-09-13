Nové bizarní prohlášení Trumpa: Za nedostatek ropy podle něj nemůže válka s Íránem, ale Ukrajina

Americký prezident Donald Trump vyzval Ukrajinu, aby přestala útočit na ruské ropné rafinérie kvůli celosvětovému růstu cen motorové nafty. Své prohlášení učinil během dvoudenní návštěvy Irska, kde navštívil své golfové hřiště v hrabství Clare. Šéf Bílého domu odmítl tvrzení, že by za prudkým nárůstem cen paliv stála válka, kterou jeho administrativa vede proti Íránu. Podle jeho slov je hlavním důvodem nynějšího nedostatku nafty právě ukrajinská strategie zaměřená na ruskou energetiku.
Ceny pohonných hmot v posledních dnech výrazně vzrostly a cena nafty ve Spojených státech překročila rekordní hranici šesti dolarů za galon. Trump novinářům sdělil, že zástupci jeho administrativy již požádali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o ukončení útoků na zařízení vyrábějící naftu. Americký prezident zdůraznil, že Ukrajina může útočit na řadu jiných cílů na ruském území. Cílení na rafinérie však podle něj škodí celému světu a způsobuje globální výpadky dodávek.
Trump razantně odmítl možnost, že by za výpadky v dodávkách paliv mohl konflikt na Blízkém východě, který Washington zahájil před šesti měsíci. Trval na tom, že současné problémy s naftou jsou výhradním důsledkem bojů mezi Ruskem a Ukrajinou. S ukrajinskou stranou proto jeho tým o této záležitosti přímo jednal. Prezident zopakoval, že zničení ruských kapacit pro zpracování ropy má přímý dopad na celosvětové trhy.
Ukrajinské dálkové údery na ruskou energetickou infrastrukturu představují klíčovou součást strategie Kyjeva, jejímž cílem je prodražit Moskvě její vojenskou invazi. Vysoce postavený evropský představitel obeznámený s vyjednáváním však nabídl odlišný pohled na americká tvrzení. Diplomat pod podmínkou anonymity uvedl, že se Trumpova administrativa snaží před nadcházejícími listopadovými volbami do Kongresu najít obětního beránka. Zodpovědnost za drahá paliva se tak podle něj pouze přesouvá na Ukrajinu.
Evropský činitel označil myšlenku, že by ruský vývoz nafty zásadně ovlivňoval americkou spotřebu, za zcela nelogickou. Připomněl, že zástupci Spojených států často veřejně deklarují schopnost země zajistit dostatek ropy z vlastních zdrojů. Podle něj je hlavním důvodem problémů na trhu s palivy právě americké angažmá v konfliktu s Íránem. Bílý dům se však podle diplomata snaží odvést pozornost od svých vlastních vojenských kroků.
Trump není jediným představitelem své administrativy, který přisuzuje růst cen nafty ukrajinským útokům. Americký ministr energetiky Chris Wright nedávno uvedl, že poškození ruských rafinérií způsobilo vážné komplikace na trhu s palivy. Podobně se vyjádřil také ministr financí Scott Bessent, který hovořil o energetickém šoku vyvolaném ničením ruských zpracovatelských závodů. Obavy z dopadů na americké spotřebitele tak znějí z několika vládních míst.
Zástupce Evropské unie v rozhovoru pro Politico zdůraznil, že případné příměří v oblasti energetiky musí být oboustranné. Pokud Washington požaduje po Kyjevu zastavení úderů na rafinérie, měl by docílit také ukončení ruských útoků na ukrajinskou elektrickou síť. Diplomat podotkl, že ruský prezident Vladimir Putin nemá k současné americké administrativě dostatečný respekt. Z tohoto důvodu zatím nebylo možné dohodnout žádné zastavení bojů.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v sobotním rozhovoru pro stanici Vesti potvrdil, že Moskva neplánuje přerušit vojenské operace během vyjednávání. Uvedl, že Rusko zůstává otevřené rozhovorům, ale samotná vojenská kampaň zastavena nebude. Ruská strana má podle jeho slov s podobnými přestávkami v minulosti své zkušenosti a vyvodila z nich vlastní závěry. Jednání mezi všemi stranami tak i nadále probíhají za pokračujících bojových akcí.
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Donald Trump , Írán , Ukrajina
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Zdroj: Libor Novák