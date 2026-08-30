Nyní a navždy. Kanada umístila na břeh Ontarijského jezera velkou ceduli s nápisem

Premiér kanadské provincie Ontario Doug Ford odhalil na pobřeží velkou ceduli s nápisem, který zdůrazňuje, že se jedná o Ontarijské jezero nyní a navždy. Tento krok představuje pocle BBC reakci na počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hlava Spojených států totiž podepsala exekutivní příkaz, kterým se snaží tuto sdílenou vodní plochu přejmenovat na Americké jezero. Kanadští představitelé však podobný jednostranný postup sousední země odmítají respektovat a neplánují se jím řídit.
Celý diplomatický spor vypukl bezprostředně po nedávném zhroucení vzájemných obchodních jednání. Spojené státy následně uvalily nová padesátiprocentní cla na kanadské zboží v celkové hodnotě dvaceti miliard dolarů. Kanada v reakci na to plánuje v příštím měsíci zavést odvetná cla ve zcela stejné finanční výši. Podle Douga Forda je tak snaha o přejmenování jezera pouze odplatou za to, že se provincie Ontario a celá Kanada dokázaly postavit za svá práva.
Americký prezident podepsal příslušný dekret ve čtvrtek s okamžitou platností. V průběhu soboty pak na sociálních sítích zveřejnil několik videí vytvořených pomocí umělé inteligence. Na jednom ze záběrů odkopává původní ceduli s názvem jezera a nahrazuje ji nápisem vítajícím návštěvníky u Amerického jezera. Další sdílené video zobrazuje hejno kanadských hus s prezidentovým účesem, které hlídkují na pobřeží nově pojmenované vodní plochy a drží u toho pušky.
Kanadská strana označuje americké snahy o změnu názvu za zcela neopodstatněné. Premiér provincie Ontario během odhalení nové informační tabule připomněl dlouhou historii pojmenování této hraniční vodní plochy. Podle jeho slov neslo jezero svůj současný název dávno před nástupem současného amerického prezidenta do funkce. Zároveň důrazně dodal, že se bude jmenovat Ontarijské jezero i dlouho poté, co Donald Trump svůj úřad opustí.
Ke sporu se oficiálně vyjádřil také kanadský premiér Mark Carney, který trvá na zachování tradičního pojmenování. Podle předsedy vlády se věci musí nazývat pravým jménem a tato vodní plocha proto zůstane Ontarijským jezerem dnes i navždy. Samotné Ontarijské jezero je nejmenším z takzvaných Velkých jezer a tvoří důležitou přirozenou hranici mezi stejnojmennou kanadskou provincií a americkým státem New York. Názvy čtyř z těchto severoamerických jezer, konkrétně Ontarijského, Huronského, Michiganského a Erijského, přitom historicky pocházejí z původních indiánských jazyků.
Administrativa amerického prezidenta v současnosti pokračuje v zavedení nového jména do praxe. Ministerstvo vnitra Spojených států dostalo třicetidenní lhůtu na aktualizaci údajů v oficiálním registru domácích geografických názvů. Nejedná se ovšem o první případ, kdy Donald Trump přistoupil k podobnému kroku ohledně mezinárodních vod. Hned po svém nástupu do Bílého domu v roce 2025 podepsal dekret přejmenovávající Mexický záliv na Americký záliv.
Přejmenování zálivu tehdy vyvolalo ostrou kritiku ze strany Mexika. Tamní vláda argumentovala tím, že jedna země nemůže jednostranně přejmenovat sdílenou mezinárodní vodní plochu. Celá situace následně vyústila v právní spor s technologickou společností Google ohledně zobrazení v její mapové aplikaci. Firma nakonec situaci vyřešila tak, že americkým uživatelům ukazuje Americký záliv, lidem v Mexiku Mexický záliv a zbytku světa obě tyto varianty současně.
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Zdroj: Jan Hrabě