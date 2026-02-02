OSN na hranici finančního kolapsu. Zachráním ji, prohlašuje Trump. O miliardových dluzích USA ale mlčí

Prezident Donald Trump se v telefonickém rozhovoru pro Politico označil za zachránce Organizace spojených národů, které hrozí finanční kolaps. Prohlásil, že dokáže zajistit, aby členské státy uhradily své dlužné příspěvky. Odmítl však upřesnit, zda Spojené státy vyrovnají své vlastní miliardové dluhy vůči této mezinárodní organizaci.
Trump během hovoru z Floridy uvedl, že o amerických nedoplatcích neví, ale situaci by prý vyřešil velmi snadno. Podle něj stačí, aby se na něj OSN obrátila se žádostí o pomoc. Tvrdí, že by ostatní země přiměl k platbám stejně, jako se mu to údajně podařilo v případě Severoatlantické aliance.
Bývalý prezident věří, že by mu stačilo těmto státům zavolat a šeky by dorazily během několika minut. Reagoval tak na zprávy o tom, že vysokí představitelé OSN varují před omezením provozu či uzavřením sídla v New Yorku kvůli nedostatku hotovosti. Tuto možnost Trump rezolutně odmítl s tím, že organizace má obrovský potenciál.
Vyjádření je překvapivé vzhledem k tomu, že Trump na mezinárodní instituce často útočil a prosazoval doktrínu Amerika na prvním místě. Jen v lednu podepsal dekret o odstoupení USA z desítek organizací a komisí. V minulém roce navíc jeho administrativa výrazně omezila zahraniční pomoc a zrušila agenturu USAID.
I když Trump dříve kritizoval OSN za neplnění slibů, nyní ji vykreslil jako nepostradatelnou instituci pro budoucnost. Uvedl, že až on sám nebude moci urovnávat světové konflikty, měla by tuto roli převzít právě OSN. Organizace spojených národů se k nedělním výrokům prezidenta odmítla vyjádřit.
První únorové dny přinesou na území České republiky převážně zataženou oblohu a mrazivé teploty, které se budou postupně zvyšovat.
Zdroj: Libor Novák