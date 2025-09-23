"Ostudné a velmi trapné." Trump v projevu v OSN kritizoval Evropu, Nobelovu cenu si podle svých slov zaslouží

Donald Trump v OSN
Donald Trump v OSN

Prezident Donald Trump zahájil svůj projev na Valném shromáždění OSN slovy o úspěších, kterých jeho administrativa dosáhla během prvních osmi měsíců. Zdůraznil, že USA jsou „nejžhavější zemí na světě“ a „žádná jiná země se jí ani nepřibližuje“. Uvedl, že Amerika má nejsilnější ekonomiku, nejbezpečnější hranice a nejsilnější armádu.

Podobné chvástavé výroky pronesl i během svého projevu na UNGA v roce 2018, kdy se mu delegáti vysmáli. V letošním roce se mu však dostalo jen tichého poslouchání. Během projevu byl doprovázen svou nejmladší dcerou Tiffany a jejím manželem Michaelem Boulousem. V hledišti byla i první dáma Melania Trumpová, která měla promluvit o iniciativě s názvem „Fostering the Future Together“ (Společně podporujeme budoucnost).

Prezident využil nefunkčních technologií, konkrétně rozbitého eskalátoru a nefungujícího teleprompteru, aby poukázal na své hlubší stížnosti vůči OSN. „To jsou ty dvě věci, které jsem od OSN dostal, špatný eskalátor a špatný teleprompter,“ řekl. Během cesty nahoru se eskalátor zastavil, což ho vedlo k poznámce, že kdyby první dáma nebyla v tak skvělé kondici, mohla by spadnout.

Trumpovy stížnosti se však týkaly především poslání OSN. Řekl, že „většinou se zdá, že píšou jen hodně důrazně formulované dopisy, a pak je nikdy nenásledují. To jsou prázdná slova, a prázdná slova války neřeší.“ Na základě těchto zkušeností zpochybnil samotný účel OSN a uvedl, že tato organizace nevyužívá svůj obrovský potenciál.

V projevu se dotkl také své touhy získat Nobelovu cenu míru. Zopakoval svá dřívější tvrzení, že ukončil sedm válek a že si ji zaslouží za své úsilí o zprostředkování míru po celém světě. Války, které ukončil, byly konflikty mezi Arménií a Ázerbájdžánem, Kambodžou a Thajskem, Izraelem a Íránem, Indií a Pákistánem, Rwandou a Demokratickou republikou Kongo, Egyptem a Etiopií a Srbskem a Kosovem.

Podle analytika CNN Stephena Collinsona jsou tyto „dohody blíže příměří než mírovým dohodám, které trvale ukončují generační spory.“ Dodal také, že Trumpův tým skenuje planetu, aby mohl uhasit požáry a získat rychlá vítězství, která by mu pomohla v jeho transparentní kampani za Nobelovu cenu míru.

Trump také obvinil OSN z toho, že financuje útok na západní země prostřednictvím migrantů. Během projevu se vyjádřil k „neúspěšnému experimentu otevřených hranic“ a vyzval země k ukončení této politiky. Uvedl, že USA odmítají myšlenku, aby „masy lidí z cizích zemí mohly cestovat přes půl světa, pošlapávat naše hranice, porušovat naši suverenitu, páchat nekontrolovatelnou kriminalitu a vyčerpávat naši sociální síť.“ Obvinil OSN, že „financuje útok na západní země“ a „pomáhá lidem nelegálně vstupovat do USA.“

Prezident se v projevu vrátil i k problému s drogami a vyzdvihl misi své administrativy proti kartelům v Latinské Americe. Uvedl, že americká armáda zahájila nasazení více než 4 000 námořníků a mariňáků ve vodách kolem Latinské Ameriky a Karibiku, aby bojovali proti drogovým kartelům.

Nabídl také varování těm, které označil za „každého teroristického násilníka, který pašuje jedovaté drogy do Spojených států amerických.“ Řekl: „Buďte varováni, že vás vyhodíme do povětří.“ Na začátku tohoto měsíce americký vojenský útok zabil 11 lidí v Karibiku, kteří byli údajně spojeni s venezuelským gangem Tren de Aragua.

Trump ve svém projevu také kritizoval evropské země za to, že nadále nakupují ruský plyn a ropu. Prohlásil, že „je pro ně ostudné, a bylo to pro ně velmi trapné, když jsem to zjistil.“ Uvedl, že USA nepřijmou nová opatření proti Moskvě kvůli válce na Ukrajině, dokud se Evropa nepřidá a neukončí nákup ruských energií. Dále také obvinil Čínu a Indii, že jsou „primárními sponzory pokračující války“ tím, že nadále nakupují ruskou ropu.

I přesto, že evropské země výrazně snížily nákupy ruské ropy od invaze na Ukrajinu, stále nakupují zemní plyn. Většinu evropských nákupů ruské ropy tvoří Maďarsko a Slovensko. Trump však řekl, že USA jsou „plně připraveny uvalit velmi silnou sadu silných cel“ na Rusko, pokud nebude souhlasit s mírovou dohodou, ale evropské země by se musely připojit a přijmout stejná opatření. S jistou dávkou sarkasmu prohlásil, že evropští lídři budou „nadšeni“, když uslyší jeho veřejné pokárání.

Oznámil také, že jeho administrativa povede „mezinárodní úsilí o prosazování Úmluvy o biologických zbraních“ prostřednictvím ověřovacího systému s umělou inteligencí. Vyzval všechny národy, aby se připojily k ukončení vývoje biologických zbraní jednou provždy a k zastavení vývoje jaderných zbraní. Podle Trumpa jsou zbraně tak silné, že pokud by se použily, „svět by doslova mohl skončit.“ 

Jsme na vás připraveni, vzkázal Rutte Rusku

