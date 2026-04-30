Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?

Libor Novák

30. dubna 2026 11:56

Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.

Tato diplomatická iniciativa přichází v době, kdy jsou jednání na mrtvém bodě. Íránské vedení je v současnosti hluboce rozděleno v otázce, jaké ústupky v jaderné oblasti by měly být vůbec předmětem diskuse. Návrh ministra zahraničí Abbáse Arákčího se pokouší tyto vnitřní spory obejít a dosáhnout rychlé dohody, která by ulevila íránské ekonomice drcené americkou námořní blokádou.

Pro administrativu Donalda Trumpa však tento návrh představuje strategické dilema. Ukončení války a zrušení blokády bez vyřešení jaderné otázky by připravilo USA o hlavní páky, které prezident využívá k dosažení svých primárních cílů. Trump dlouhodobě trvá na tom, aby Írán odstranil své zásoby obohaceného uranu a zcela pozastavil proces obohacování.

Prezident Trump plánuje na pondělí svolat krizové zasedání národního bezpečnostního týmu v Situation Room. Očekává se, že se svými poradci pro národní bezpečnost a zahraniční politiku prodiskutuje patovou situaci v jednáních a zhodnotí, zda je íránský návrh na oddělení válečného a jaderného tématu vůbec přijatelný.

V nedělním rozhovoru pro Fox News Trump signalizoval, že hodlá v námořní blokádě pokračovat. Věří, že ekonomické přiškrcení exportu ropy donutí Teherán kapitulovat během několika týdnů. Trump barvitě popsal technické potíže, kterým Írán čelí, když nemůže ropu odčerpávat do tankerů, což podle něj vede k riziku kolapsu celého íránského potrubního systému.

Krize v jednáních se prohloubila po Arákčího návštěvě Pákistánu, která nepřinesla žádný viditelný pokrok. Původně se spekulovalo o schůzce íránského ministra s Trumpovými vyslanci Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem v Islámábádu, ale Íránci se k setkání nevyjádřili jasně. Trump následně cestu svých vyjednavačů zrušil s tím, že nemá smysl posílat tým na osmnáctihodinový let jen proto, aby tam seděli bezvýsledně.

Zákulisní informace naznačují, že Arákčí prostřednictvím prostředníků z Pákistánu, Egypta, Turecka a Kataru přiznal absenci konsenzu v Teheránu. Íránské vedení není schopno jednotně reagovat na americké požadavky, které zahrnují desetileté moratorium na obohacování uranu. Proto Teherán nyní vsadil na kartu „nejdříve průliv, potom jádro“.

Podle nového návrhu by strany buď prodloužily stávající příměří na dlouhé období, nebo se rovnou dohodly na trvalém ukončení války. Hormuzský průliv by se otevřel pro světový obchod a americká blokáda by byla zrušena. Teprve po stabilizaci situace v regionu a obnovení íránského exportu by měly začít diskuse o budoucnosti íránského jaderného arzenálu.

Bílý dům potvrdil přijetí návrhu, ale mluvčí Olivia Walesová zdůraznila, že Spojené státy nebudou vyjednávat skrze média. Zopakovala Trumpův postoj, že USA „drží v rukou všechny karty“ a přistoupí pouze na takovou dohodu, která na první místo staví zájmy amerického lidu a absolutně znemožní Íránu získat jadernou zbraň. Další osud jednání tak závisí na tom, zda Washington bude ochoten slevit ze své strategie maximálního tlaku.

Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump v úterý ráno na své sociální síti Truth Social prohlásil, že jej Teherán informoval o kritické situaci uvnitř země. Podle Trumpových slov se Írán nachází ve „stavu kolapsu“ a usiluje o co nejrychlejší znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, zatímco se tamní režim snaží vyřešit otázky spojené se svým vedením.
Abbás Arakčí

Teherán dostal od Trumpa košem, tak začal jednat s Putinem. Arakčí v Rusku svalil všechnu vinu na USA

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí během své návštěvy Ruska veřejně obvinil Spojené státy z neúspěchu mírových jednání. Podle jeho slov byla washingtonská politika vedena přehnanými požadavky, které znemožnily dosažení dohody. Arakčí v pondělí v Petrohradu označil americký přístup za hlavní překážku v mírovém procesu, přestože předchozí kola rozhovorů vykazovala známky určitého pokroku.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.

Americká armáda

Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa

Prezident Donald Trump oznámil, že Pentagon zvažuje stažení části z téměř 40 000 amerických vojáků rozmístěných v Německu. Toto prohlášení přichází jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz ostře kritizoval Spojenými státy vedenou válku v Íránu. Trump na sociálních sítích uvedl, že USA prověřují a revidují vojenskou přítomnost v zemi, která po desetiletí tvoří klíčový pilíř obrany NATO v Evropě.

Ropa

EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.

Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky

Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery. 

Andrej Babiš

Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je na první zahraniční cestě mimo EU, konkrétně na pětidenní pracovní cestě po centrální Asii a Jižním Kavkazu. S prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem jednal mimo jiné o dodávkách ropy a zemního plynu do Česka. Společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) se zúčastnil obchodního fóra, kterého se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. Premiéra na cestě doprovází podnikatelská delegace čítající 50 podnikatelů.

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly

Ceny ropy prudce vzrostly a vyšplhaly se až na úroveň 115 dolarů za barel v reakci na zprávy, že se Spojené státy připravují na prodloužení blokády íránských přístavů. Ropa Brent po úterním uzavření na hodnotě mírně nad 110 dolary posílila, a i když kolem poledne její cena mírně korigovala na 114,37 dolaru, stále se drží vysoko nad úrovněmi z období před vypuknutím konfliktu.

Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko

Evropská komise se rozhodla obrátit na Soudní dvůr Evropské unie v případě České republiky a Maďarska kvůli nesprávnému zapracování pravidel evropského zatýkacího rozkazu do jejich vnitrostátní legislativy. 

Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS

Slovenská justice vynesla definitivní tečku za jedním z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Nejvyšší soud SR tuto středu pravoplatně potvrdil trest pro Juraje Cintulu, který v květnu 2024 v Handlové vážně postřelil předsedu vlády Roberta Fica. Útočník stráví za mřížemi 21 let.

