Otevření Hormuzského průlivu je podle Íránu nemožné. Příměří platí na neurčito, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že v otázce ukončení války s Íránem nebyl stanoven žádný časový rámec. Bílý dům k tomu doplnil, že prodloužené příměří nemá určenou žádnou novou lhůtu pro své vypršení.
Íránský prezident Masúd Pezeškiján v reakci na diplomatický vývoj uvedl, že Teherán je otevřen diskusím. Zdůraznil však, že hlavními překážkami pro skutečná vyjednávání zůstává americká blokáda, hrozby a nedodržování dříve přijatých závazků.
V Pákistánu zároveň probíhají přípravy na mírová jednání, avšak zatím chybí potvrzení účasti delegací ze strany Spojených států i Íránu. Očekává se, že americkou stranu by měl v delegaci zastupovat viceprezident JD Vance. Ten se nicméně i nadále zdržuje na území Spojených států.
Paralelně s tím se plánuje další kolo rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Libanonský prezident Joseph Aoun oznámil, že probíhá komunikace zaměřená na prodloužení lhůty aktuálního příměří.
Celková situace mezi oběma znepřátelenými stranami se jeví jako patová. Tento stav vyplývá především z neochoty Íránu ustoupit od svých požadavků a pokračujících diplomatických nejasností.
Napětí v regionu se projevuje také přímými incidenty na moři. Íránské síly napadly tři nákladní lodě při pokusu o průjezd Hormuzským průlivem.
Kromě samotných útoků na plavidla přistoupil Írán i k zadržení posádek dvou z napadených lodí. Tyto kroky dále komplikují průjezdnost této strategicky důležité vodní cesty.
K vyhrocené situaci se vyjádřil hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf. Podle něj je v současné chvíli otevření průlivu naprosto nemožné.
Toto stanovisko odůvodňuje údajným flagrantním porušováním dohodnutého příměří ze strany Spojených států a Izraele. Právě kvůli těmto krokům podle Teheránu nelze od blokády Hormuzského průlivu ustoupit.
Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil
Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak
Zdroj: Jan Hrabě