Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance

Americký viceprezident JD Vance by se mohl stát hlavním vyjednavačem Spojených států v připravovaných mírových rozhovorech s Íránem, které se pokouší zprostředkovat Pákistán. Diplomatické zdroje naznačují, že k setkání v Islámábádu by mohlo dojít již tento týden. Tato iniciativa následuje po nedělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem, jehož tématem byl měsíc trvající válečný konflikt.
Ačkoliv Islámábád zatím nebyl oficiálně potvrzen jako místo konání a žádná ze stran s rozhovory formálně nesouhlasila, přípravy jsou v plném proudu. Na cestu do pákistánské metropole se údajně připravuje Trumpův vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff.
Pákistánské zdroje však uvádějí, že v případě zahájení jednání by hlavní roli převzal právě JD Vance, nikoliv Witkoff nebo Jared Kushner, který vedl jaderná vyjednávání před válkou. Účast íránské strany v tuto chvíli zůstává nepotvrzena.
Válka mezi USA, Izraelem a Íránem má drtivé dopady i na vzdálené regiony, což dokládá situace na Filipínách. Prezident Ferdinand Marcos Jr. v zemi vyhlásil stav národní nouze kvůli bezprostřednímu ohrožení energetických dodávek. Manila ustavila zvláštní výbor, který má zajistit dostupnost a plynulou distribuci paliv, potravin, léků a dalších základních životních potřeb.
Země jihovýchodní Asie jsou na rozdíl od USA nebo Evropy kriticky závislé na ropě procházející Hormuzským průlivem. Tuto klíčovou námořní cestu Írán efektivně blokuje jako nátlakový prostředek proti Washingtonu. Téměř 80 % dovozu ropy do tohoto regionu pochází právě z Perského zálivu, což paralyzuje místní ekonomiky a nutí vlády k drastickým opatřením.
Filipíny, které patří k nejvíce zasaženým státům, se v reakci na krizi rozhodly k nečekanému kroku. Aby pokryly své palivové potřeby, poprvé po pěti letech začnou tento měsíc dovážet ropu z Ruska. Vyhlášení energetické nouze má vládě umožnit rychlejší a koordinovanější reakci na rozvrat globálního trhu s energiemi, který konflikt vyvolal.
Pákistán vyhlásil Afghánistánu válku. Spustil rozsáhlou operaci Spravedlivý hněv
Příměří se rozpadá. Pákistán a Afghánistán spolu na hranicích bojují, civilisté prchají
Aktuálně se děje
před 47 minutami
Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance
před 1 hodinou
Jeho díla chrání vlády i ničí skartovačky. Legendární umělec Banksy byl po 25 letech odmaskován
před 1 hodinou
Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu
před 3 hodinami
Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu
před 4 hodinami
„Normální součást diplomatické praxe.“ Maďarsko je překvapeno, že s Lavrovem nekomunikují i další ministři
před 4 hodinami
Jednáme s Íránem, jsme na prahu dohody, prohlásil Trump. Lži a manipulace s ropnými trhy, reaguje Teherán
před 5 hodinami
Trump nutně potřebuje válku s Íránem ukončit. Nemá ale jak
před 7 hodinami
Počasí se o víkendu ochladí, místy bude pršet
včera
Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady
včera
Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Teherán světu skutečný dostřel tajil
včera
Trump: USA a Írán jednají o mírovém plánu, Modžtaba Chameneí je možná mrtvý
včera
Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují
včera
Kubánská armáda je připravena na případnou americkou agresi, vzkazuje Trumpovi Havana
včera
Ceny ropy začaly po Trumpově oznámení prudce klesat
včera
WP: Ruští agenti chtěli uskutečnit falešný pokus o atentát na Orbána, aby vyhrál volby
včera
Okamura chce zrušit „podraz na občany i firmy“. Koalice předloží návrh na zrušení části poplatků za ČT a Rozhlas
včera
Írán má v ruce mocnou zbraň. Útokem na odsolovací stanice může rozvrátit celý Blízký východ
včera
Trump nečekaně ustoupil z ultimáta Íránu. Útoky odložil
včera
Rutte věří, že se evropské státy připojí k Trumpově válce proti Íránu
včera
Takové počasí historie nepamatuje. Příští rok otřese globálními statistikami, varuje WMO
Podle nejnovější varovné zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) se klimatický systém naší planety nachází v největší nerovnováze v zaznamenané historii. Země v současnosti pohlcuje mnohem více tepelné energie, než kolik je schopna vyzařovat zpět do vesmíru. Tento znepokojivý trend je poháněn především emisemi skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, jehož koncentrace v atmosféře jsou nyní nejvyšší za poslední nejméně dva miliony let.
Zdroj: Libor Novák