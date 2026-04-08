Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.
Bílý dům v úterý večer oznámil, že hlava státu byla podrobně informována o novém mírovém návrhu, který předložil pákistánský premiér Šehbáz Šaríf. Tento plán počítá s okamžitým čtrnáctidenním příměřím, které by mělo vytvořit nezbytný prostor pro diplomatické vyřešení krize. Washington uvedl, že oficiální odpověď na tuto pákistánskou iniciativu bude následovat v nejbližší době.
Šehbáz Šaríf prostřednictvím sociálních sítí apeloval na obě znepřátelené strany, aby přerušily bojové akce a umožnily diplomacii dosáhnout definitivního ukončení války. Pákistánský premiér zároveň přímo požádal Donalda Trumpa o prodloužení stanoveného ultimáta o dva týdny. Součástí jeho výzvy je i požadavek, aby Írán během tohoto období znovu zprovoznil strategicky klíčový Hormuzský průliv.
Napětí eskaluje zejména kvůli blížícímu se termínu, který Trump stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident již dříve varoval před fatálními následky a prohlásil, že pokud nedojde k dohodě, hrozí zánik celé civilizace. Íránská vláda však toto ultimátum ostře kritizovala prostřednictvím svého mluvčího, který výhrůžky označil za projev ignorance, jenž dialogu nijak nepomáhá.
Zatímco probíhají diplomatické debaty, přímo v terénu pokračují vojenské údery na strategické íránské cíle. Státní média v Teheránu potvrdila nálety na největšího domácího výrobce hliníku i na rozsáhlý petrochemický komplex Fajr ve městě Máhšahr. Útok v petrochemickém areálu zasáhl konkrétně zařízení společnosti Amirkabir, což potvrdily i místní úřady v provincii Chúzestán.
Dalším terčem se stala továrna na hliník ve městě Arák, kde po zásahu vypukl rozsáhlý požár. Záběry zveřejněné íránskými médii ukazují plameny pohlcující průmyslový objekt, přičemž útoky se zaměřují na klíčovou infrastrukturu země. Současně s těmito údery hlásí několik zemí v oblasti Perského zálivu, že v posledních hodinách aktivně zasahují proti raketovým a dronovým útokům.
Do role prostředníků se kromě Pákistánu zapojily také Egypt, Turecko a Saúdská Arábie. Tyto regionální mocnosti se snaží koordinovat kroky vedoucí ke stabilitě a mírovému urovnání sporu. Pákistánský premiér Šaríf vyjádřil přesvědčení, že diplomatické úsilí postupuje vytrvale a silně, což by mohlo v blízké budoucnosti přinést konkrétní a hmatatelné výsledky pro celý Blízký východ.
Zdroje z regionu naznačují, že by se určité pozitivní zprávy mohly objevit velmi brzy. Podle těchto informací jsou jednání vedena pod přímým dohledem pákistánského armádního velitele, polního maršála Ásima Muníra. Existuje předpoklad, že k uzavření klíčové dohody mezi Washingtonem a Teheránem by teoreticky mohlo dojít ještě během dnešní noci.
Donald Trump se k osobě pákistánského premiéra vyjádřil s uznáním a označil ho za vysoce respektovaného muže, kterého dobře zná. Právě tato osobní vazba by mohla hrát roli v tom, jak se Spojené státy postaví k navrhovanému prodloužení lhůty. Prezident se nechal slyšet, že se právě chystá na kompletní brífink týkající se všech bodů Šarífova návrhu na klid zbraní.
Zdroj: David Holub