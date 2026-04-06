Íránští představitelé dávají všemožně najevo, že se nehroutí z amerického tlaku. Diplomaté, kteří režim zastupují v jednom z afrických států, dokonce přirovnali dvojici vrcholných politiků administrativy Donalda Trumpa ke známým českým animovaným postavičkám.
Íránská ambasáda v Jihoafrické republice v neděli zveřejnila fotku šéfa americké diplomacie Marca Rubia a ministra obrany Petea Hegsetha vedle obrázku oblíbených animovaných postaviček Pata a Mata, které přišly k životu v Česku, respektive ještě v tehdejším Československu.
"Řekl jsem, že už jsem je někde viděl," uvedli íránští diplomaté v doprovodném komentáři k příspěvku na sociální síti X. Američany a Izraelce ostatně po posledních výhružkách varoval mluvčí nejvyššího operačního velení íránské armády. "Pokud se budou opakovat útoky na civilní cíle, další fáze naší ofenzivy a odvetných operací budou mnohem ničivější a rozsáhlejší," uvedl mluvčí v prohlášení podle BBC.
Teherán tak reagoval na nejnovější slova Donalda Trumpa. "Úterý bude v Íránu dnem elektráren a dnem mostů, všechno v jednom. Nic takového tu ještě nebylo," pohrozil politik na sociální síti Truth Social. "Otevřete ten zas**ný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Uvidíte," pokračoval.
Šéf Bílého domu následně zveřejnil ještě další příspěvek, jehož prostřednictvím připomněl, že ultimátum, které Teheránu dal, potrvá do úterý. Pro televizní stanici Fox News zároveň řekl, že existuje dobrá šance na uzavření dohody během pondělního dne. Nicméně dodal, že zvažuje, že v Íránu všechno odpálí do vzduchu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Pat a Mat z USA. Íránská diplomacie si střílí z amerických politiků
Aktualizováno před 1 hodinou
