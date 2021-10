Počty odhalených případů koronaviru ve světě nadále klesají

Úřady zároveň registrovaly 54.000 úmrtí v souvislosti s covidem-19, což je přibližně stejný počet jako o týden dříve, píše agentura AP.

Počty nově nakažených klesaly na všech kontinentech s výjimkou Evropy, kde množství infekcí zůstalo na přibližně stejné úrovni jako v předchozím týdnu.

V Africe počet nově infikovaných ve srovnání s posledním sledovaným týdenním obdobím klesl o 43 procent, na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii úřady zaregistrovaly o 20 procent méně nakažených, oba americké kontinenty a západní Pacifik hlásí pokles o 12 procent.

Co do počtu zemřelých zaznamenala největší pokles ve srovnání dvou předcházejících týdnů Afrika, kde minulý týden zemřelo o zhruba čtvrtinu lidí méně než v předchozím týdnu.

WHO dále konstatovala, že alespoň deset procent populace se podařilo do konce září proti covidu-19 naočkovat zhruba třetině afrických zemí. Za jeden z hlavních důvodů pomalého postupu očkování na tomto kontinentu je považován fakt, že mezinárodní program COVAX, který zastřešuje WHO a jehož cílem je zajistit přístup k očkování i v chudých částech světa, nedokázal nashromáždit dostatečné množství vakcín.

WHO tvrdí, že za neúspěchem programu stojí snaha bohatších států nechávat si dávky pro vlastní občany. Šéf organizace proto opakovaně vyzývá bohaté země, aby počkaly alespoň do konce roku s podáváním posilovacích dávek.