Policisté zadrželi muže podezřelého z tragické střelby na party ve Švýcarsku

Švýcarská policie v pondělí zadržela podezřelého z víkendové střelby na rave party ve městě Aarau, při které zemřela italská občanka a několik dalších lidí utrpělo zranění. Zadržen byl švýcarský občan, podle policistů jednal sám. Informoval o tom web DW.
"Vyšetřování přesných okolností incidentu, včetně jeho pozadí a možného motivu, probíhá. V tuto chvíli se domníváme, že do něj byl zapojen jediný útočník," uvedla policie v prohlášení a zmínila, že u zadrženého muže panuje značné podezření, že je za útok zodpovědný.
Podle policistů je možné, že se jednalo o teroristický útok, ale prověřovány jsou i další možné motivy střelce. K útoku došlo poté, co víkendová rave party skončila, ale na místě činu se v okamžiku střelby stále zdržovalo nejméně sto lidí.
Útok nepřežila italská občanka. Nejméně pět lidí utrpělo zranění, v některých případech vážná.
Vyšetřovatelé našli na místě činu dva zásobníky. Došli tak k závěru, že útočník měl u sebe pistoli a také větší zbraň, pravděpodobně útočnou pušku. Podezřelý muž byl zadržen po rozsáhlém pátrání, do kterého se zapojili také němečtí policisté.
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Zdroj: Libor Novák