Politico: Trump se pohádal s Ruttem, pohrozil spojencům odvetnými kroky

Vztahy mezi Spojenými státy a jejich partnery v NATO procházejí těžkou zkouškou. Americký prezident Donald Trump během nedávného setkání s generálním tajemníkem aliance Markem Ruttem neskrýval svou frustraci z nedostatku vojenské podpory v konfliktu s Íránem. Podle diplomatických zdrojů webu Politico se uzavřené jednání v Bílém domě změnilo v ostrou slovní přestřelku, během níž Trump nešetřil urážkami a pohrozil spojencům blíže nespecifikovanými odvetnými kroky.
Prezident Trump dává evropským zemím, zejména Francii a Španělsku, za vinu, že se odmítly aktivně zapojit do operací proti Teheránu. Právě kvůli tomuto postoji Washington opětovně otevřel otázku možného vystoupení USA z NATO. Trump své rozhořčení následně ventiloval i na sociálních sítích, kde spojence obvinil z nečinnosti ve chvíli, kdy je Amerika potřebovala, a sarkasticky připomněl svůj dřívější zájem o anexi Grónska jako příklad území, které by si zasloužilo lepší správu.
Hlavním požadavkem Bílého domu zůstává okamžité a bezpečné zprovoznění Hormuzského průlivu, který je kritickou tepnou pro světový obchod. Trump zdůrazňuje, že evropské státy profitují z této trasy mnohem více než Spojené státy, přesto se zdráhají vyslat do oblasti vojenskou techniku. Podle mluvčího Bílého domu už prezident od aliance jako celku nic nečeká, protože v této zkoušce podle jeho názoru naprosto selhala.
Mark Rutte se po schůzce snažil situaci uklidnit a označil rozhovor za upřímný a konstruktivní, přestože přiznal prezidentovo hluboké zklamání. Někteří evropští představitelé se domnívají, že návštěva byla i přes výbušný průběh užitečná, protože umožnila Trumpovi „vypustit páru“ v kontrolovaném prostředí. Alianční diplomaté v Bruselu však zatím neobdrželi žádné oficiální pokyny k zahájení vojenského plánování v Perském zálivu.
Určitý příslib pomoci přišel z Berlína od kancléře Friedricha Merze, který s Trumpem hovořil telefonicky. Merz ujistil americkou stranu, že Německo je připraveno pomoci s ochranou svobodné plavby v Hormuzském průlivu, ale až poté, co bude uzavřena pevná mírová dohoda a bude existovat jasný mezinárodní mandát. Kancléř zdůraznil, že si nepřeje, aby současná krize dále narušovala transatlantické vazby, které jsou nyní pod obrovským tlakem.
Podobně se vyjádřila i Francie prostřednictvím svých vojenských velitelů. Paříž zvažuje možnosti „striktně defenzivní“ asistence a již týden hostí důstojníky z různých zemí, kteří pracují na plánech pro obnovu bezpečné námořní dopravy. Tato aktivita však zůstává ve fázi příprav a čeká na stabilizaci situace na Blízkém východě, kde zatím platí jen velmi křehké příměří.
Velká Británie mezitím vede koalici desítek národů, které prosazují další diplomatický tlak a nové sankce vůči Íránu za uzavření strategického průlivu. Londýn však dal jasně najevo, že vojenské zapojení v době trvajícího konfliktu není na pořadu dne. Britský ministr obrany John Healey uvedl, že v tuto chvíli neplánuje žádné další kroky, které by měly vojenský charakter.
Generální tajemník Nato Mark Rutte se ve středu ve Washingtonu setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po této schůzce za zavřenými dveřmi Rutte prohlásil, že šéf Bílého domu je viditelně zklamán přístupem svých spojenců. Trumpovi vadí především to, že se ostatní členské země odmítly zapojit do probíhajícího válečného konfliktu s Íránem.
