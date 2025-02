Poslední předvolební duel: V neděli končíš, vmetl Merz Scholzovi. Řešila se i AfD

V neděli bude až 59 milionů oprávněných voličů rozhodovat o složení spolkového parlamentu a tím i o budoucím německém kancléři. Scholz usiluje o znovuzvolení, avšak průzkumy mu příliš nepřejí. Jeho soupeř z poslední debaty, Merz, naopak vstupuje do voleb jako jasný favorit. Informoval o tom server DW.

Největší překvapení přinesl samotný závěr debaty, kdy se oba lídři shodli na možné spolupráci. Sestavení koalice však nebude jednoduché, zvláště když průzkumy předpovídají výrazný úspěch krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD).

Demokratické strany v Německu totiž dodržují takzvaný „firewall“ – neprolomitelnou bariéru vůči AfD. Všechny hlavní politické síly, včetně CDU/CSU, SPD, Zelených, FDP a Levice, se zavázaly, že s touto stranou nebudou spolupracovat, nepodpoří její návrhy ani jí neumožní obsadit klíčové posty ve výborech či jiných parlamentních orgánech.

Scholz s úsměvem prohlásil, že by „s radostí nastoupil“ do letadla řízeného „amatérským pilotem Merzem“. Pak však s lehkým nádechem ironie dodal: „Samozřejmě za předpokladu, že jeho pilotní průkaz není falešný.“

Merz kontroval slovy, že by si klidně sedl do člunu s „nadšeným veslařem Scholzem“. S úsměvem pak dodal: „A jsem skvělý plavec, takže záchrannou vestu bych ani nepotřeboval.“ Scholz však pohotově připomněl, že každá veslice má svého kapitána, který určuje tempo.

Téma AfD se v průběhu celovečerní debaty objevilo hned několikrát. Scholz obvinil CDU pod vedením Merze z porušení jednoho z největších politických tabu v Německu – když se v parlamentu pokusili prosadit návrh zákona proti azylu s podporou AfD. „Německo potřebuje silnou AfD, aby nikdo ani nepomyslel na to, že by se CDU mohla rozhodnout jakýmkoli způsobem, v jakékoliv podobě nebo formě spolupracovat s AfD!“ upozornil dosavadní kancléř.

Merze ale oponoval tím, že jeho strana pouze předložila návrh, pro který hlasovala i AfD. „Udělali jsme to, protože už nemáte v parlamentu většinu, pane Scholzi. A při vší úctě, je to vina vaší vlády, že AfD vůbec hraje nějakou roli! V roce 2021 se dostali do parlamentu s pouhými 10,4 %. Nyní, po třech a půl letech vaší vlády, vaší politiky, neomezené imigrace, mizerné ekonomiky, mají 20 %. To je výsledek vaší politiky, ne naší opozice,“ shrnul lídr CDU.

Změna vlády vzbuzuje naději v ekonomice

Německá ekonomika se dnes nachází v kritickém bodu. Důvěra investorů vzrostla tento měsíc díky tomu, že očekávají změnu vlády, jak napsal americký list Wall Street Journal. „Tento rostoucí optimismus je pravděpodobně způsoben nadějemi na novou německou vládu schopnou jednat,“ uvedl ekonom Achim Wambach.

Obavy panují také z administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozí zavedením tvrdé celní politiky, což může výrazně ovlivnit německý vývoz. „Německá ekonomika by vzhledem k silnému zaměření země na vývoz dopady návrhů prezidenta Trumpa, které zahrnují cla, značně utrpěla,“ varoval šéf Bundesbank Joachim Nagel.

Merz později kritizoval životní náklady, které dnes Němce trápí. „Hlavním důvodem zvyšování cen je energetická politika vlády. Dobře, prvotní nedostatek energie nastal v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, ale problém ještě zhoršila vláda, která ideologicky lpí na zelené energetické revoluci, která prostě nefunguje,“ vysvětlil.

Scholz pak poukázal na svůj bonus „Made in Germany“, což jsou navrhované daňové úlevy pro firmy, které investují do německého průmyslu a infrastruktury. Jenže Merz s tím spokojen nebyl „Jde o stejný starý příběh sociálních demokratů, kteří chtějí vyšší státní výdaje. Jeho řešení spočívá v omezení džungle byrokracie, kterou tato vláda nechala ještě více zhoustnout,“ kritizoval.

Žádný zázrak se nestane

Kancléř Scholz stále věří, že lidé SPD zvolí a on svou pozici obhájí. „Někteří lidé půjdou k volbám, do volební místnosti a teprve pak se rozhodnou, koho a kterou stranu budou volit. A já věřím, že nakonec mnozí budou volit SPD a dají mi nový mandát k vedení,“ prohlásil.

Merz s ním nesouhlasí. „Během následujících čtyř dnů se žádný zázrak nestane. Vaše kancléřství by v neděli mělo skončit,“ zdůraznil podle Euronews.

Chybějící slova o migraci

Německo se již dlouhodobě potýká s problémem nelegální migrace, což znepokojuje nejen mnoho Němců, ale i ostatní Evropany. Přesto bylo překvapivé, že se toto téma v debatě neřešilo tak intenzivně jako otázky ekonomiky či vlivu krajní pravice.

Merz během debaty ostře kritizoval současnou „semaforovou vládu“ (SPD, Zelení, FDP) a označil ji za hlavního viníka nekontrolované nelegální migrace v Německu. Podle něj vláda nedokázala přijmout dostatečně přísná opatření k omezení přílivu migrantů a usnadnila jejich setrvání v zemi, což podle něj představuje bezpečnostní riziko.

Ve svém vystoupení slíbil zrušení tzv. tolerovaného statusu, který umožňuje některým migrantům zůstat v Německu i po zamítnutí žádosti o azyl, pokud jejich vyhoštění není okamžitě možné. Tento status je podle něj zneužíván a vede k paralelním společnostem, kde lidé bez práva na pobyt zůstávají v zemi dlouhá léta.

Merz zároveň varoval před 500 oficiálně evidovanými hrozbami, tedy osobami, které jsou německými bezpečnostními složkami považovány za potenciálně nebezpečné. „Jsou to tikající časované bomby,“ prohlásil s tím, že je nutné razantně zpřísnit azylovou politiku a zrychlit deportace těch, kteří nesplňují podmínky k pobytu.

Scholz na to reagoval zdrženlivěji a upozornil, že současná vláda již podnikla kroky ke zlepšení situace. Připomněl, že nedávno přijaté zákony rozšiřují pravomoci policie a bezpečnostních složek, což jim umožní efektivněji zasahovat proti nelegálním migrantům, kteří představují hrozbu. „Policie by s novými zákony měla mít větší volnost,“ uvedl s tím, že prioritou jeho vlády je zajistit bezpečnost občanů, aniž by došlo k narušení právního státu.