Překreslete atlasy. OSN zvažuje změnu mapy světa, poprvé za 500 let

Valné shromáždění Organizace spojených národů zvažuje rezoluci, která vyzývá k postupnému nahrazení tradiční Mercatorovy mapy světa novým zobrazením lépe odpovídajícím skutečné rozloze afrického kontinentu. Návrh předložilo Togo a oficiálně jej podporuje všech padesát čtyři členských států Africké unie. Togoský ministr zahraničních věcí Robert Dussey zdůraznil, že iniciativa nepředstavuje politickou debatu, ale odbornou vědeckou diskusi opřenou o fakta. Podle jeho slov je na čase, aby mezinárodní společenství přijalo geografickou realitu v celém jejím rozsahu.
Původní kartografické zobrazení vytvořil v roce 1569 vlámský kartograf Gerardus Mercator jako pomůcku pro mořeplavce při navigaci na oceánech. Přestože od jeho vzniku uplynulo téměř pět století, tento model zůstal celosvětovým standardem ve školství, státní správě i v moderních technologiích. Konstrukce Mercatorovy mapy však způsobuje výrazné zkreslení, kvůli němuž se oblasti v blízkosti rovníku zdají podstatně menší, než ve skutečnosti jsou. Naopak území ve vyšších zeměpisných šířkách směrem k pólům se na této mapě jeví nepřiměřeně velká.
V důsledku tohoto optického klamu ukazuje Mercatorovo zobrazení Afriku jako území srovnatelné s Grónskem. Ve skutečnosti je však africký kontinent přibližně čtrnáctkrát větší než toto dánské autonomní území. Odborníci upozorňují, že do celkové rozlohy Afriky by se bez problémů vešly Spojené státy americké, Čína, Indie, Japonsko, Mexiko i velká část Evropy. Na tyto zásadní rozdíly dlouhodobě upozorňuje iniciativa s názvem Correct the Map.
Kampaň podporuje petice na internetovém portálu Change.org, kterou podepsaly tisíce lidí z celého světa. Africká unie tuto iniciativu oficiálně zaštiťuje a pověřila Togo, aby vedlo diplomatické úsilí na půdě Spojených národů. Historici i geografové dlouhodobě kritizují tradiční mapu za to, že vychází z eurocentrického vidění světa. Někteří aktivisté v této souvislosti dokonce používají termín kartografický kolonialismus.
Podle kritiků tradiční mapa nenápadně utvářela mezinárodní politické a ekonomické vztahy. Zmenšování fyzické přítomnosti globálního Jihu a optické zvětšování severní polokoule podle nich upevňovalo nerovnosti v mezinárodním obchodě i v rozvojových prioritách. Jedním z nejvýznamnějších odpůrců Mercatorova zobrazení byl německý historik Arno Peters, který v sedmdesátých letech minulého století představil alternativní mapu. Jeho zobrazení bylo po dlouhou dobu považováno za hlavní alternativu, avšak rovněž čelilo výhradám.
Nynější tožská kampaň prosazuje přijetí novějšího modelu nazvaného Equal Earth z roku 2018, na kterém spolupracoval mezinárodní tým kartografů. Analytici podle The Guardian uvádějí, že přijetí plošně přesné mapy poskytne spravedlivější základ pro vzdělávání veřejnosti. Změna zobrazení má zároveň vyslat signál, že demografický a hospodářský význam Afriky by neměl být posuzován na základě zkreslených historických konvencí. Podporovatelé věří, že tento krok pomůže změnit celosvětové vnímání kontinentu.
Schválené rezoluce Valného shromáždění OSN sice nejsou právně vymahatelné, mohou však výrazně ovlivnit školní osnovy i komerční mapové aplikace. Vláda Toga plánuje uspořádat v hlavním městě Lomé pracovní setkání se zástupci UNESCO, Africké unie a technologických společností. Cílem této schůzky bude dojednat praktický postup při zavádění nového kartografického standardu do praxe. Jednání se mají zúčastnit i provozovatelé populárních digitálních mapových služeb.
Představitelé Toga věří v úspěšné schválení návrhu a odkazují na předchozí diplomatické úspěchy afrických zemí na půdě OSN. Příkladem je dřívější rezoluce prosazená Ghanou, která označila obchod s otroky za závažný zločin proti lidskosti. Ministr zahraničí Robert Dussey zdůraznil, že nastal čas, aby Afrika převzala odpovědnost za způsob, jakým je prezentována ve světě.
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Zdroj: Lucie Žáková