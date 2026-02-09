Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Libor Novák

9. února 2026 9:19

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

Rané kroky jeho administrativy, jako bylo omezování federální vlády nebo zásahy do osnov elitních univerzit, sice vyvolávaly odpor, ale vycházely z promyšlené strategie vypracované během let mimo úřad. V poslední době však Trump působí dojmem, že improvizuje a přitvrzuje ve svých postojích. Jeho křehká povaha a časté výbuchy hněvu ve Washingtonu jsou v ostrém kontrastu k uvolněnější náladě, kterou projevuje během víkendů na Floridě, což vnáší do americké politiky prvek nestability.

Minulý týden vyvolal prezident bouřlivé reakce, když na své sociální síti sdílel video s rasistickým podtextem, v němž byli manželé Obamovi vyobrazeni urážlivým způsobem. Šlo o jeden z nejvýraznějších projevů tohoto typu, jaký kdy z Bílého domu vzešel. Trump se navíc znovu zaměřil na zpochybňování voleb, přičemž vyslal šéfku tajných služeb Tulsi Gabbardovou do Georgie, aby hledala důkazy pro jeho nepodložená tvrzení o podvodech v roce 2020. Objevují se dokonce obavy, že se pokusí ovlivnit nadcházející podzimní volby požadavkem na zestátnění hlasování.

Zmatek panuje také v oblasti migrační politiky poté, co federální agenti v Minnesotě postřelili dva americké občany. Prezident sice následně začal volat po „jemnějším přístupu“, mnozí to však vnímají pouze jako snahu o změnu mediálního obrazu po neúspěšném zátahu, který odradil řadu voličů. Nasazení ozbrojených složek v civilním prostředí bylo totiž přímým důsledkem Trumpova vytrvalého tlaku na militarizaci vymáhání práva.

Dalším výrazným rysem současného prezidentství je Trumpova posedlost vlastním odkazem a snaha umístit své jméno na co nejvíce míst. Objevily se zprávy, že usiluje o přejmenování mezinárodního letiště Dulles a newyorského nádraží Penn Station po sobě. Své výpady směřuje i do oblasti kultury a sportu, kdy například ostře kritizoval poločasovou show Super Bowlu v podání portorické hvězdy Bad Bunnyho a označil ji za urážku americké velikosti.

Kritice neunikl ani americký olympijský lyžař Hunter Hess, který prohlásil, že reprezentace národních barev neznamená souhlas se vším, co se v USA děje. Trump na to reagoval slovy, že pokud má sportovec takový postoj, neměl se do týmu vůbec hlásit. Přestože prezident občas učiní i konvenční strategický krok, jako je spuštění webu pro snížení cen léků, celkový dojem budí spíše lídr soustředěný na své vlastní, často nevyzpytatelné cíle.

Tato sebestřednost se začíná projevovat i v průzkumech veřejného mínění, kde podpora jeho priorit klesá. Podle lednových dat věří pouze 36 % Američanů, že prezident má správně nastavené priority, což je pokles oproti 45 % na začátku funkčního období. Pouhá třetina občanů se domnívá, že se Trump zajímá o lidi, jako jsou oni, což představuje nejhorší hodnocení v jeho dosavadní politické kariéře.

Prezidentův sklon k divoké rétorice se někdy přímo promítá do státní politiky, což ilustruje například požadavek, aby Dánsko postoupilo USA Grónsko. Tato iniciativa v lednu málem narušila vztahy v rámci NATO. Ukázalo se však, že i Trump občas narazí na mezinárodní a domácí realitu, která ho donutí k ústupu, jak se stalo po návštěvě Davosu nebo po silném odporu republikánů vůči jeho rasistickým příspěvkům na sociálních sítích.

Napětí mezi prezidentovou touhou po neomezené moci a ústavními brzdami systému se stává definujícím prvkem letošního volebního roku. Nikdo s jistotou neví, jaký bude Trumpův další krok, ale očekává se zásadní střet ohledně financování úřadu pro imigraci a cla (ICE). Demokraté plánují využít rozpočtovou bitvu k omezení pravomocí agentů ICE po tragických incidentech v Minnesotě, které vyústily v úmrtí dvou osob.

Vůdce demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries uvedl, že ICE se vymkla kontrole a americký lid si přeje, aby vymáhání imigračního práva bylo spravedlivé a humánní. Republikáni se však těmto omezením brání, přestože Trump vyzval k mírnějšímu postupu. Administrativa již oznámila stažení části agentů z Minneapolis, což prezident zdůvodnil tím, že tamní úkoly byly úspěšně splněny.

Trumpovo odmítnutí omluvit se za kontroverzní video ukazuje, jak se díky své minulosti stal do značné míry imunním vůči běžným následkům svého jednání. Zatímco ředitel firmy by za podobný obsah pravděpodobně přišel o místo, Bílý dům se původně snažil vinu svalit na ty, které video pohoršilo. Teprve po ostrém nesouhlasu vlastních spolustraníků byl příspěvek smazán a vina svedena na podřízené.

Narůstající extremismus se stává dominantním rysem Trumpova druhého funkčního období. Politici jako republikán Mike Lawler naznačují, že by bylo lepší přiznat chybu a snažit se o zlepšení, místo neustálého vyostřování konfliktů. Blížící se volby ukážou, zda si voliči přejí prezidentovu moc omezit, nebo mu ponechají široký prostor pro jeho další nepředvídatelná rozhodnutí.

včera

Trump nechápe, že se na olympiádě bučelo na Vance. Lidé ho prý mají rádi

