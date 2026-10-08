Při nejničivějším letošním ruském úderu zemřelo na Ukrajině nejméně 33 lidí

Při nejničivějším ruském úderu letošního roku zahynulo na východě Ukrajiny nejméně 33 lidí. Útok v průmyslovém městě Kramatorsk v Doněcké oblasti zasáhl dva městské autobusy plné cestujících, které po zásahu vzplanuly. Dalších osmnáct lidí utrpělo těžká či středně těžká zranění. Místní úřady v reakci na tragédii okamžitě pozastavily provoz městské hromadné dopravy a zintenzivnily výzvy k evakuaci civilního obyvatelstva do bezpečnějších částí země.
K události došlo v momentě, kdy zásah ruské munice způsobil rozsáhlý požár obou vozidel i přilehlého okolí. Na místě neštěstí neprodleně zasahovaly jednotky Státní služby Ukrajiny pro mimořádné události, které vyprošťovaly přeživší a bojovaly s plameny. Podle ukrajinských záchranářů si úder vyžádal vysoký počet obětí především kvůli vysoké koncentraci cestujících v uzavřeném prostoru městských autobusů.
Šéf doněcké oblastní vojenské správy Vadym Filaškin obvinil ruské síly z úmyslného cílení na civilní obyvatelstvo. Podle jeho slov představoval autobus plný cestujících pro útočníky atraktivní cíl právě proto, že jediný přesně mířený úder dokáže zmařit co největší počet lidských životů. Filaškin zároveň vyjádřil hlubokou soustrast rodinám obětí a zdůraznil, že agrese přináší na ukrajinské území neustálé utrpení a násobení válečných zločinů.
Vzhledem k bezprostřednímu ohrožení dalších obyvatel nařídil Filaškin okamžité zastavení veřejné dopravy nejen v Kramatorsku, ale i v sousedním Slavjansku. Správa oblasti důrazně apelovala na všechny civilisty, kteří v Doněcké oblasti stále zůstávají, aby neprodleně využili evakuačních tras a přesunuli se do bezpečnějších regionů ve vnitrozemí. Městské úřady se obávají, že veřejná doprava a shromaždiště lidí by se mohly stát terčem dalších návazných úderů.
Čtvrteční útok v Kramatorsku se stal nejtragičtějším jednotlivým úderem na Ukrajině od začátku letošního roku. Počtem obětí se vyrovnal koordinovanému raketovému ostřelování Kyjeva z letošního července, při kterém však třicet tři lidí zahynulo na různých místech metropole během celoplošné baráže. V případě Kramatorsku však téměř pět desítek mrtvých a zraněných zasáhla jediná exploze.
Kramatorsk spolu se Slavjanskem, Družkivkou a Kosťantynivkou tvoří klíčový průmyslový uzel a jádro takzvaného pevnostního pásu, který zůstává pod kontrolou ukrajinských sil v Doněcké oblasti. Kramatorsk dlouho sloužil jako strategické zázemí pro vojenské jednotky nasazené na východní frontě, kde vyčerpaní vojáci mohl odejít na krátký odpočinek. Intenzivní a časté dělostřelecké i raketové ostřelování však tuto funkci města v posledních měsících prakticky znemožnilo.
Obranný pevnostní pás na východě Ukrajiny čelí soustavnému tlaku a postupně se narušuje. Nejjižnější výspa této obranné linie, město Kosťantynivka, již jako pevnost fakticky padla pod náporem bojů. Trvalé ostřelování měst v zázemí tak dále komplikuje jak zásobování ukrajinských obránců, tak již tak kritickou humanitární situaci zbývajících obyvatel v Doněcké oblasti.
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Zdroj: Libor Novák