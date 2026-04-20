Příměří s Íránem skončí ve středu. Trump očekává obnovení bojů

Prezident Donald Trump oznámil, že současné příměří s Íránem skončí ve středu večer washingtonského času. V telefonickém rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že považuje za velmi nepravděpodobné, že by platnost dohody dále prodlužoval, pokud se do té doby nepodaří uzavřít finální dohodu. Původně mělo příměří trvat dva týdny a začalo platit 7. dubna.
Šéf Bílého domu zdůraznil, že se nenechá do uzavření špatné dohody tlačit. Podle jeho slov má administrativa dostatek času na vyjednávání o správných podmínkách. Na dotaz, zda očekává okamžité obnovení bojových aktivit v případě neúspěchu vyjednávání, Trump odpověděl, že v takovém případě návrat ke konfliktu očekává.
Viceprezident JD Vance a další vysocí představitelé americké administrativy mají podle dostupných zdrojů v plánu vyrazit v úterý do pákistánského Islámábádu. Cílem cesty je příprava na případné druhé kolo mírových rozhovorů s íránskou delegací. Íránské ministerstvo zahraničí nicméně dosud oficiálně nepotvrdilo, zda se jeho zástupci jednání zúčastní.
Z íránské strany zazněla varovná slova, která situaci dále komplikují. Mohammad Mochber, poradce nejvyššího vůdce, prohlásil, že jakékoli špatné vyhodnocení situace ze strany Spojených států vyvolá konečný trest. Varoval také před tím, aby se diplomacie nestala zástěrkou pro strategii opotřebovávací války.
Mochber, který v minulosti působil jako úřadující prezident, pohrozil, že íránská reakce by mohla přesáhnout hranice regionu a zásadně proměnit budoucí uspořádání světa. Írán si podle něj hlídá, aby jednání nebyla jen prostředkem k prodlužování války. Diplomacie je podle jeho vyjádření žádoucí pouze v případě, že je podložena autoritou.
Napětí má přímý dopad na globální trhy, zejména v energetickém sektoru. Ceny ropy opět výrazně vzrostly v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, který je pro dopravu klíčový. Donald Trump se v této souvislosti ohradil proti názoru ministra energetiky, který tvrdil, že návrat cen paliv na předválečnou úroveň může trvat až rok, a označil tento odhad za chybný.
Souběžně s napětím mezi USA a Íránem probíhají diplomatické snahy v oblasti Libanonu a Izraele. Na čtvrtek je naplánováno druhé kolo rozhovorů mezi zástupci obou zemí. Podle informací od amerických a izraelských úředníků by tato jednání měla být vedena odděleně od širších rozhovorů s Íránem, jak již dříve naznačil i libanonský prezident.
Trumpův postoj k prodloužení příměří se v posledním týdnu několikrát změnil, přičemž prezident v různých vystoupeních nabídl odlišné verze vývoje. Nyní se však zdá, že jeho trpělivost má jasně stanovenou časovou hranici. Ukončení příměří ve středu večer představuje důležitý milník v aktuální diplomatické snaze.
Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.
Zdroj: David Holub