Princ George nastoupil na novou školu. Chodili tam i britští premiéři

Princ George, který by se jednoho dne měl stát britským králem, nastoupil na prestižní britskou školu Eton College. Informovala o tom britská stanice BBC. Syna během úvodního školního dne doprovázeli jeho rodiče, tedy princ William a jeho manželka Kate.
Princ William a princezna Kate dorazili vybaveni deštníky, protože v Etonu nebylo v úterý právě hezky. O počasí ostatně rodiče dospívajícího George krátce pohovořili s představiteli školy, než jejich syn zmizel v útrobách prestižního zařízení.
Budoucího krále osobně přivítali probošt Sir Nicholas Coleridge a hlavní učitel Simon Henderson, jenž chlapci popřál hodně štěstí během studia a podal si s ním ruku. Vnuk krále Karla III. přišel oblečen v obleku s kravatou. Později během dne byl spatřen již ve školní uniformě.
Eton College je internátní předuniverzitní škola v Etonu nedaleko Windsoru, kde se nachází jedno ze sídel britské královské rodiny. Jde o jednu z nejelitnějších britských škol, o čemž svědčí i roční školné ve výši 65 tisíc liber (přes 1,8 milionu korun). Školu v minulosti navštěvovali princové Harry a William a také dvě desítky britských premiérů.
Třináctiletý George je nejstarším potomkem následníka trůnu a jeho manželky. Narodil se 22. července 2013. Ačkoliv ještě není zletilý, je na druhém místě v nástupnické linii na britský trůn za svým otcem.
Momentálně je britským panovníkem chlapcův dědeček Karel III. V den Georgova nástupu na Eton College uplynuly čtyři roky od jeho nástupu na trůn, který nastal po smrti legendární královny Alžběty II.
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Zdroj: Lucie Podzimková